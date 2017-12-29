DİSK/Nakliyat-İş Sendikasından açıklama;

BASINA VE KAMUOYUNA

PTT, BELEDİYEDE VE TÜM TAŞERON İŞÇİLERİNE

AYRIMSIZ, KOŞULSUZ KADRO VERİLSİN

Taşerona Kadro Düzenlemesi KHK ile PTT, Belediyelerde ve birçok kurumda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kardeşimiz, hukuksuz, haksız, adaletsiz, Anayasanın, yasaların eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde düzenlemenin dışında bırakıldı. Konu ile ilgili olarak Sendikamız kitlesel bir basın açıklaması yapacaktır.

Yapılacak basın açıklamasına Sendikamız yöneticileri, PTT ve Belediyelerde çalışan sendikamız üyesi işçiler katılacaktır.

Kitlesel olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm basın emekçileri, halk örgütleri davetlidir.

Basın Açıklamasının Yapılacağı;

Yer : Anadolu Yakası PTT Başmüdürlüğü

Adres : Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Sok. 1 Kadıköy, İstanbul

Tarih : 30.12.2017 Cumartesi

Saat : 15:00