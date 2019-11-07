CHP’li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinde hukuksuz bir şekilde işten atılanGenel-İş ve Güvenlik-Sen Yöneticileri yalnız değildir!

CHP’li Maltepe ve Ataşehir Belediyelerinde hukuksuz bir şekilde işten atılanGenel-İş ve Güvenlik-Sen Yöneticileri yalnız değildir!

Hakkını almak için mücadele eden işçilere yönelik polis saldırısını ve gözaltıları protesto ediyoruz!

CHP’li Ataşehir Belediyesi, Genel-İş üyesi ve Belediyede Destek Hizmetleri Müdürlüğü İşyeri Sendika Temsilcisi olan Melike Şahin ve aynı Belediyede çalışan Güvenlik-Sen Baştemsilcisi Alişan İpşiroğlu’nu asılsız gerekçelerle 4 Ekim’de işten atmıştır.

Yine CHP’li Maltepe Belediyesi, DİSK/Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube yöneticisi Alkan Okuducu’yu tamamen keyfi ve hukuksuz bir şekilde 7 Ekim’de, Okuducu’ya destek veren üç işçiyi de geçtiğimiz günlerde işten atmıştır. Bu işten atmalar kabul edilemez.

Tamamen haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan sendika yönetici ve temsilcilerinin Maltepe Belediyesinin önünde işe geri dönüş için başlattıkları direnişe polis TOMA eşliğinde müdahale etmiş, üç işçiyi gözaltına almıştır. TOMA ile yapılan polisin saldırısını ve göz altıları kınıyoruz.

Tamamen yasal ve meşru olan, şiddetten uzak bu eyleme yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Tamamen keyfi, sendikal örgütlülüğü hedef alan ve sendikal örgütlülüğü zayıflatmaya yönelik işten çıkartmaları protesto ediyoruz.

İşçilerin talebi olan atılan işçiler geri alınmalıdır. Altına imza atılan toplu iş sözleşmeleri uygulanmalıdır. İşten keyfi ve hukuksuz bir şekilde atılan sendika yönetici ve temsilcileri işe geri alınmalıdır.

Sendikamız Genel-İş ve Güvenlik- Sen Sendikaları ile dayanışma içerisindedir. İşçilere, sendika yöneticilerine, temsilcilerine, toplu iş sözleşme maddelerine yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz ortaktır. 26.10.2019

Genel-İş ve Güvenlik Sen Yönetici ve İşçileri Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi