Selam Olsun Bizden Önce Geçene Selam Olsun Savaşırken Düşene!

26 Ocak Pazar günü Partimizin Yöneticilerinden, Kartal İlçe Örgütü Yöneticimiz, Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci Perihan Güldemir ve Devrimci Mücadele Neferi Kıvılcım Semiha Güldemir Yoldaş’ı andık.

Anma toplantımız tüm Devrim Şehitleri için saygı duruşuyla başladı.

Açış konuşmasını yapan Mahsun Yoldaş, 24 Ocak’ta yaşanan Elazığ depreminin göz göre göre geldiğini, hiçbir önlemin alınmadığını ve bunun sonucunda insanlarımızın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Anma toplantımızda ana konuşmayı yapan Boran Yoldaşımız, Kıvılcım Semiha ve Perihan Güldemir Yoldaşları örnek almamız gerektiğini ifade etti. Yoldaş’ımız, iki inançlı, kararlı, kendini mücadeleye adamış Yoldaşımızın Halkın Kurtuluş Partisi neferleri olduğunu vurguladı.

Boran Yoldaş, “Bize düşen onların hayatını vakfettiği bu davayı nasıl ileri götürebiliriz? Onları yeni arkadaşlarımıza nasıl anlatabiliriz, bu soruların cevaplarını bulmaktır. Biz Kıvılcım Semiha ve Perihan Güldemir Yoldaşların mücadelelerini zafere ulaştırmaya söz veriyoruz” diye konuştu.

Toplantımız daha sonra ülkemiz ve bölgemizde yaşanan güncel sorunlar hakkında yapılan konuşmalarla sona erdi.

Hayatlarını İnsanlığın Kurtuluş Mücadelesine adamış, Semiha Kıvılcım Güldemir ve Perihan Güldemir Yoldaşlarımızın bizlere bırakmış olduğu mücadele bayrağını zafere ulaştıracağız.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

Kıvılcım Semiha Güldemir Yoldaş Ölümsüzdür!

Perihan Güldemir Yoldaş Ölümsüzdür!

26 Ocak 2009

HKP İstanbul İl Örgütü