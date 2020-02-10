İstanbul’da “ulaşımı ucuzlat”ma vaadinden yüzde 35 zam çıktı

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 35 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle 2,60 TL olan tam elektronik bilet-kontür 3,50 TL’ye, 1,25 TL olan öğrenci bileti 1,75 TL’ye, 1,85 TL olan Öğretmen- 60 Yaş Üstü 2,50 TL’ye çıktı. Aylık akbil olarak bilinen tam mavi kart 205 TL’den 275 TL’ye, 40 TL olan aylık öğrenci kartı da 50 TL’ye, Öğretmen-60 Yaş Üstü aylık 125 TL’den 170 TL’ye çıktı.

Zam kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınmıştı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) zammı duyurmuştu.

Marmaray ve Metrobüs de zamdan nasibini aldı. Marmaray tam biniş ücreti 5,70 TL’den 7,75 TL’ye, öğrenci 1,25’ten 1,70 TL’ye çıktı.

Metrobüs biniş ücretleri, 1 durak 1,95 TL’den 2,50 TL’ye, 3 durak 3,25’ten 3,50’a, 4-9 arası durak 3,4’ten 4 TL’ye çıktı. 10-15 arası durak 3,50’den 4,40’a, 16-21 arası durak 3,60’tan 4,60’a, 22-27 arası durak 3,85’ten 4,75’e, 28-33 arası durak 3,85’ten 4,85’e, 34-43 arası durak da 4,85’ten 5.20 TL’ye çıktı.

Yapılan zam aktarma ücretlerine de yansıdı. Otobüs ve İBB’ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 TL, ikinci aktarma 1,90 TL, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 TL olacak. Öğrenci aktarma ücretleri zamla birlikte; birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak.

Şehir Hatları Vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 TL olan hatlar 3,50 TL, 2,70 TL olan hatlar 3,65 TL, 3 TL olan hatlar 4 TL oldu. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 TL, ikinci aktarma 2,30 TL, üç, dört ve beşinci aktarma 2 TL.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim öncesi en önemli vaatlerinden biri İstanbul’da ulaşımı ucuzlatacağız, olmuştu. Ancak yapılan yüzde 35’lik zam bu vaadin tam tersi oldu.

Parababaları düzeninin savunucusu AKP’giller İktidarı, gerçek enflasyon oranını düşük göstererek Asgari Ücrete yüzde 15 oranında traji komik bir zam yaptı.

Buna karşın, elektriğe son iki yılda yapılan zam yüzde 70’i geçti. 2019 yılında yapılan toplam zam yüzde 31 oldu. Doğalgaz 2019 yılında 3 kez zamlandı. Toplam zam oranı yüzde 27,7 oldu.

Çeşitli kurumlar tarafından yaptırılan araştırma sonuçlarına göre, Ocak 2020 itibarıyla dört kişilik bir aile için Açlık Sınırı 2 bin 219 TL, Yoksulluk Sınırı 7 bin 532 TL olarak tespit edildi.

İşte, temel tüketim maddelerine yüzde 20-30 arası zam yapılan bir ortamda, Açlık ve Yoksulluk Sınırı da ortadayken, AGİ dahil 2 bin 324 TL’lik Asgari Ücret Sefalet Ücretidir. Bu ücreti alan bir işçi kardeşimiz Açlık Sınırında yaşayacak demektir. Yoksulluk Sınırının zaten altında olan Asgari Ücret, öldürmeyip süründüren Sefalet Ücretidir.

AKP’giller İktidarının yaptığı zamlar yetmezmiş gibi, şimdi de Sosyal Demokratlık iddiasında olan, Belediye Başkanlığına geldiğinde “Ulaşımı Ucuzlatacağım” vaatlerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ulaşıma yüzde 35 oranında zam yapıyor. Üstelik de yapılan zammı savunmaya kalkıyor. Halk için belediyecilik bu mudur?

Belediyeler kâr amacı güden işletmeler değildir. Öyleyse, seçim vaatlerinde atıp tutmak kadar kolay olan, halkın parasını halkın yararına kullanmaktan niye kaçınır bir Belediye?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geldikten sonra Belediyede AKP’giller tarafından 25 yıldır Cemaatler vb. aktarılan milyonlarca TL’yi kurtarmakla övünür. Belediyede vurgunla, rantla başarılı bir şekilde mücadele etmekle övünür.

Peki, AKP’giller’in vurgunundan kurtarılan milyonlarca TL niye halkın yararına kullanılmamaktadır? Ulaşıma zam yapmak yerine ulaşım daha da ucuzlatılmamaktadır? Belediyenin kaynaklarını, halkın olan parayı halk için, halkın yararına, halkımızın daha güvenli, daha temiz, daha ucuz bir şehirde yaşama hakkını sağlamak için kullanmak gerekir.

Halkımızın büyük umutlarla Belediye Başkanlığına taşıdığı İmamoğlu, halkımıza sırtını dönerse, verdiği sözleri yutarsa sonunda halkımızın adaletinden kaçamayacaktır.

Peki, Halkın Kurtuluş Partisi, Partimizin belediyecilik anlayışı nasıldır?

“Devlet, belediye, özel idare ve her türlü mahalli bütçelerle, her türlü Devlet ve yarı-resmi Ekonomi kurumlarında fuzuli, kırtasiyeci lükse, mirasyedice israflara son verilecek.

“Bütçe, yatırıma ve Halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına gidecek. Böylece üretimimizle birlikte halkımızın mutluluğu da şahlanacak…” (HKP Tüzük ve Programı).

Asgari Ücrete yüzde 15 zam yapılan bir ortamda İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımızla dalga geçercesine en temel ihtiyaçlardan biri olan ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zam, zaten ölümlerden ölüm beğenmeye mahkûm edilmiş halkımıza vurulmuş yeni bir darbedir. Haksızdır. Yapılan yanlıştan derhal dönülmeli, zam geri alınmalıdır. 10.02.2020

Ulaşım Zamları Geri Alınsın!

Kahrolsun Parababaları Düzeni!

İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son!

HKP İstanbul İl Örgütü