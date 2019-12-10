AKP’giller söylediklerini, bu kez de Ruslar karşısında, yalayıp yuttular…

Tayyipgiller’in söylediklerini yalayıp yutmalarını çok gördük. ABD’yle ilişkilerinde sürekli bu durumları gördük. Ancak şimdi bir de Rusya çıktı karşısında yalayıp yutmalarını gördüğümüz.

Tayyip ve avanesi, “Barış Pınarı Harekâtı” bölgesinde PKK-PYD-SDG saldırıları devam edince ve asker cenazeleri gelmeye başlayınca, tutuştular. Ve başta Tayyip olmak üzere eleştiriler yönelttiler ABD ve Rusya’ya. Verilen sözler yerine getirilmiyor. Teröristler çekilmiyorlar, dediler.

Tayyip; “TERÖRİSTLER HÂLÂ ORADALAR” dedi ABD’ye gitmeden önce:

“(PKK/YPG’lilerin çekilmemesi) Hâlâ terör örgütleri burada. Dün (önceki gün) Kamışlı’da sivillere yönelik cereyan eden terör eylemleri, önceki günlerde sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç’ten çekildiğini söylememiz mümkün değil, terör örgütleri Münbiç’te de ne yazık ki var. Kısmen Tel Abyad’da da bunlara rastlıyoruz. Bunlar Tel Rıfat’ta da var. Ne Rusya ne Amerika bu terör örgütlerini verdikleri ne saatlerde ne de günlerde temizleyebilmiş değil. Trump ile konuşacağız, döndükten sonra Putin ile de tekrar telefon görüşmesiyle bu gelişmeleri değerlendirme imkânı bulacağız. Çünkü İdlib’de de benzer bazı sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.” (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ne-rusya-ne-abd-teror-orgutlerini-temizleyebilmis-degil-41372774)

En son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığın 2020 bütçesine ilişkin soruları yanıtlarken bu eleştiriyi tekrarladı.

Yine Kaçak Saray’ın Sözcüsü İbrahim Kalın benzer eleştirileri yöneltti. Ve hepsi; bu saldırılar devam ederse, önlenmezse, gereğini yaparız. Harekâta devam ederiz, dediler.

İşte bu aşamada Rusların tepesi attı. Ve her kademeden net tepkiler verdiler. Tayyipgiller’in söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Doğru söylemiyorlar, dediler.

En son Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Tayyipgiller’in söylediklerini yalayıp yuttuklarını, 20 Kasım’da yaptığı bir açıklamayla duyurdu dünya kamuoyuna. Aynen şöyle dedi:

“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Rusya’ya Suriye’nin kuzeyindeki harekâta yeniden başlama niyetinde olmadığı konusunda güvence verdiğini söyledi.

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya ve ABD’nin Kürt güçlerin çekilmesi için gereken her şeyi yapmadığı açıklamasını değerlendiren Lavrov şu ifadeleri kullandı: “Türk hükümet temsilcileri ile Rusya Büyükelçisi arasında temas kuruldu. Türk tarafı, Rusya’nın yaptığı iş hakkında Ankara’da hiç kimsenin şüphesi olmadığı ve mevkidaşım ve dostum Mevlüt Çavuşoğlu ile sayın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim) Kalın’ın Barış Pınarı Harekatı’nın yeniden başlayacağına dair bir şey söylemediği konusunda güvence verdi.”

“Lavrov, Türk tarafının ortada bir yanlış anlama olduğunu belirttiğini vurguladı.” (https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201911201040661978-lavrov-turkiye-suriyenin-kuzeyindeki-harekatin-yeniden-baslamayacagina-dair-guvence-verdi/)

Şu hale bakar mısınız Allah aşkına!

Önce desteksiz üfür. Es, gürle…

Sonra; “ortada bir yanlış anlama” var Abi, de…

Olmaz yahu! Bu kadarı da olmaz! İnsan bu kadar da aptal olmaz yahu!

Her şeyin bir anhası minhası var yahu!

Arkasında duramayacağın sözleri niye söylersin sen?

Niye kenar mahalle çakalı gibi önce efelenip sonra aman abi, etme abi, ben ettim sen etme abi, dersin yahu!

ABD Başkanı manyak mektup gönderir; “aptal olma”, der. Yalayıp yutar.

ABD’li senatör; “ben de sana video göstereyim mi”, der. Yalayıp yutar.

Ruslara; “ortada bir yanlış anlama”, var, der. Söylediklerini yalayıp yutar…

Ama bunlar böyle. Kendi halkına karşı; zalim, gaddar, acımasız, vicdansız,

ABD ve AB Emperyalistlerine karşı ise; onurunu kaybetmiş bir insan müsveddesi oluverirler.

Bunlar böyle…