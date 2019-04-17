Derleniş Yayınları, 24. TÜYAP İzmir Kitap Fuarında yerini aldı

Her yıl İzmir Kültürparkta düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı bu yıl 24. Kez kapılarını İzmirli okurlara açtı. Açıldığı günden kapanana kadar yoğun bir katılım yaşayan fuar kitapseverlerle doldu taştı. Artan hayat pahalılığına ve ekonomik sıkıntılara rağmen insanların fuara ilgi göstermesi dikkat çekiciydi.

Derleniş Yayınları da her yıl olduğu gibi bu yıl da fuardaki yerini aldı. Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un eşşiz teorik eserleriyle fuarın tek devrimci standı idi. Geçen yıllara oranla yoğun bir ilgi vardı, Derleniş Yayınları Standına. Ülke sorunlarına duyarlı gençler, Hikmet Kıvılcımlı’nın kitaplarını ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un kitaplarını inceliyor ve okumak üzere satın alıyordu. Ayrıca standa ilgi gösterenlerle coşkulu konuşmalar yapılıyor. Kitap satışı mini seminerlere dönüşüyordu.

Ayrıca fuarda 12 Nisan Cuma akşamı Derleniş Yayınları tarafından “ Çok Tanrı’dan Allah’a Kitapsızlıktan Kur’an’a Komün’den Sosyalizme İnsanlığın İnanç ve Düşünce Serüveni” konulu bir konferans ta verildi. Yöneticiliğini HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak’ın yaptığı konferansta konuşmacı HKP Genel Başkanlık Kurulu Üyesi Gürdal Çıngı idi. İzleyicilerin dikkatle dinlediği ve Gürdal Çıngı’nın akıcı ve coşkulu sunumuyla başarılı ve etkili bir konferans oldu. Ancak TÜYAP yetkililerinin ısrarlarımıza rağmen 45 dakika ile sınırlandırdıkları konferans zaman darlığı yüzünden bazı konuların derinlemesine incelenememesine neden oldu.

Ticari yayınevlerini bilemeyiz ama, Derleniş Yayınları standına olan ilgi gösteriyor ki halkımız doğru devrimci önderlik arayışında ve aradığını da Hikmet Kıvılcımlı ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’ta görüyor.

Boşuna demiyoruz Hikmet Kıvılcımlı ve HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut Türkiye Devriminin Yolunu aydınlatıyor.