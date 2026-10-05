Yoldaşlar

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05.10.2026
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Hacı Uyar

Yoldaşlar

Bitsin artık bu düzenin baskısı

Ayırt edilemez oldu haksızı haklısı

Edirneli, Çorumlu Karslısı

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Alıştırdılar makarnayla kömüre

Emdiler kanımızı sömüre sömüre

Son vermek için bu düzene

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Can çekişir yaşayan canlar

Ateşlerde yandı Bolulu Sivaslısı

Tekirdağlı, Erzincanlı, Vanlısı

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Başına toplamış yandaşını, dostunu

Çiftçi alamaz oldu benzini, mazotunu

Sermek için yerlere postunu

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Yandaş yalaka dolu çevresi

Diploması yok zayıftır karnesi

Görünmeden kızıl ötesi

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Yol yaparlar Mars’a kadar

Ekilmedi tarla tapan, arsalar

İzmir’den Hakkâri’ye kadar

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Doğrusundan çoktur yanlışı

Andımızı kaldırdı okunan İstiklal Marşı

Rumlara peşkeş çekmeden Kuzey Kıbrıs’ı

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Bu ülke böyle çıkmaz düzlüğe

Birileri bastı düğmeye

Niyet ettiler Vatanı parçalayıp bölmeye

Bölünmeden başkaldıralım Yoldaşlar

***

Mücadele edelim usanıp bıkmadan

Emperyalistler gelip kapımızı kakmadan

Hainler Vatanı parçalayıp satmadan

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Yokluk sefalet dolaşır dilde

Düşman pusuda bekler inde

Ülkenin seksen bir ilinde

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Herkes medet umar Allah’ın kulundan

Kan damlasa can biter toprağından

Ayrılmayalım Atatürk’ün gösterdiği yoldan

Başkaldıralım Yoldaşlar

***

Yazdıklarımı okuyunca Silivri gelir aklıma

Her yazdığım Vatan Millet aşkına

Hacı Bektaşi Veli Abdal Musa adına

Başkaldıralım Yoldaşlar

4 Eylül 2026

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