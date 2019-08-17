Kaz Dağları’ndaki Doğa Katliamına karşı HKP bayrağı bu kez Kanada’da dalgalandı

Kanada Montreal’de bir araya gelen yurttaşlar “Kanada Kaz Dağlarıyla Dayanışma Grubu” adıyla bir oluşuma gittiler. Oluşumun aldığı karar sonucunda 16 Ağustos 2019, Cuma günü Saat 17.45’te Ste-Catherine / Atwater köşesinde bulunan “Square Cabot alanında başlayacak bir basın açıklaması ve protesto yürüyüşü düzenlendi. Eyleme, organizasyona katkı sağlayan Quebec Barış Hareketi; Kanada ve Yunanistan Komünist Partileri (CPC, KKE), Halkın Kurtuluş Partisi, TKP ve Montreal Yunan İşçileri Derneği başta olmak üzere çeşitli örgütler de destek verdi.

Eylemde basın açıklaması hem İngilizce, hem Fransızca olara okundu. Eylem sırasında Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” yazılı dövizler taşındı.

Öte yandan, Ottawa‘daki yurttaşlar cuma sabahından pazara akşamına kadar parlemento önünde eylem düzenliyorlar. Önümüzdeki haftalarda, Toronto ve Vancouver‘da da Türkiye‘deki çevre direnişine destek ve Kanada kamuoyunu bilinçlendirme etkinlikleri yapılacak. Özellikle Toronto‘daki Alamos şirket merkezi önünde düzenlenecek eyleme kitlesel katılım bekleniyor.