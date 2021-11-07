Amerikan taşeronları bunlar…

Tezkereniz de, oylamanız da, evet-hayırlarınız da cehennemin dibine gitsin, Amerikan Uşakları!

Evetçi Tezkereci Hafız, ABD eski Ankara Büyükelçisi ve CIA Şefi Morton Abromowitz devşirmesi. Yani CIA yapımı…

Hayırcı ise TESEV’ci, Sorosçu Sorosdaroğlu Kemal Efendi… Bunu CHP’nin başına zıplatmak için CIA ve Washington’un 2008’den itibaren planlar yapıp projeler ürettiğini Onur Öymen çok net ve açık şekilde ortaya koyuyor. Videosu internette şu anda da var, isteyen bulup izleyebilir.

Demek ki iki yıl çalıştıktan sonra ancak 2010’da getirebilmiştir ABD Emperyalist Haydudu Kemal Efendi’yi CHP’nin başına… Tabiî ekibiyle birlikte… Kaftancıoğlu Canan, TR-705, M. Bekaroğlu, İmamınoğlu vb. ile…

Ve ne demişti Sorosdaroğlu Kemal?

Aynen şunu:

“Biz otuzlu-kırklı yılların CHP’si değiliz…”

Yani Yeni CHP’yiz, diyor Hafız…

Eski hizmetkâr Tayyip nam Hafız, tamı tamına 26 yıl (1994’ten almak lazım bunların başlangıcını) hizmet etti devşiricilerine, iktidara taşıyıcılarına ve orada tutucularına. Kendisine verilen BOP Görevini, büyük bir heveskârlıkla uyguladı… Laik Cumhuriyet’i tüm kurumlarıyla birlikte çökertti. Onun malzemeleriyle kendi “Kaçak Saray Faşist Din Devleti”ni kurdu. Birkaç gün önce patlayan TÜGVA gerizi bunun en açık kanıtlarından biridir.

Bu Kaçak Saraylı Hafız Irak’ta, Libya’da ve Suriye’de ABD Haydudu tarafından kendisine verilen BOP çerçevesindeki görevleri eksiksiz yerine getirdi.

Bilindiği gibi bu süreçte, yani BOP sürecinde, Ortadoğu’da 10 milyon masum Müslüman hayatını kaybetti… Bölgemiz ve ülkemiz cehenneme ve kan deryasına döndü…

İşte bu on milyon Müslümanın kanları ABD ve AB Emperyalist Çakallarıyla birlikte yerli işbirlikçi hainlerin ellerine de bulaşmıştır. Bu yerli hainler; Tayyipgiller, Suudiler, Ürdün, Lübnan, BAE, Katar, Kuveyt’tir. Ve de Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi PKK, HDP, PYD, YPG, DSG ve Barzanistan’dır. Bunların tamamının elleri kanlıdır. Bunlar da boylu boyunca suça batmıştır.

Ve şimdi gelinen noktada, Kaçak Saray Mafyatik Din Devleti adlı çıkar ve ihanet amaçlı suç örgütünün şefi, kendi söylemleriyle “Reis”i, bedence iflas halindedir… Bunca ihanete, yolsuzluğa, hırsızlığa ve akla gelebilecek her türden suça hizmet veren bu beden artık çöküntü durumundadır. İhanete, hırsızlıklara ve hesap verme korkusunun yol açtığı strese, depresyona ve daha birçok ağır psikiyatrik rahatsızlığa dayanamamıştır bu beden ve zihin…

Artık camda akan yazıları bile okuyamayacak duruma gelmiştir, Devşirme Hafız…

Böyle olunca da ABD, çıkar arabasının beygirlerini değiştirmek istemektedir… Bunun mesajlarını da hayli zamandan beri vermektedir…

Ne yazık ki Babil Artığı topraklar üzerindeki ülkemiz, Rahmetli Attila İlhan’ın da dediği gibi haini bol bir ülkedir…

ABD ve AB Emperyalist Çakallarına hizmet için Mecliste muhalefet rolü oynayan en sağcısından solcusuna hainler can atmaktadırlar. Sevinçle ellerini ovuşturmaktadırlar, sıranın kendilerine geliyor oluşunu gördüklerinden dolayı…

Sorosçu Kemal Hafız ne dedi, daha doğrusu ne mesajı gönderdi Efendisi ABD’ye, Tezkereyle ilgili Meclis Konuşmasında?

Aynen şunu:

“Biz Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçireceğiz. Barış ve İşbirliği Projesini.”

Tayyip de böyle demişti, on küsur yıl önce, değil mi?

Yalnız Tayyip bu hizmetkârlığıyla ilgili konuşmalarından birinde aynen bunları söylemişti de, ilaveten bir cümle daha söylemişti. O da şuydu:

“Bu projede Diyarbakır bir yıldız olabilir.”

Sorosçu Kemal daha bu noktaya gelemedi. Belki onu da iktidar olduktan sonraya bırakıyordur…

Yani diyor ki Sorosçu Kemal ABD’ye:

Hiç endişelenme, senin BOP’unu Tayyip’in bıraktığı yerden alıp, senin önderliğinde sonuna kadar sürdüreceğiz…

Geçenlerde de en yakınındakilerden biri olan Ünal Çeviköz şöyle demişti:

“Mavi Vatan, tarifine baktığınız zaman, bu aslında egemenlik haklarının ötesinde bir alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram gibi. Mavi Vatan diye 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman biraz saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.” (https://tr.sputniknews.com/20210921/asli-baykaldan-chpli-cevikozun-mavi-vatan-yorumuna-tepki-ana-muhalefet-icin-olacak-is-degil-1049093117.html)

Bu ne demektir?

Şu demektir, ABD ve AB’li efendilerine:

“Biz Akdeniz’in Doğusunda da, Batısında da bir hak iddia etmeyeceğiz. O konuda da siz ne buyuruyorsanız o olsun. Var bizi Antalya Körfezi’ne hapsedin, biz ona da razıyız.”

Sorosçu’nun İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ne demişti bir iki yıl önce?

“Kıbrıs’tan bize ne?”

Bunlar böyledir işte…

Saygıdeğer Halkımız;

Tayyipgiller de, Sorosçu’nun Yeni CHP’si de, HDP de, TİP de, Saadet de, Ali Babacan da, Davidson Ahmet de hiç tartışmasız Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal, İnönü düşmanıdır. Üstelik de Kuvayimilliyeci Atalarımızı soykırımcılıkla suçlarlar. Ve de alayı Amerikan işbirlikçisidir, hizmetkârıdır ve piyonudur.

MHP’yse zaten Süper NATO’nun, Kontrgerilla’nın paramiliter özel örgütüdür…

Akşener Hanım’ın İYİ’siyse zaten MHP yavrusudur. Onun benzeridir. NATO’culuğu bu hanım Parti Programına kadar geçirmiştir, ABD’ye sadakatiyle ilgili güven verebilmek için…

Bunlara bel bağlamak ölümlerden ölüm beğenmektir. Bunların hiçbiri Türkiye’ye çalışmaz; ABD ve AB’li efendileriyle Siyonist İsrail’e çalışır. Bu, en kesin gerçektir…

Tayyipgiller mecburen Tezkereci olacaklar ve vatan evlatlarını ülke dışında kırdırmaya devam edecekerdir…

Tezkereden vazgeçmiş oldukları anda en cahil insanımız bile uyanıp soracaktır:

“Yahu, madem işin sonu buraya varacaktı da biz on yıldan beri Suriye’de ne arıyorduk? Ne kazandık bu işten? Kayıpsa ortada: Altı yüz civarında şehit ve iki yüz milyar dolar civarında para. Üstüne üstlük altı milyon civarında Suriyeli kaçkın da ülkemize doldu…

“Yutdışındaki tek Vatan Toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi’ni de kaybettik. Ve bunun sorumluları olan bu iktidar mensupları, yaşattıkları hezimetin, acıların ve kayıpların hesabını versin…”

İşte böyle bir durumu öteleyerek ömrünü uzatmaya çalışan Tayyipgiller, sonuna kadar Tezkerecilik oynamaya devam edeceklerdir.

Hâlbuki orada da manevra alanları yok denecek kadar kısıtlanmıştır.

Suriye’nin Batısını Rusya ve Beşşar Esad güçleri, Doğusunu da ABD ve PKK-PYD güçleri tutmuş durumdadır… Yani Tayyipgiller’e savaş oyunu oynayacağı bir alan bırakılmamıştır. Olan yoksul Halkımızın çocuklarına olacaktır. Yok yere belki onlarca vatan evladı daha canından olacaktır.

Biz Suriye bunalımının ilk adımında, Ankara’da Suriye Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, Suriye’yi dostumuz ve kardeşimiz olarak gördüğümüzü bildirdik. Arşivde kayıtlıdır…

Katil ABD’nin Suriye’de de, Irak ve Libya’da olduğu gibi alçak BOP’unu uygulamak isteyeceğini, buna karşı son derece uyanık ve hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlattık…

Suriye’ye saldıran ABD Emperyalist Çakallarıyla Tayyipgiller’i UCM’ye varıncaya kadar şikâyet ettik. Bundan dolayı Tayyipgiller bize davalar açtı, cezalar verdirdi… Şimdi bu cezaları daha da ağırlaştırmak için bizi yeniden mahkemelerine çağırmaktadırlar. Tabiî onların bu saldırıları bize vız gelir… Biz 12 Eylül faşist cellatlarının başımız üzerinde sallandırdıkları yağlı urganları bile tınlamadık.

Özetçe Arkadaşlar!

Suriye Meselesi’nin çözümü, Suriye’nin meşru iktidarıyla-BAAS İktidarıyla- anlaşmaktan geçer. O zaman hiçbir vatan evladının canı yanmaz. Suriye’de bizim koruyup, besleyip silahlandırdığımız ama bize de düşman olan Ortaçağcı meczup katiller sürüsünün bileşenleri de nereden gelmişlerse oralara giderler…

Saygıdeğer Halkımız!

Bakın, iktidarıyla muhalefetiyle Meclisteki ve Meclis dışındaki bu Amerikancı satılmışlar güruhunun bir teki olsun Amerika’nın, AB’nin ve Siyonist İsrail’in adını ağzına alabiliyor mu?

Ortadoğu’yu cehenneme çeviren bu emperyalist haydut devletlerin adını ağzına alabiliyor mu?

Alamıyor…

Alamazlar, çünkü bunların alayı o alçak, hain, insanlık düşmanı emperyalist kan içicilerin uşağı, hizmetkârlarıdır…

2015 TRT Konuşmamızda da açıkça belirttiğimiz gibi “‘Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!’ diyemeyen her siyasi ya gafildir ya hain!”

Bunlardan bir fayda bekleme! Boş umutlara kapılma!

Senin tek dostun biziz… Biz Gerçek Devrimcileriz… Bu en temel gerçeği ne kadar erken bilince çıkarırsan o kadar az acı çekersin!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

28 Ekim 2021

Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı