Mustafa Kemal’i Anıtkabir’e Almama işlemi hakkında Disiplin Soruşturması yürütülmesi için Genelkurmay Başkanlığına başvurduk

Cumhuriyet Bayramı’nın 94’üncü yıldönümünde “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözünün ve Mustafa Kemal resminin basılı bulunduğu pankart ve flamalarımızın Anıtkabir’e girişini engelleyenler hakkında Partimiz avukatları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunun haberini yapmıştık.

Bu kez de Parti avukatlarımız, ilgili pankart ve flamaları Anıtkabir’e sokmamak şeklinde tesis edilen işlem/eylemin Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’e ve Anayasa’ya açıkça muhalefet etmesi nedeniyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu çerçevesinde işlemi tesis edenler hakkında disiplin soruşturması yürütülerek cezalandırılması için Genelkurmay Başkanlığına başvurmuştur.

Başvuru dilekçesinde, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözünü taşıyan müvekkil Parti’nin Anıtkabir’e girişinin engellenmesi, adı geçen yönetmelikte tanımlı ziyaretlerin kolaylaştırılması ilkesine, Anıtkabir’in tanıtılması ilkesine, Mustafa Kemal’in hatırasının ve görüşlerinin yaşatılmak istenmesi ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Konunun ayrıntıları dilekçede belirtilmiş olup, tekrara girmemek için dilekçeyi yayınlıyoruz. 2 Kasım 2017

Özgürlük ve Bağımsızlık bizim de karakterimizdir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz…

Halkın Kurtuluş Partisi

Genel Merkezi

Suç Duyurusu Dilekçesi

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA

ANKARA

İDARİ EYLEMİ

ŞİKAYET EDEN : Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ : Av. Orhan ÖZER, Av. Metin BAYYAR, Av. Ayhan ERKAN,

Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Tacettin ÇOLAK, Av. Sait KIRAN, Av. Ferit CÖHCE, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Halil AĞIRGÖL, Av. Pınar AKBİNA, Av. Doğan ERKAN,

Ortak adres: Kızılırmak Cad. No: 7/9 Kavaklıdere/ANKARA

EYLEMİ TESİS EDEN : 1- Anıtkabir Komutanı

2- Disiplin Suçunun İşlenmesine Yardımcı Olan ve Göz Yuman Diğer Askeri Görevliler

İDARİ EYLEM TARİHİ : 29 Ekim 2017

KONU : 29 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet Bayramımızda Anıtkabir Törenleri’ne katılmak amacıyla, üzerinde “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözü yazan ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün resmi bulunan pankartları, flamaları Anıtkabir’e sokmamak şeklinde tesis edilen işlemin/eylemin Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’e ve Anayasa’ya açıkça aykırı olması nedeniyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu çerçevesinde eylemi tesis edenler hakkında disiplin soruşturması yürütülerek cezalandırılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- OLAYLARIN SEYRİ: Cumhuriyetimizin ilanının 94’üncü yıldönümünü kutlamak ve Mustafa Kemal ATATÜRK’e sevgi ve saygımızı göstermek amacıyla müvekkil parti tüm illerden merkezi eylem çağrısı yapmış, Parti Genel Merkezi’nin bulunduğu Kızılay Karanfil Sokak’tan Anıtkabir’e kadar yürüyüş gerçekleştirmiştir. Müvekkil Parti’nin kitlesi Anıtkabir girişi polis arama noktasına gelindiğinde polisler bu pankart ve flamaları içeriye alamayacaklarını bildirmişlerdir. Parti hukukçuları olarak, bu pankartlar ve flamalarda parti imzasının olmadığı, Mustafa Kemal’in sözünün taşındığı, kaldı ki muhafız yetkisinin emniyette olmayıp, Anıtkabir Komutanlığı’nda olduğunu kendilerine ilettik. Oradaki emniyet yetkililerinin, Anıtkabir Komutanlığına baskı yapması sonucunda, Anıtkabir Komutanlığı girişimize izin vermedi. Baskı diyoruz, zira “Bu pankartta bir şey yok girebilirler” diyen subaya, polis yetkilisinin “adını ver bakayım, bu karardan üstlerinin haberi var mı?” demesine gözümüzle şahitlik ettik. Keza bir polis yetkilisi bize yönelik “sizi ben sokmuyorum ben” sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çevik Kuvvet gelip etrafımızı sardı. Tarafımızca ise bu duruma dair bir açıklama yapılacağı söylendi. Açıklamamızı da engellemeye çalıştılar. Müvekkil Partinin Ankara İl Başkanı açıklamamızı gerçekleştirdi ve ardından parti kitlesi parti genel merkezine geri döndü.

Konuyla ilgili delil niteliğindeki haber linkleri şu şekildedir:

(http://kurtuluspartisi.org/anitkabirde-mustafa-kemale-bagimsizlik-benim-karakterimdir-sozune-yasak/)

(http://odatv.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabire-alinmadi–2910171200.html)

https://halkweb.com/ataturk-posteri-anitkabire-alinmadi-iste-poster/

http://www.gercekhaberci.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabir-e-alinmadi/52690/

http://www.sanalbasin.com/sosyalistlerin-o-bayragi-anitkabire-alinmadi-21920105)

Engellemeyle ilgili parti avukatları tarafından olay yerinde bir tutanak tutulmuş olup, ilgili tutanak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız suç duyurusu dilekçesi eki olarak savcılığa verilmiştir.

Mustafa Kemal’in 1921 tarihindeki ilgili özlü sözünün ilk cümlesi, “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir ben milletimin en büyük ve ecdadımın en kıymetli mirası olan istiklâl aşkı ile dolu bir adamım.” şeklindedir. Müvekkil partinin pankart ve flamaları Mustafa Kemal’in “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözünden ve resminden oluşmakta olup, pankart ve flamalarında partinin imzası bulunmamaktadır. (EK:1)

Müvekkil Parti, aynı pankart ve flamalar ile daha önceki 30 Ağustoslarda, 19 Mayıslarda, 23 Nisanlarda Anıtkabir’i ziyaret etmiş fakat adı geçen engellemelerle karşılaşmamıştır. En son 30 Ağustos 2017’de, 30 Ağustos ve Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir’e girilmiş olup, partinin internet sitesinde ilgili haber ve fotoğraflar vardır. Haberin linki şu şekildedir: (http://kurtuluspartisi.org/1-61/)

Müvekkil Parti, taşıdığı bu pankart ve flamalarda, Mustafa Kemal önderliğindeki Kurtuluş Savaşı ile kazandığımız bağımsızlığımızın ABD ve AB Emperyalistleri ve onların yerli işbirlikçileri tarafından ortadan kaldırıldığını, IMF’ye, Dünya Bankasına, NATO’ya bağımlı-bağlı hale getirildiğimizi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin dahi Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılmak suretiyle Atatürk’ün manevi değerlerine saygısızlık yapıldığını, bu olayların bizi Yeni Sevr’e götürdüğünü, yeni bir bağımsızlık savaşına girmemizin zorunlu olduğunu belirtmek için Mustafa Kemal’in adı geçen özlü sözünü taşımıştır.

Aynı gün Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) üzerinde “ABD, FETÖ, PKK Kaybedecek Türkiye Kazanacak İstiklal Yürüyüşü Türkiye Gençlik Birliği” yazan pankartı ve kitlesi içeriye alınmıştır. Habere ilişkin verdiğimiz linkte TGB’nin Arslanlı Yol’daki fotoğrafları mevcuttur. Ayrıca aynı haber ve fotoğraf Aydınlık Gazetesinin 30 Ekim 2017 tarihli nüshasında manşet haber olarak verilmiş olup ilgili gazete suç duyurumuzun eki olarak savcılığa verilmiştir. (http://tgb.gen.tr/genclik-birligi/basinda-istiklal-yuruyusu-25346)

TGB’nin pankartını, üstelik imzalı pankartını alıp müvekkil partinin imzasız pankart ve flamasını almamak siyasi amaç gütmektir. Kolluk faaliyetinin ideolojik maksatlarla kötüye kullanılmasıdır. Aynı zamanda Anayasal Eşitlik İlkesine de aykırıdır.

2- KONUNUN HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ:

Engellemeler, konuyu düzenleyen Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin lafzına ve özüne aykırıdır.

Anılan Yönetmeliğin ilgili maddeleri şu şekildedir:

Madde 17 – Anıtkabir ve bağlı birimlerin hizmete açık tutulmasında; Atatürk'ün yaşamı ve dünya görüşünü halka götürme, tanıtma, benimsetme, sevdirme ve anlatma ana amaçtır. Bu nedenle; ziyareti engelleyici ve güçleştirici davranışlar önlenir. Ziyareti kolaylaştırıcı önlemler alınır. Rehberlik hizmeti geliştirilir.

Madde 54 – Ziyaretçiler girişte gözle kontrol edilerek, görünüşleri kuşku uyandıranların, dolaylı gözetim altında ziyarette bulunmaları sağlanır. Bu amaçla kapalı devre televizyon v.b. kolaylıklardan yararlanılabilir.

Madde 8 – Anıtkabir Komutanlığının görevleri aşağıdadır:

a) Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği Anıt Mezar'ı, Atatürk'e ait araç – gereç, giyim – kuşam, kitap ve belgelerle Atatürk'ün hatırasını taşıyan malzemelerin sergilendiği Anıtkabir Müzesini, Anıtkabir Kitaplığını, ALAGÖZ Müzesini ve bağlı birimlerini Atatürk'ün hatırasına ve dünya görüşüne layık olabilecek şekilde korumak, bakım ve onarımını yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak,

…

d) Anıtkabir'in yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını sağlamak

I. Teşkilat ve Görev:

Madde 5 – Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Madde 6 – Anıtkabir Komutanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Komutanlık Karargahı

b) Hizmet Kıt'a Komutanlığı

c) Muhafız Bölük Komutanlığı

d) Müze, Kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürlüğü

e) ALAGÖZ Müzesi

Madde 7 – Her birimde bulunacak personel, araç ve gereç TMK. sında olduğu gibidir.

Yönetmeliğin 5 ve devamı maddelerinde “Teşkilat”ın Anıtkabir Komutanlığı olduğu belirtilmiş; 17’inci maddesinde Anıtkabir’in halka açılmasında Atatürk’ün yaşamı ve dünya görüşünü halka tanıtma ana amaç olarak tanımlanmış, bu nedenle ZİYARETİ ENGELLEYECİ VE GÜÇLEŞTİRİCİ DAVRANIŞLARIN ÖNLENMESİ, ZİYARETİ KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLERİN ALINMASI İSTENİLMİŞTİR. Ziyaretlerin kolaylaştırılması esas olduğu için, kuşku uyandıran ziyaretçilerin dahi 54’üncü maddeye göre gözetim altında ziyaret etmeleri sağlanır. 8/a maddesinde Anıtkabir’i, Atatürk’ün hatırasına ve dünya görüşüne layık olabilecek şekilde korumak, güzelleştirmek, geliştirmek ve tamamlamak Anıtkabir Komutanlığının görevleri arasında sayılmıştır. 8/d maddesinde ise yangına, hırsızlığa, sabotajlara karşı koruma görevi verilmiştir.

“Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözünü taşıyan müvekkil Parti’nin Anıtkabir’e girişinin engellenmesi, adı geçen yönetmelikte tanımlı ziyaretlerin kolaylaştırılması ilkesine, Anıtkabir’in tanıtılması ilkesine, Mustafa Kemal’in hatırasının ve görüşlerinin yaşatılmak istenmesi ilkesine aykırılık teşkil etmiştir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere müvekkil Parti tarafından, Anıtkabir Komutanı ve girişimiz engelleyen emniyet yetkilileri aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, dosya hazırlık aşamasındadır.

SONUÇ VE İSTEM………….: 29 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet Bayramımızda Anıtkabir Törenleri’ne katılmak amacıyla, üzerinde “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” özlü sözü yazan ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün resmi bulunan pankartları, flamaları Anıtkabir’e sokmamak şeklinde tesis edilen işlemin/eylemin Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik’e ve Anayasa’ya açıkça muhalefet etmesi nedeniyle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu çerçevesinde işlemi tesis edenler hakkında disiplin soruşturması yürütülerek cezalandırılmasını talep ederiz. 02.11.2017

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ VEKİLLERİ

Av. Metin BAYYAR Av. Sait KIRAN Av. Azime Ayça OKUR Av. Doğan ERKAN

EKLER:

1- Pankart ve Flamalarımızı Gösterir Olay Yerinden Fotoğraflar

2- Vekâletname