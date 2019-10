Alamos Go Home!

Emperyalist Haydut Kanadalı Alamos Gold ve Türkiye’deki ortağı Doğu Biga Madencilik, Dünyaca ünlü insanlığın ilk destanlarından İlyada’da adı geçen İda Dağı-Kaz Dağları’nda, hiç acımadan 200 binin üzerinde ağacı katletmiş, ceylanların, sincapların ve diğer hayvanların ise yuvalarını yok etmiştir.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) olarak yaşanan bu doğa katliamına karşı Kaz Dağları’nı talan eden (Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Murat Kurum, Fatih Dönmez, Bekir Pakdemirli, Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf Kandazoğlu, John Mccluskey, Metin Demir ve diğer yetkililer) hakkında, “Anayasanın, Orman Yasasının, Çevre Yasasının, Milli Parklar Yasasının ihlali suretiyle TCK 305’inci maddede öngörülen temel milli yararlarımıza karşı faaliyette bulunarak toplumun çıkarlarını hiçe sayıp kendileri ve yandaşları lehine haksız yarar sağlama suçlarından” 5 Ağustos’ta Çanakkale Adliyesinde suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurusunun ardından 5 Ağustos’taki büyük yürüyüşte maden sahasına Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın Önderi Mustafa Kemal’in portresinin ve “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” sözünün de bulunduğu bayrağı emperyalist şirketin burçlarına dikmiştik. Balaban/Kirazlı’da başlatılan “Su ve Vicdan Nöbeti”ne çadırlarımızla katıldık.

Nöbette bulunduğumuz süre içerisinde katliamı AKP’giller’in izni ve desteğiyle yapan Alamamos Gold şirketinin emperyalist niteliği teşhir eden; “Emperyalist Şirket Kaz Dağı’nı Terk Et!” pankartını açarak maden sahasına yürüyüşler gerçekleştirdik.

Mücadelemiz bununla da kalmayıp İstanbul’da Kanada Konsolosluğu önünde eylem yaptık. Kanada Montreal’de yapılan eylemlere katıldık.

13.10.2019 tarihi itibariyle Kirazlı Altın Madeni’nin işletme süresi sona ermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatı yenilenmemiştir.

Alamos Gold şirketi de, ruhsatın yenilenene kadar inşaat faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Emperyalist Haydut Kanadalı Alamos Gold ve Türkiye’deki ortağı Doğu Biga Madencilik Kaz Dağları’nı derhal terk etmelidir!

Doğa’nın talan edilmesine ve vatan topraklarımızın emperyalistlere peşkeş çekilmesine karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir! 15.10.2019

