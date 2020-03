Newroz Piroz Be! Newroz Kutlu Olsun!

Newroz. Yeni gün, baharın müjdecisi. Gelecek güzel günlerin habercisi. Başta Kürt Halkı olmak üzere Ortadoğu Halklarının özgürlük sembolü. Halk düşmanı Zalim Dehak’a karşı Kürt Halk Önderi Demirci Kawa’nın isyan ateşini yaktığı gün.

Yüzyıllardır coşkuyla kutlanan bu gün, Amerikancı Kürt Hareketinin kirli ellerine bırakılamayacak kutsal bir gündür. Bugün Suriye’de, Irak’ta ve ülkemizde çağımızın zalim Dehak’ı ABD ve AB Emperyalistleri, Amerikancı Kürt Hareketini de yanına alarak kan döküyor. Ortadoğu, ABD ve AB Emperyalistleri tarafından AKP’giller’inde işbirliği ile yeniden şekillendiriliyor.

Ve bugün Newroz; zalimlere karşı isyan ve mücadele günü.

Hangi zalimlere?

Çağımızın zalimleri ABD, ABve onların yerli satılmışlar cephesine karşı isyan ve mücadele günüdür.

Bugün ne yazık ki dünyamız bir salgın trajedisi ile karşı karşıya. Bu trajedinin baş sorumlusu, her türlü insani ve ahlâki değerden yoksun, Emperyalist-Kapitalist sistemdir. Yani çağımızın Dehak’larıdır. Oysa bu zalimlerin her türlü baskısına ve ambargosuna rağmen, insanlığın yüz akıSosyalist Küba, her türlü aşıyı hem de maliyetine insanlığın hizmetine sunuyor.En çok sıkıntıyı çeken İtalya’ya hekim ve tonlarca tıbbi malzeme gönderiyor. Hiçbir ülkenin, tehlike olarak gördüğü için kabul etmediği, içinde Coronavirüslü yolcuların olduğu gemiyi hiç tereddütsüz kabul ediyor ve dünyaya insanlık dersi veriyor.

İşte Newroz böyle tutumlarla anlam buluyor.

Bugün başta Ortadoğu olmak üzere, ABD ve AB Emperyalistleri dünyayı babalarının çiftliği gibi görüyor. Her türlü sömürüyü ve soygunu kendine hak görüyor. Kendi çıkarları için bütün insani ve ahlâki değerleri yerle bir edip insanlığa acılar yaşatıyor. Ülkemizde AKP’giller halkımızı İşsizlik ve Pahalılık cehenneminde inim inim inletiyor.Parababalarının sömürü ve soygun düzeninin devamı için elinden geleni ardına koymuyor. Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da akan kanda çok büyük payı var. Ama bu devran böyle gelmedi, böyle gitmeyecek!

Demirci Kawa’nın zulme karşı yaktığı isyan ateşi biz devrimcilerin elinde özgürlüğün, barışın, kardeşliğin ateşi olarak yanmaya devam edecek!

Newroz, ABD-AB Emperyalistlerine ve yerli satılmışlar cephesine karşı Demirci Kawa ruhuyla mücadele etme günüdür.

Newroz, Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı halkın iktidarı için mücadele etme günüdür.

Newroz, başta Kürt ve Türk Halkı olmak üzere, tüm dünya halklarının kardeşliği ve eşitliği için mücadele etme günüdür.

Newroz,tüm dünyanın sınıfsız, sömürüsüz, eşit kardeşler topluluğu olarak yaşayacağı bir düzen kurmak için mücadele günüdür.

İşte o zaman Newroz gerçek anlamını bulur.

Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Kardeşliği!

Yaşasın Newroz!

Newroz Pîroz Be!

Biji Biretîya Gelan!

20.03.2020

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi