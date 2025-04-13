Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri olarak Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF)’ye bağlı Eğitim Emekçileri Enternasyonali (FISE)’nin 20’nci Olağan Kongresine katıldık

Dünya çapında 133 ülkeden 105 milyondan fazla üyeye sahip olan Dünya Sendikalar Federasyonu’na bağlı Eğitim Emekçileri Enternasyonali FISE’nin 20’nci Olağan Kongresi, 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta gerçekleştirildi.

FISE, Dünya Sendikalar Federasyonu’nun 1945 yılındaki kuruluşundan yalnızca 1 yıl sonra, 1946’da Paris’te kurulan, eğitim ve bilim emekçilerinin Sınıf Temelli Sendikal Mücadelesine öncülük eden, DSF’ye bağlı bir enternasyonaldir. DSF bünyesinde oluşturulan ilk işkolu enternasyonalidir. Ülkemizde geçmişte eğitim ve bilim emekçilerinin devrimci sendikal mücadelesine önderlik eden TÖB-DER, faaliyet yürüttüğü dönemlerde FISE’ye üye olmuştur.

FISE; ITUC, ETUC gibi emperyalistlerin güdümündeki sarı örgütlere bağlı olan eğitim-bilim sendikalarıyla taban tabana zıt bir ideolojiye sahiptir. DSF’nin ilkelerini olduğu gibi benimseyen FISE, Antiemperyalizm ilkesini mücadelesinin merkezine koyan bir işkolu enternasyonalidir. FISE, 1946’dan beri tutarlı bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Günümüzde FISE üyesi sendikalar, dünyanın dört bir tarafında militanca eylemler örgütlemekte, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını savunmaktadır.

Dünyanın beş kıtasından sınıf temelli eğitim emekçileri sendikalarını bir araya getiren FISE’nin 20’nci Kongresinin örgütlenmesini, Fas’ta eğitim-bilim hizmet kolunda faaliyet gösteren DSF üyesi Ulusal Eğitim Emekçileri Federasyonu FNE (Fédération Nationale de l’Enseignement) üstlendi.

Kongreye Faslı eğitim emekçilerinin yanı sıra Türkiye, Meksika, İspanya, İtalya, Rusya, Yunanistan, Nepal, Sri Lanka, Cezayir, Nijer, İran, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Moritanya, Lübnan ve Gine’den delegeler katıldı.

Kongrede açılış konuşmasını DSF Genel Sekreteri Pambis Kyritsis gerçekleştirdi. Kyritsis yaptığı konuşmada, FISE’nin 1946’da DSF bünyesinde kurulmuş ilk işkolu enternasyonali olduğunun altını bir kez daha çizerek eğitim emekçilerinin sınıf temelli mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Açılış konuşmasının ardından söz alan Fas FNE Genel Sekreteri Ghimmat Abdellah, dünyanın dört bir tarafından gelen konukları selamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası İşçi Enstitüsü (International Workers’ Institute – IWI) adına Alexandra Liberi bir konuşma gerçekleştirerek Enstitünün ilkelerinin altını çizdi ve 2022’deki kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Sonrasında ise dünyanın dört bir tarafındaki sınıf temelli sendikaların temsilcileri birer konuşma gerçekleştirdi.

2022 yılında yürüttükleri kararlı mücadelelerle Sri Lanka’daki 75 yıllık burjuva iktidarına son veren Sri Lanka Ulusal Halk Güçleri Koalisyonu (NPP) Yürütme Kurulu Üyesi, aynı zamanda şu anda Sri Lanka Çalışma Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Mahinda Jayasinghe, imza attıkları zaferin Sri Lanka Halkına kısa süre içinde neler kazandırdığını anlattığı bir konuşma gerçekleştirdi. Jayasinghe’nin konuşması büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kongreye Türkiye’yi temsilen Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri adına İlhami Erdem Yoldaş’ımız katıldı. Kongrede gerçekleştirdiği konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Yoldaşımız, Türkiye’de son süreçte yaşanan siyasi gelişmeleri kısaca aktardı. ABD Emperyalistleri tarafından iktidara getirilen AKP iktidarının son dönemlerde tüm muhalif kesimleri sindirmek için saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Yoldaşımız, bu saldırılara karşı özellikle gençlerin başını çektiği kararlı bir direniş sergilendiğini ifade etti.

AKP iktidarının geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de gerçekleşen protesto eylemlerinde 2 bine yakın eylemciyi gözaltına aldırdığına ve bu eylemcilerin ezici çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğuna dikkat çeken Yoldaşımız, 301 gencimizin haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandığını, esir alındığını dile getirdi. Yoldaşımız ayrıca, üniversite öğrencilerinin boykot çağrısına destek veren akademisyenlerin bir kısmının yine hukuksuz biçimde AKP iktidarının baskılarıyla açığa alındığını belirtti.

AKP iktidarının Türkiye’de Laik Eğitimi bütünüyle yok edip yerine Ortaçağcı gerici-dinsel içeriğe sahip bir eğitim sistemi ve eğitim müfredatı yaratmak için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten Yoldaşımız, Türkiye’deki eğitim-bilim emekçilerinin yaşadıkları ekonomik zorluklara da değinerek Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçilerinin tüm bunlara karşı mücadele yürüttüğünü ifade etti. Mücadelemizin sadece eğitim-bilim işkolunu kapsamadığının altını çizen Yoldaşımız, Halkçı Kamu Emekçilerinin Türkiye’deki tüm kamu çalışanlarının mücadelesine öncülük etme hedefine sahip olduğunu dile getirdi.

Yoldaşımız ayrıca, özellikle Fas’ı da içine alan Ortadoğu’daki siyasi gelişmelere de değinerek ABD Emperyalistlerinin Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirmek için yüz binlerce masum insanı katlettiğini, bu bağlamda en son Ortaçağcı HTŞ eliyle Suriye’deki meşru BAAS iktidarını çökerttiğini ve Suriye’yi paramparça ettiğini dile getirdi. Suriye’nin çökertilmesinde AKP iktidarının da aktif bir şekilde rol oynadığını belirten Yoldaşımız, şu an itibarıyla Siyonist İsrail’in Suriye’de Malta Adası’ndan daha büyük bir toprak parçasını işgal ve ilhak ettiğini vurguladı.

Tüm bu gelişmelerin bir kez daha kanıtladığı gibi en öncelikli görevimizin ABD Emperyalistlerini ve yerel işbirlikçilerini bölgeden temizlemek olduğunun altını çizen Yoldaşımız, tıpkı DSF’nin olduğu gibi FISE’nin de mücadelesindeki en önemli ilkelerin başında antiemperyalizm ilkesinin geldiğini ifade etti.

ABD Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki bekçi köpeği Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı alçakça soykırımı lanetleyen Yoldaşımız, Türkiye’de Filistin Halkıyla en çok dayanışma eylemi örgütleyen sendikanın, DSF’nin mücadelesinde önemli bir yer tutan DİSK/Nakliyat-İş Sendikası olduğunu belirtti ve hem Nakliyat-İş’in hem de DSF’ye bağlı TUI Transport’un Genel Başkanı, DSF Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’nun selamlarını ve kongreye yönelik başarı dileklerini iletti.

Diğer ülkelerden gelen delegelerin yaptıkları konuşmaların ardından Kongrenin birinci günü sona erdi.

Kongrenin ikinci gününde bir önceki gün konuşma yapmayan delegeler söz alarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Öğlene doğru Kongreye ara verildi ve tüm delegeler, Fas Parlamento Binasının da bulunduğu Rabat’ın en işlek caddesinde gerçekleştirilen Filistin Halkıyla Dayanışma Eylemine katıldı. Burada “Özgür Filistin!” sloganlarıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından delegeler, Kongrenin gerçekleştirildiği sendika merkezine tekrar döndü ve kısa süre içerisinde Kongre tamamlanmış oldu.

Kongrede tüm eğitim ve bilim emekçilerini ilgilendiren birçok karar alındı. Alınan kararlardan biri de Türkiye’de son dönemlerde tüm halk kesimlerine yönelik AKP iktidarı tarafından gerçekleştirilen baskının kınanması, tutuklu öğrenciler ve işinden edilmiş akademisyenlerle dayanışma sergilenmesi yönündeydi.

Kongrede alınan diğer kararlar özetle şu başlıklar altında toplanabilir:

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– Sınıf işbirlikçiliğine karşı mücadele, sınıf savaşımının güçlendirilmesi,

– Emperyalist savaşlara ve müdahalelere karşı mücadelenin güçlendirilmesi,

– Özellikle ABD, Avrupa Birliği Devletleri, NATO ve katil devlet İsrail’e karşı aktif mücadele yürütülmesi,

– Siyonist İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması için çaba harcanması,

– Filistin ve Küba Halklarına yönelik emperyalizm ve Siyonizme karşı mücadelelerinde dayanışma sergilenmesi,

– Kapitalist sömürüye ve kapitalist sistemin emekçilerin haklarına yönelik saldırılarına karşı daha aktif bir mücadele yürütülmesi,

– Kamusal, ücretsiz ve İşçi Sınıfının güncel ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim mücadelesi,

– Eğitimin özelleştirilmesine karşı mücadele,

– Aktif çalışan ve emekli eğitim-bilim emekçilerinin ücretlerinin ve sosyal haklarının iyileştirilmesi mücadelesi,

– Ciddi bir saldırı altında bulunan grev hakkının savunulması mücadelesi,

– Kamu çalışanlarının barınma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi mücadelesi,

– Irkçılığa, faşizme ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele,

– Dünya çapında sendikacılara yönelik saldırılara karşı aktif mücadele,

– Dünya çapında eğitim emekçilerinin politik haklarının savunulması mücadelesi,

– Çok daha fazla sayıda eğitim emekçisinin FISE’nin mücadelesine dahil edilmesi, dünya genelinde daha fazla sendikayla irtibat sağlanması,

– Gelecek yıl 80’inci kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan FISE’nin bu vesileyle dünyanın birçok bölgesinde eylem ve etkinlikle gerçekleştirmesi,

– Sosyal medyanın daha aktif bir biçimde kullanılması.

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Büyük bir coşkuyla sona eren Kongre sonunda FISE’nin Genel Sekreterliğine FNE Sendikası Genel Sekreteri Ghimmat Abdellah seçildi. Kongrede ayrıca yeni bir Sekretarya oluşturuldu.

İşçi Sınıfının Uluslararası Mücadelesi nasıl ki enternasyonal bir mücadele ise Kamu Emekçilerinin Mücadelesi de şüphesiz enternasyonal bir karakter taşır. O bakımdan Türkiye’deki eğitim ve bilim emekçileri örgütleri, mücadelelerini sadece kendi ülkeleriyle sınırlandırmamalı, Sınıf Temelli Uluslararası Sendikal Hareketin bir parçası olmalıdır. Bu bilinçle hareket eden biz Halkçı Kamu Emekçilerinin dünyanın dört bir tarafında Sınıf Temelli Sendikal Mücadele yürüten kamu emekçileriyle kardeşçe, yoldaşça, devrimci ilkeler üzerine inşa edilmiş enternasyonal ilişkileri dayanışması sürecektir.

Yaşasın Kamu Emekçilerinin Enternasyonal Mücadelesi!

07 Nisan 2025

Halkçı Eğitim ve

Bilim Emekçileri