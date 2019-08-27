30 Ağustos 2019’da Şanlı Zafer’imizin yıldönümünde Halkın Kurtuluş Partisi olarak Anıtkabir’deyiz

30 Ağustos; Emperyalist Yedi Düvele boyun eğmeyenlerin zaferidir.

30 Ağustos; onurunu, halkını, namusunu ve vatanını, dünya çıkarı için Batılı Emperyalistlere satan yerli işbirlikçilere karşı verilen mücadelenin zaferle taçlanmasıdır.

30 Ağustos; Mazlum Halkların Ulusal Kurtuluşlarına örnektir, onlara moraldir, umuttur.

30 Ağustos; “hasta adam” denilerek öldürülmeye, yok edilmeye, diz çökertilmeye çalışılan bir halkın küllerinden yeniden doğmasıdır.

30 Ağustos; insan soyunun en büyük düşmanları ABD ve AB Emperyalistlerine, halkımızın yapıştırdığı bir tokattır.

30 Ağustos; Halklar birlik olursa önünde hiçbir gücün duramayacağının kanıtıdır.

30 Ağustos; Mustafa Kemal ve Yoldaşlarının kararlılığıdır, cesaretidir, yiğitliğidir, onuru yaşamdan önemli kılmalarıdır.

30 Ağustos; Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın şanlı finalidir.

AKP’giller’in;

Her biri ayrı bir destanın ürünü olan bayramlarımızı yok etmek istemesine inat,

Mustafa Kemal ve Yoldaşlarının mücadelesini, cesaretini, devrimciliğini, halkçılığını, dürüstlüğünü yok saymalarına inat,

Anıtkabir’i itibarsızlaştırma özlemlerine inat,

Bayraklarımızla, Dövizlerimizle, Pankartlarımızla ve Coşkulu Sloganlarımızla orada olacağız.

Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Mustafa Kemal’in gerçek devamcıları olarak,

O yiğit insanların zaferini nihai sonucuna ulaştıracak sosyal kurtuluşu gerçekleştirmeye yeminli Devrimciler olarak Anıtkabir’de olacağız.

Umudunu hiç yitirmeyen, AB-D Emperyalistlerine boyun eğmeyen, onuru kaybetmektense ölmeyi yeğleyen, Vatan Aşkını dile getirmekten çekinmeyen, Birinci Kuvayimilliyecilerin mücadele ettiği Vahdettin’lerle, Damat Ferit’lerle, Ortaçağcılarla mücadeleyi hiç bırakmayan, cesaret vatanına sahip, bilimli, bilinçli, kararlı, inançlı mücadeleyi zaferle taçlandıracak İkinci Kurtuluş Savaşçıları olarak Anıtkabir’e yürüyeceğiz.

Halkımızı İkinci Kuvayimilliyecilerin saflarına bekliyoruz.

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi