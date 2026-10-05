Yoldaşlar
Hacı Uyar
Yoldaşlar
Bitsin artık bu düzenin baskısı
Ayırt edilemez oldu haksızı haklısı
Edirneli, Çorumlu Karslısı
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Alıştırdılar makarnayla kömüre
Emdiler kanımızı sömüre sömüre
Son vermek için bu düzene
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Can çekişir yaşayan canlar
Ateşlerde yandı Bolulu Sivaslısı
Tekirdağlı, Erzincanlı, Vanlısı
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Başına toplamış yandaşını, dostunu
Çiftçi alamaz oldu benzini, mazotunu
Sermek için yerlere postunu
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Yandaş yalaka dolu çevresi
Diploması yok zayıftır karnesi
Görünmeden kızıl ötesi
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Yol yaparlar Mars’a kadar
Ekilmedi tarla tapan, arsalar
İzmir’den Hakkâri’ye kadar
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Doğrusundan çoktur yanlışı
Andımızı kaldırdı okunan İstiklal Marşı
Rumlara peşkeş çekmeden Kuzey Kıbrıs’ı
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Bu ülke böyle çıkmaz düzlüğe
Birileri bastı düğmeye
Niyet ettiler Vatanı parçalayıp bölmeye
Bölünmeden başkaldıralım Yoldaşlar
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Mücadele edelim usanıp bıkmadan
Emperyalistler gelip kapımızı kakmadan
Hainler Vatanı parçalayıp satmadan
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Yokluk sefalet dolaşır dilde
Düşman pusuda bekler inde
Ülkenin seksen bir ilinde
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Herkes medet umar Allah’ın kulundan
Kan damlasa can biter toprağından
Ayrılmayalım Atatürk’ün gösterdiği yoldan
Başkaldıralım Yoldaşlar
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Yazdıklarımı okuyunca Silivri gelir aklıma
Her yazdığım Vatan Millet aşkına
Hacı Bektaşi Veli Abdal Musa adına
Başkaldıralım Yoldaşlar
4 Eylül 2026