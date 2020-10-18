İsmet Demir’in öncülüğündeki Gerçek Devrimci Sınıf Sendikacılığı bayrağını Nakliyat-İş taşıyor İsmet Demir Ölümsüzdür!

Başeğmez bir devrim savaşçısı, Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencilerinden İsmet Demir’i mezarı başında anıyoruz bugün bir kez daha.

O’nu İşçi Sınıfı mücadelesinde yaşatmaya devam edeceğimizin inancıyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

O sadece bir sendikacı değil. Gerçek bir devrimci, gerçek bir halk önderidir İsmet Demir.

30 yaşında iken “30 yıl sürece içimde bir his beni, bir boşluk olduğunu ve bunun doldurulması gerektiğini dürttü durdu” der. Kendine “yeni bir yol” çizme gereği duyar. Ve çizer. “(…) maddi manevi ne varsa silkip attım. Yeni bir dünyaya başladım” diyerek Devrimciliğe karar verir. O’nun deyimiyle kendisini işsizliğin pençesine atar. Ona kadarki arkadaşlarından ve çevresinden uzaklaşır. Ve iyi bir maaşla çalıştığı devlet memurluğundan ayrılır. Bu kararını şöyle açıklar:

“Bütün bunlar bir anda verilen karar değil, öğrendiğim düşünce sonunda vardığım karar idi. Bu kararda beni zorlayan bir olay vardı. O da evli olmam. 4 çocuk vardı. Bu işe de onları yok sayarak harekete geçmem gerekiyordu. Ve öyle de yaptım.

Bu hususta beni çok suçlayan olacaktır. Fakat ben kendimi, bir ailenin değil, toplumun ferdi olarak kabul ettiğimden, bundan sonra yapacağım mücadeleyi de bireylere değil topluma hediye etmek amacında idim. Ve öyle de yaptım.” der.

Ve 54 yaşında gırtlak kanserinden yaşamını kaybedinceye kadar sürecek döneminde İsmet Demir, Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’mızın yiğit, fedakâr, inançlı öğrencisi olarak, İşçi Sınıfının Mücadele Tarihine sayısız şanlı Direnişler, Grevler armağan eder.

İsmet Demir, İşçi Sınıfının yanı sıra o dönem 1968 gençlik hareketinin önderleri ile de tanışır. Deniz Gezmiş’in de kurucusu olduğu “Devrimci Öğrenci Birliği (DÖB)”e sendika binasını açar, sendikanın olanaklarını sunar. Devrimci Gençliğin işçilerle ortak mücadelesinin gelişmesine, işçilerin devrimleşmesine, öğrenci gençliğin de işçileşmesine önemli katkıları olur.

İsmet Demir o dönemdeki gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Sinan Cemgil ile de birlikte olmuştur.

Tüm yaşamını İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesine adayan “Yalınayak” İsmet Demir 26 yaşında patronların kiralık katilleri tarafından şehit edilen Necmettin Giritlioğlu’na Yapı İşçileri Sendikasının Genel Başkanlığını bırakacak kadar alçak gönüllüydü.

İşçi Sınıfının yiğit, mütevazi devrimci sendikal mücadele önderi İsmet Demir, Sendikacılığı, profesyonel bir meslek olarak değil, İşçi Sınıfının ücretli kölelikten kurtuluş mücadelesi olarak görmüştür. İsmet Demir aynı zamanda sarı-gangster Amerikancı sendikacılığa karşı mücadelenin adıdır.

Bugün İsmet Demir’i anıyorsak, bu onun işçi sınıfı içerisinde vermiş olduğu yiğit, militan, özverili mücadelesinin bir sonucudur.

Bu nedenle, İsmet Demir Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın öğrencisi olmanın hakkını vermiş bir insandır.

Gerçek devrimci bir insandır.

İsmet Demir öncülüğündeki Yapı İşçileri Sendikasının mücadele bayrağı… Gerçek Sınıf Sendikacılığı bayrağı bugün Ali Rıza Küçükosmanoğlu öncülüğünde Nakliyat-İş Sendikasında dalgalanmaktadır.

Tüvtürk direnişinde dalganlanmaktadır… Real direnişinde dalgalanmaktadır… Makro Market direnişinde dalgalanmaktadır… Uzel Makine işçilerinin Direnişinde dalgalanmaktadır. Samsun-Çorum Nakliyat Ambarında dalgalanmaktadır… Milas Çınartaş Direnişinde dalgalanmaktadır.

Nakliyat-İş sendikası bir taraftan kendi işkolundaki işyerlerini örgütleyip direnişler yaparken, diğer taraftan da Tez Koop-İş, Sosyal-İş, Türk Metal-İş gibi sarı gangaster sendikacıların ortada bıraktığı bizlere yani binlerce Real, Uzel ve Uyum/Makro işçilerine sahip çıkmaktadır. Sarı sendikacılığa karşı yılmadan mücadele etmektedir. Nerede haksızlığa uğrayan bir işçi varsa Nakliyat-İş oradadır.

Yaşadığımız korona salgını döneminde bile görev yerini, mevzilerini bir an olsun terk etmeden; İşçi Sınıfına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam eden tek sendikadır Nakliyat-iş.

Hem parabalarına hem sarı sendikacılığa karşı en amansız mücadeleyi veren sendikadır Nakliyat-iş. Bugün Gerçek Devrimci Sınıf Sendikacılığının tek örneğidir yürütmüş olduğu mücadelesiyle.

Çünkü onlar da…

Başta Genel Başkan ve birlikte çalıştığı arkadaşları… Ömrünü İnsanlığın Kurtuluş Davasına, sosyalizme adamış Usta’mız Hikmet Kıvıcımlı’nın öğrencileridir. Düşünce oğullarıdır.

Kendilerini İsmet Demir ağabeyin yaptığı gibi “topluma hediye etmiş”lerdir. Kendilerini Halkın Kurtuluş Davasına adamışlardır hiçbir çıkar gözetmeden.

İşte bu nedenden, işkolu ayrımı gözetmeksizin, nerede bir haksızlığa uğrayan işçi-işçiler oldu mu Nakliyat-İş orada oluyor. Şu an burada anlatmaya sıralamaya gerek yok

İşte bu nedenden onlarca direniş onlarca grev, hak kazanımlarını İşçi Sınıfı mücadelesine armağan ediyor. İşçi Sınıfımızın hak kayıplarına karşı ve yeni kazanımları için yılmadan, bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan mücadelesine devam ediyor. İşçi Sınıfının gerçek kurtuluşu için katkı sunuyor.

İşte bu nedenden İsmet Demir’in öncülüğündeki Gerçek Devrimci Sınıf Sendikacılığı bayrağını Nakliyat-İş taşıyor.

İsmet Demir Ölümsüzdür!

Mücadelemizde Yaşamaya Devam Edecek!

İşgal Grev Direniş Yaşasın Nakliyat-İş!

Yaşasın Devrimci Sendikal Mücadelemiz!