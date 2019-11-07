Metal İşçisi Yalnız Değildir!

Eskişehir’de Zeytinoğlu Grup bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde çalışan yaklaşık 500 işçi 4 aylık maaşları ve kıdem tazminatları da ödenemeyerek işsizlik ve pahalılık cehennemine sürüklenmiştir.

İşçiler, Birleşik Metal İş Sendikası öncülüğünde Patronların bu zulümlerine karşı TMSF Genel Merkezi önünde, AKP Eskişehir İl Başkanlığı önünde ve birçok yerde eylem yaparak seslerini yetkililere duyurmak istediler. ESPARK önünde direniş çadırı kurarak açlık grevi başlattılar. En son seslerini duyurabilmek için Ankara’ya yürüme kararı aldılar.

Ancak Ankara yürüyüşünden rahatsız olan AKP’giller ve onların kolluk güçleri tarafından işçilere gaz sıktılar, gözaltına aldılar. Ancak işçiler yılmadılar serbest bırakılmalarının ardından tekrar Ankara’ya yürümek üzere yola çıktılar.

Ülkemizde işçiler ne zaman anayasal haklarını aramaya çalışsa AKP’giller ve onların kolluk kuvvetli ile karşı karşıya kalmaktadır. İşçilerin haklarını aramalarına tahammül edemeyen, patronların hakları ödenmeden işçilerin kapı dışarı konulmasına karşı ses çıkartmayan AKP’giller’dir.

Son günlerde Manisa’nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı’nın ardından işçilerinden çıkartılan ve 5 yıldır tazminat haklarını alamayan madenciler de Bağımsız Maden- İş Sendikası öncülüğünde Ankara yürüyüşü başlatmıştı. Ancak yürüyüş Kırkağaç’ta Jandarma tarafından engellemektedir.

İşte işçilerin bu onurlu mücadelelerinden, ekmek davalarından korkuyor AKP’giller ve onun Kaçak Saray’daki Reisi!

Devrimci Ozanımız Âşık İhsani’nin dizelerindeki gibi nasırlı yumruklardan korkuyorlar:

Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar

Geliyoruz, geleceğiz yakındır

Kim nerede ne işliyor hepsini

Biliyoruz, bileceğiz yakındır

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Eskişehir İl Örgütü olarak, Anayasal haklarını kullanarak Ankara yürümek isteyen işçilere yapılan müdahaleyi ve gözaltıları kınıyoruz!

Bu saldırılar karşısında Birleşik Metal İş Sendikası üye ve yöneticileri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiririz.26.10.2019

İşleri, ekmekleri, gelecekleri için direnen işçilerin yanındayız!

HKP Eskişehir İl Örgütü