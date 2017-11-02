Selam olsun Ekim Devrimi’nin Önderi, Devrimler Kartalı Lenin Usta’ya!

Modern ve Antika Parababaları Düzeni olan Çarlık İstibdadını yıkıp, İşçilerin, Köylülerin ve Askerlerin Demokratik Halk İktidarını kuran;

Bilimsel Sosyalizmi uygulayarak sınıfsal sömürüyü ortadan kaldıran;

Sağlıkta, Eğitimde; Uzay Bilimleri, Teknoloji ve Sosyal Bilimler alanında dev atılımlar gerçekleştirerek İnsanlığın gelişmesine büyük katkıda bulunan;

Dünya Halklarının Ulusal ve Sosyal Kurtuluş Savaşlarının biricik destekçisi,

Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mızın en büyük müttefiki,

Büyük Ekim Devrimi’ni 100’üncü yılında selamlıyoruz.

Büyük Ekim Devrimi, İnsanlığın Kurtuluş Yolunu aydınlatan projektör olmaya devam ediyor!

Görevimiz ülkemizde ve dünyada yeni Ekim Devrimleri yaratmaktır!