İşçilerin Partisi HKP’den Konya’da Konferans:

“Türkiye’de İşçi Sınıfının Durumu ve Sendikaların Rolü”

Partimiz Konya İl Örgütü tarafından; “Türkiye’de İşçi Sınıfının Durumu ve Sendikaların Rolü” konulu Konferansımız, 19 Ocak Pazar günü saat 13.00’da İl Örgütümüzde Makro Market Direnişçi İşçileri, Konya Ambar İşçileri ve üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını İl Yöneticimiz Mehmet Ünver gerçekleştirdi.

Ülkemizde İşçi Sınıfının haklarına yapılan saldırıları anlatan Ünver, mücadele etmeden haklarımızı kazanamayacağımızı vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Konferansı sunan Nakliyat-İş Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik sözlerine; tazminatları için direnen Makro Market, Real Market ve Uzel Makine Direnişçi İşçilerini ve mücadele eden işçileri selamlayarak başladı.

Biz İşçi Sınıfının iktidarını savunuyoruz. Bunu, bize bu mücadeleyi öğreten Usta’mız Hikmet Kıvılcımlıya borçluyuz ve İşçi Sınıfını anlamak, Kıvılcımlı’yı anlamaktan geçer, dedi.

Ülkemizde İşçi Sınıfının başının sarı sendikalar tarafından nasıl tutulduğunu ve işçileri aldattığını somut ve güncel örneklerle anlattı.

Üç büyük işçi konfederasyonun asgari ücret belirleme görüşmelerinde nasıl İşçi Sınıfını sattığını, asgari ücret için tek bir eylem yapmadığını ve Türkiye’de tek eylem yapan örgütün Nakliyat-iş Sendikası ve Halkın Kurtuluş Partisi olduğunu anlattı.

Ali Özçelik daha sonra, “Özel İstihdam Büroları” ile kiralık işçiliğin geleceğini ve işçilerin tazminat hakkının kalkacağını, kıdem tazminatının fona devredilmesinin İşçi Sınıfına yapılan en büyük saldırılardan biri olduğunu dile getirdi.

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)” ile ilgili görüşlerini de belirten Özçelik, bildiğiniz gibi EYT denilen bir sorunla insanlarımız cebelleşmektedir. İnsanlarımız çalışıp primlerini doldurup emekli olamamaktadır. Sosyal devlet anlayışında devlet ileriye dönük yasa çıkartır ama şu an mevcut hükümet çıkardığı geriye dönük yasa ile binlerce vatandaşı mağdur etmiştir ve emeklilik hakkını gasp etmiştir, dedi.

“Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)” hakkında da bilgi aktaran Özçelik, Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırmaya çalışan bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi sosyal güvenliğimiz olan SSK’yi ortadan kaldıracak bir sistemdir ya da kaldırmayı amaçlayan bir sistemdir. Bu sistem anayasanın 60. Maddesine aykırıdır.

Anayasanın 60. Maddesi der ki; “Sosyal Güvenlik hakkı en temel insanlık haklarından biridir.”

Yani arkadaşlar, anlaşıldığı üzere en temel haklarımızdan biri BES ile gasp edilmektedir.

Özçelik konuşmasında AKP’giller İktidarının işçi düşmanı uygulamalarını da yukarıda olduğu gibi teşhir ederek, bunlar İşçi Sınıfına her zaman karşıdır ve Parababalarının yanındadır, dedi.

Bunun başka örneği olarak da hileli konkordato ilan eden daha sonra hileli iflas ile kapanan ve işçileri tazminatsız çıkaran işletmeleri gösterdi.

Halen devam etmekte olan Uzel Makine Direnişi, Makro Market Direnişi, Real Market Direnişi, Tüvtürk Direnişi ve daha onlarca onurlu direniş bugün Türkiye’deki İşçi Sınıfına örnek olmaktadır.

Bu Direnişler, ülkenin her yanında sürmektedir; İstanbul’dan Urfa’ya, Kütahya’dan Karabük’e, Muğla’dan Eskişehir’e, Malatya’dan Konya’ya, Ankara’dan Kayseri’ye İşçi Sınıfının Direniş bayrağı Nakliyat-İş tarafından dalgalandırılmaktadır, dedi.

Nakliyat-İş’in, işkolu ayırt etmeksizin haksızlığa uğrayan her işkolundaki işçinin hak arama mücadelesine sahip çıktığını ve bundan sonra da sahip çıkacağını vurguladı.

Nakliyat-İş’in Direnişlerinin, Türkiye İşçi Sınıfına örnek olduğunu, onlara cesaret verdiğini ve yol açtığını son süreçteki işçi eylemlerini göstererek anlattı.

Ali Özçelik sözlerini; mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok, diyerek sonlandırdı.

Konferans sonrası, hep birlikte Makro Market Direnişçilerinin basın açıklamasına katılındı.

Makro Market Direnişçileri bir kez daha haklarını alacaklarını, tazminatlarının gasp ettirmeyeceklerini haykırdılar Konya sokaklarında…

19 Ocak 2020

Konya’dan Kurtuluş Partililer