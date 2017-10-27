Derleniş Yayınlarında Yeni Kitap; İkili Oynayanlar ÇIKTI!

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut'un yeni kitabı "İkili Oynayanlar" çıktı.

Ders kitabı ebatında, ciltli-şömizli, 534 sayfa.

Arka Kapak Yazısı:

15 Temmuz’dan bu yana da Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi bu görevi yapmaktadırlar, sadakatle. Ha, arasıra ettikleri gak guka bakmayın. O, işin doğası gereğidir. Yine hep söyleriz ya; ABD ve CIA, devşirdiği hizmetkârlarının ara sıra antiamerikan söylemde bulunmalarını, rahatsız olmak bir yana, ister, diye. İşte o kapsamdadır bu da.

Yalanla, dümenle, binbir demagoji ve hileyle kandırıp kündeledikleri halkı daha iyi uyutsunlar diye işbirlikçi ajanlarına; “Ara sıra Amerika’ya yani bize atıp tutun.”, derler. Zavallı, cahil, yoksul, bilinçsiz insanlar da; “Vay be, liderimiz koca Amerika’ya kafa tutuyor.”, diye gönül ferahlatırlar. Hayaller aleminde mutlu olurlar.

Daha önce de yazıp söylemiştik:

Tayyipgiller ve Meclisteki diğer muhalefet rolünü oynayan 3 ABD işbirlikçisi burjuva partisi, yani CHP, MHP ve HDP, Tarihe Türkiye’yi parçalayanlar olarak geçecekler.

Tayyip ve avanesi ne kadar Amerikan işbirlikçisiyse, Sorosçu Kemal’in CHP’si, Sarayın Arka Bahçelisi’nin MHP’si ve PKK’nin HDP’si de o kadar Amerikan işbirlikçisidir, Amerikan hizmetkârıdır.

Yok bunların bu yönden birbirinden farkı. Bunların biri dinci oynar, öbürü laikçi. Biri Türk milliyetçisini oynar, öbürü Kürt milliyetçisini. Böylece Türk ve Kürt Halkını kandırıp, götürüp giderler. ABD’nin hizmetine sunarlar, kitlelerin eylem gücünü, alınterini, ülkemizin maddi varlıklarını.

Hep söylediğimiz gibi, bu ihanet düzenini, bu ihanet oyununu sadece biz bozabileceğiz. ABD ve AB Emperyalist çakallarını defedeceğiz, ülkemizden, bölgemizden.

Yerli hain işbirlikçilerini ise, hukuka göre çalışan, vicdanının buyruklarını dinleyen, bağımsız mahkemeler önüne çıkaracağız. Vatana ve halka ihanetten ve işlemiş oldukları diğer tüm suçlardan hesaba çekeceğiz!

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