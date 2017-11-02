Real Market İşçilerine biber gazlı polis saldırısı

Hileli iflasa, haklarının gasp edilmesine ve sarı sendikacılığa karşı Nakliyat-İş önderliğinde mücadelelerini Media Markt mağzalarına taşıyan Real Market işçileri bugün polisin biber gazlı saldırısına maruz kaldı. Konuyla ilgili Nakliyat-İş Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasını aynen yayımlıyoruz.

BASINA VE KAMUOYUNA

REAL MARKET DİRENİŞÇİLERİNİN MEDİA MARKT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEKİ EYLEMİNE POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Müdahaleden sonra işçiler gözaltı tehditlerine, baskılara karşın yeniden toplanarak eyleme devam ettiler.

Real Hipermarket işçilerinin hileli iflasa, haklarının gasp edilmesine, sarı sendikacılığa karşı direnişleri farklı bölgelerde Metro mağazaları önlerinde Metro AG’nin işletmesi olan Media Markt önlerinde kararlılıkla, coşkuyla devam ediyor.

Bu günde Media Markt’ın Genel Müdürlüğünün ve en büyük mağazasının bulunduğu İstanbul/Levent’te ki Media Markt’ın önüne Real Market Direnişçileri ve Sendikamız yöneticileri, avukatları gittiler

Genel Müdürlük ve mağazanın önünü demir bariyerlerle çevrilmişti. Eylemle beraber mağazaya müşteri alınmamaya başlandı. Kepenkler kapatıldı, takviye özel güvenlik getirilmiş ve önlemler en üst seviyede alınmıştı.

Basın açıklamasında ilk konuşmayı Real işçileri adına Ahmet Fazıl Şahin yaptı. Şahin, yaşadıkları süreci anlatarak haklarını almak için mücadele ettiklerini ve haklarını alıncaya kadarda devam edeceklerini belirtti. Daha sonra söz alan kadın ve erkek işçilerde neler yaşadıklarını ve haklarını almak için sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduklarını belirttiler.

Basın açıklamasında Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu’da bir konuşma yaparak Media Markt’ın da Metro AG’nin bir işletmesi olduğunu ve Real işçilerinin alacaklarından sorumlu olduğunu bu nedenle burada olduklarını ifade etti. İşçi sınıfına karşı olan sorumlulukları gereği Real İşçilerine sahip çıktıklarını belirtti. İşçilerin çalışırken üye oldukları Tez Koop-İş Sendikası’nı da eleştiren Küçükosmanoğlu bu sarı sendikanın Hırvatistan’da ki bir toplantıda Real İşçileri için uluslararası dayanışma çağrısını da ikiyüzlülük olarak değerlendirdi. İşçiler mücadele ederken ülkemizde sahip çıkmayan tam tersine mücadeleyi baltalamaya çalışan Tez Koop-İş’in bu davranışının adının sarı sendikacılıktan başka bir şey olmadığını vurguladı. Küçükosmanoğlu sonuç alıncaya kadar da mücadelenin devam edeceğini belirterek işçilere hep beraber mağazaya gireceklerini ve bu durumu protesto edeceklerini belirti.

Bu çağrı üzerine Real Direnişçileri ve yöneticilerimiz mağazaya girmek için bariyerleri aşmaya çalıştılar. Bariyerlerin yıkılmaya başladığını gören polis biber gazı sıkarak müdahale etti. Biber gazından etkilenen işçiler oldu. Saldırının hemen ardından toparlanan Real işçileri sloganlar atarak, bu saldırıyı protesto ettiler. Media Markt’ın önünden ayrılmaları için uyarı da bulunan polislerle de tartışan işçiler sonuç alıncaya kadar ayrılmayacaklarını belirttiler.

Polisin, gasp edilen hakları, ekmek davası için orada bulunan ve tamamen meşru ve yasal haklarını kullanan, hiçbir şekilde şiddete başvurmayan Real İşçilerine ve sendikamız yöneticilerine yönelik bu saldırısını protesto ediyoruz.

Bütün yasaklamalara, baskılara, bariyerlere, biber gazına, polisle, özel güvenlikle yoğun güvenlik önlemi almasına ve OHAL yasaklamalarına rağmen Real İşçilerinin mücadelesi haklarını alıncaya kadar yılmadan devam edecektir. 02.11.2017

Yaşasın, Real Market İşçilerinin Hileli İflasa, Haklarının Gasp Edilmesine, Sarı Sendikacılığa Karşı Mücadelesi!

İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız.