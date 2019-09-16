Üç Şehitlerin devrettiği bayrak bizlerin ellerinde dalgalanıyor

İstanbul İl Örgütü olarak, 1978’de Ankara’nın Şentepe ilçesinde faşist Pol-Bir’li polisler tarafından katledilen Mahmut, İbo, Sadi Yoldaşlar nezdinde tüm Devrim Şehitlerimizi andık.

Anma etkinliğimiz Üç Şehitler nezdinde tüm Devrim Şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Etkinliğimiz kendini devrimci mücadeleye adamış ve bu uğurda canlarını feda etmiş olan Devrim Şehitlerimizi anlatan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Sinevizyon gösteriminden sonra Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Uğur Yoldaşımız, Üç Şehitlerin ve partimizin mücadelesini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Yoldaşımız konuşmasında şunları dile getirdi:

“Yoldaşlar! Bugün burada kendilerini halkların kurtuluş mücadelesine adayan Mahmut, İbo, Sadi yoldaşlarımızı anıyoruz.

1978’in 1 Eylül şafağında Parababalarının aylıklı faşist cellâtları sandılar ki, bedence yok edersek bu üç yiğidi, ışıklarını söndürürüz. Yanıldılar yoldaşlar şu anda hala yanılmaya devam ediyorlar çünkü İnsanlığın kurtuluş mücadelesine kendi vücutlarını vakfeden Devrimciler, insanlığın gönlünde, kavgasında yaşamaya ve yol göstermeye devam ederler. Karanlık günlerde mum ışığı olurlar, Devrim Mücadelesinde şehit düşenler. Halkların Kurtuluş mücadelesinde düşenler ölümsüzlüğe koşarlar. İşte bugün burada andığımız yoldaşlarımız Mahmut-İbo-Sadi Yoldaşlar kısacık ömürlerine örnek mücadeleler sığdırdılar.”

Uğur Yoldaşımız konuşmasının devamında, Kurtuluş Partisi Gençliği olarak partimizin kurulduğu ilk günden beri gençlik içerisinde mücadeleler yürüttüğümüzü, faşistlerin kol gezdiği üniversiteleri örgütlü gücümüzle temizlediğimizi ve hiçbir örgütün sesini çıkaramadığı konularda pratik eylemler yaparak devrimci teorimizin gücünü kanıtladığımızı söyledi.

Etkinliğimiz yapılan konuşmanın ardından şiir dinletisi ile devam etti. Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Hakan Yoldaşımız, Pablo Neruda’nın “Oğulları Ölen Analara Türkü” şiirini okudu. Anma etkinliğimiz duygu ve düşüncelerini dile getiren arkadaşlarımızın konuşması ile devam etti.

Anma etkinliğimize, Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut ve Genel Sekreter’imiz Av. Ali Serdar Çıngı da katıldı. Genel Sekreter’imiz Av. Ali Serdar Çıngı ve Genel Başkanımız Nurullah Ankut, anma etkinliği sonunda gerçekleşen bölümde söz alarak, katkılarda bulundular.

Kurtuluş Partisi Gençliği olarak, Üç Şehitlerin mücadele bayrağını ve onların uğrunda canlarını feda ettikleri bu onurlu davayı zafere ulaştıracağız. Antiemperyalist, Antişovenist, Antifeodal İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı zafere ulaştırıp, Demokratik Halk İktidarını kuracağız. Ve Sosyalizmi zafere ulaştıracağız.

Kurtuluş Partisi Gençliği