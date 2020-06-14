Irkçılığa karşı mücadele eden ABD Halklarına destek için ABD Başkonsolosluğu önündeydik

ABD’de George Floyd adlı siyahi bir vatandaşın ırkçı bir polis tarafından vahşice katledilmesinin ardından ABD halkları ayaklandı. ABD Başkanı Faşist Trump’ın alçakça açıklamaları, Emperyalistlerin insanlık düşmanı yüzlerini bir kez daha tüm halklara gösterdi. ABD halklarının başlattığı ırkçılık karşıtı ayaklanma tüm ülkeye yayılırken, dünyanın birçok ülkesinde de yankılandı. Tarihi sömürgecilikle, katliamlarla dolu olan, dünyanın tüm halklarına zulmeden, gittiği her yere ölüm götüren ABD Emperyalistleri, kendi halklarına da en büyük acıları yaşatıyor.

Bulunduğu her alanda ABD ve AB Emperyalistlerine karşı en ön saflarda mücadele yürüten, halkların kardeşliği şiarını haykıran Halkın Kurtuluş Partisi olarak, ırkçılığa karşı mücadelesinde ABD halklarının yanında olduğumuzu belirtmek ve insanlığın baş düşmanı ABD Emperyalistlerini protesto etmek için İstanbul’da ABD Başkonsolosluğu önündeydik.

Partimiz adına açıklamayı İl Başkanımız Av. Pınar Akbina yaptı. Akbina, “İnsan soyunun en büyük düşmanı ABD Emperyalistleri kendi soysuz, zalim kanser düzenlerinin bekçilerinde ne vicdan bırakmış, ne ahlâk, ne de insani bir değer. Tüm dünyaya kanser düzenlerini metastaz yaptırtan ABD Emperyalistleri, dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika’da da ırkçılığı besliyor. Farklı etnik kökenlere sahip halkları birbirine düşürerek, birbirine düşman ederek egemenliğini devam ettiriyor” dedi.

Basın açıklamamızın ardından ABD Başkonsolosluğu önüne siyah çelengimizi bıraktık. İl Yöneticimiz Halil Arabulan, Partimizin ABD Emperyalistlerine karşı tüm gücüyle savaşacağını söyledi. Arabulan, Faşist Bunak Trump’ın tüm dünya halklarına hesap vereceğini vurguladı.

Eylemimiz, “Yankee Go Home”, “Kahrolsun Halkların Katili ABD”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganıyla sona erdi.