Real Market İşçileri kararlı bir şekilde sürdürdükleri mücadelelerini Kurtuluş Yolu’na anlattı

Kurtuluş Yolu: Merhabalar. Adınız, soyadınız? Kaç yıldır bu işte çalışıyordunuz? Göreviniz neydi? Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?

Yaşar Kara: İsmim Yaşar Kara. Ben şirkette 2008 yılının kasım ayında başladım. İflas ve tamamen işten çıkarma sürecine kadar yaklaşık 9 yıl çalıştım. Beşiktaş’ta bulunan Fulya Mağazası’nda çalıştım. İsterseniz başlangıçtan itibaren size anlatayım.

Kurtuluş Yolu: Tabiî.

Yaşar Kara: Şöyle oldu: Real Market yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılının mayıs ayında Metro Grup tarafından Kayseri menşeili Beğendik firmasına devredildi. Bu süreç içinde bize, tazminatlarımıza yönelik, yani tazminatları alıp alamayacağımızla alakalı herhangi bir bilgi verilmedi. Zaten biz bunun itirazını yaptığımızda bize yetkili ağızlar tarafından, tazminatlarımızın verilmeyeceği, tüm haklarımızla devrolduğumuz söylendi. Süreç içerisinde sendikal faaliyetlerde bulunan, örgütlü olduğumuz Tez Koop-İş Sendikası da bizi bilgi sahibi etmedi. Açıkçası kendi başımıza kaldık. Ondan sonra devam ettik. Tabiî nereye kadar geldi? Bir yıl iyi bir şekilde devam ettik. Tabiî görünen o, kayıtlar üzerinden söyleyeceğim neden bir yıl olduğunu. O bir yıllık süreç sonrasında bir kâr açıklandı, 2015 yılında. 20 milyon TL idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O yılın sonundan sonra, bir iflas süreci başladı. Yani şirket iflasını istedi. Durumum kötü, toparlayamıyorum hesabı. Bu iflası kabul etmediler. İflas erteleme süreci başladı. Bu süreç de, yanlış hatırlamıyorsam 2017’nin mayıs ayına kadar gidiyor. İlerleyen süreçte de tasfiyeli iflas süreci başlıyor ve bu süreçte de mağazalar artık teker teker kapatılmaya başlıyor. Zaten daha önce kayyum atandığı süreçte de bir sürü mağaza kapanmıştı. Mesela 12 tane mağaza devrolmuştu. Tasfiyeli sürece gelene kadar kala kala elimizde 4 mağaza kalmıştı. Son 4 mağazanın 3’ünü aynı anda kapattılar. Bu 3 mağazadaki ürünlerin sevkiyatını da, Ankara’da Bilkent Mağazası var, onun üzerinden satış yapıp haklarımızı o şekilde vereceklerini ifade ettiler. Ama böyle bir şey söz konusu olmadı. İflas masası diyorlar, başka bir şeyler diyorlar, hiçbir şekilde bunun çözümü yok. Çözemiyoruz. Muhatap arıyoruz, bulamıyoruz. Son mağazaların kapatılmasından önce biz görüşme talep etmiştik. Neler olacak? Ne yapacaksınız? Nelerle karşı karşıya kalacağız? Çözüm yolu nedir? Ne şekilde çözeceksiniz? Çünkü çalıştığımız süreçteki son aylarda biz ne maaş alabilmiştik ne de yol parası. Bunların hepsi sorundu. Aramızdan bir heyet istediler. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 kişilik bir grup gitti. Görüşüldü, bazı sözler verildi. “Maaşlarınız ayın şu günü yatacak, geri kalan süreç böyle olacak. Biz sizin haklarınızı korumaya çalışıyoruz. Olabildiğince size yönelik çalışıyoruz.” Böyle bir sürü hikayeler okundu. Ama biz çözüm olmadığını görünce o noktadan sonra ilişkiyi kopardık. Gerekli adli sürecin başlatılması konusunda adım attık. Daha sonra da işin eylem kanadı başladı. Eylem kanadında da önceleri kendi aramızda amatörce bir örgütlenme oldu. Ancak böyle yürümeyeceğini anlayınca belli bir noktadan sonra Nakliyat-İş Sendikası devreye girdi. Arada iletişim kuruldu. Aramızdan birkaç arkadaşımızın tanıdıkları vasıtasıyla durumumuzu, başımızdan neler geçtiğini anlattık. Onlar da sağ olsunlar, ilk günden itibaren geldiğimiz bu noktaya kadar maddi, manevi, yeri geldi ailemizden bile daha çok destek oldular. Burada gerçekten onlara bu iyi niyetli, sahiplenici tavırlarından dolayı ben ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte bu süreci aşacağız. İnanıyoruz buna çünkü kendilerinin daha önce yaptığı eylemleri, destek çıktıkları işçi arkadaşların davalarını kazandıklarını gördük. Bu bize ilham kaynağı oluyor, güç veriyor. Bu inançla biz bu işin sonunu getireceğiz. Onlar (Nakliyat-İş) kararlı, biz de kararlıyız. Bir bütün olarak bu işi çözeceğiz. Sonuçta örgütlü işçi, örgütlü mücadele kazanacak diyoruz.

Kuruluş Yolu: Teşekkür ederiz.

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Kuruluş Yolu: Merhaba kendiniz tanıtır mısınız?

Cihangir Aksel: İsmim Cihangir Aksel. Real’in Bayrampaşa şubesinde yaklaşık 8 yıldır çalışıyordum. Ayrıca Bayrampaşa şubesinde sendika temsilcisiydim.

Kurtuluş Yolu: Üyesi olduğunuz Tez-Koop-İş Sendikası’nın bu süreçte tavrı ne oldu?

Son iki yıldır Tez Koop-İş Sendikası yaptığı sözleşmelerde çoğu hakkımızı geri aldı. Çok zayıf sözleşmeler imzaladı. Bu sözleşmelerden dolayı Tez Koop-İş Sendikası başarısızdı. Şuna da değinmek gerekirse, yaptığımız hiçbir eylemde yanımızda olmadı. En başta şöyle bir şey oldu. Arkadaşımızın da dediği gibi (Yaşar Kara) önce kendi aramızda amatörce başladık bu eylemlere. Daha sonra sendikaya yanımızda olması gerektiğini söyledik. Kendi sendikamızı aradık. Aidat verdiğimiz sendikayı aradık. Ne cevap verdiler ne de yanımızda oldular. Hiçbir şekilde yaptığımız eylemlere de gelmediler. Aksine bizi tehdit ettiler. Yok cop yersiniz, yok polis dağıtır sizi gibi. Bazı arkadaşlarımıza alışveriş çeki vererek bu eylemlerden yıldırmaya çalıştılar. Bazılarımıza iş vaadinde bulunup bu eylemleri dağıtmaya çalıştılar. Ama biz kesinlikle yılmadık. Eylemlerimize devam ettik. Çünkü haklıyız ve sonunda kazanacağız. Biz, bize destek olmayan sendikayı da görüyoruz bize destek olan Nakliyat-İş Sendikasını da görüyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Bize her türlü desteği sağladığı için, yanımızda olduğu için, birlikte hakkımızı aradığı için Nakliyat-İş Sendikasına tekrar çok teşekkür ediyoruz.

Kurtuluş Yolu: Peki bu sarı sendikacılık ve gerçek devrimci sendikacılık arasında sizin kafanızda ne gibi farklar oluştu? Bir yanda Tez-Koop-İş gibi bir sendika varken diğer yanda da Nakliyat-İş’in yaptıklarını görüyorsunuz. Bunun hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cihangir Aksel: Şöyle bir şey var. Yıllarca aidat verdiğimiz sendika, bizim haklı davamızda yanımızda olmadı. Sarı sendikacılık yapmış oldu. Hiçbir şekilde hakkımızı aramadı. Sonuçta haklıyız ama yanımızda durmadı. Dediğim gibi işte sarı sendikacılığı burada yapmış oldu. Diğer yandan ise hiçbir şekilde bizimle bağlantısı olmayan Nakliyat-İş Sendikası bize bu konuda destek oldu. Aradaki farkı zaten görebiliriz. Nakliyat-İş bize her konuda, maddi, manevi destek oldu. Aradaki sarı sendikacılık farkı buradan kaynaklanıyor.

Kurtuluş Yolu: Teşekkür ederiz.

Cihangir Aksel: Rica ederim.

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Kurtuluş Yolu: Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz, mücadelenin son süreci hakkında bilgi verir misiniz?

Can Beriş: Merhaba. Ben Can Beriş. Fulya Real Hipermarketlerinde 9 yıl emek verdim. Meğer 9 yılın emeği sokağa beş kuruşsuz atılmakmış. Mücadelemize kararlı olarak devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz.

Nakliyat-İş mücadelemize sahip çıkıyor, destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Eylemlerimiz İzmit’te, Ankara’da, Kayseri’de, Konya’da, Antalya’da ve Adana’da, ülkenin çeşitli yerlerinde devam etmektedir. Bizler İstanbul’da Kozyatağı ve Güneşli Metro Marketleri’nin önüne haftanın 4 günü nöbetleşe gelip gidiyoruz. Emeğimize, alın terimize sahip çıkmak için nöbeti bırakmıyoruz. Haklarımızı alana kadar devam edeceğiz. Tabiî ki şirket, Metro Grup, mücadelemizi baltalamak için kaymakamlıktan yasak kararı aldırdı. Fakat daha sonra, sendikamızın, Nakliyat-İş’in, bize destek veren sendikanın devreye girmesiyle yasak kararı kaldırıldı. Mücadelemize aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bizim amacımız şiddet değil. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Tek amacımız bu. Alın terimizin karşılığını alınca, mücadelemiz bitecektir. Tek isteğimiz bu.

Kurtuluş Yolu: Teşekkür ederiz.