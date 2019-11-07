Nakliyat-İş Sendikasından;

Sendikamızın İşkolunda Olmayan İşyerlerindeki Direniş ve Mücadele Günlüğü

Pazar günü sendikamız öncülüğünde sarı sendikacılığa, işçi-sendika düşmanlığına karşı Real ve Uyum/Makro Market İşçileri ile 11 yıldır haklarını alamayan Uzel İşçileri İstanbul’da, Makro İşçileri Konya ve Kayseri’de gasp edilen tazminat hakları için eylemlerine devam ettiler.

İlk eylem Pazar günü Uzel İşçilerinin Uzel Makinenin önündeki eylemi ile başladı.

Bayrampaşa’daki Uzel Fabrikasının önünde toplanan Uzel İşçileri, ödenmeyen tazminat hakları için basın açıklaması yaptı.

İşçiler eylem sırasında konuşmalar yaparak mücadelenin geldiği aşamayı ve bundan sonra yapacakları üzerine görüşlerini anlattılar.

Basın açıklamasına sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da katılarak bir konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu yaptığı konuşmada; Uzel işçilerinin mücadelesinin önemli bir aşamaya geldiğini, bu örgütlü gücün mahkemeleri bile olumlu etkilediğini belirterek, artık Uzel İşçilerinden bağımsız bu arsanın ihalesinin yapılamayacağını söyledi. Taleplerinin Uzel arazisinin değerinde satılması ve ihaleye hile, fesat karıştırılmaması olduğunu ve satıştan elde edilen gelirden işçilerin alacaklarının verilmesi olduğunu söyledi.

Bu noktaya gelmesinin mücadeleyle olduğunu bundan sonrasında da Uzel İşçilerinin birlik ve beraberliklerini bozmadan bu mücadeleyi daha çok sahiplenmeleri gerektiğini belirtti. Küçükosmanoğlu, artık su yolunu buldu diyerek, bu aşamadan sonra mücadeleye dört elle sarılarak, bu direnişi hep beraber devam ettireceklerini işçiler haklarını alıncaya kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

Real İşçilerinin eylemi

Uzel Makinenin önündeki eylemin ardından işçiler topluca Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’ye gittiler.

25 aydır gasp edilen tazminatlarını almak için sendikamız öncülüğünde mücadele eden Real Direnişçileri, Uzel ve Uyum İşçilerinin de katılımı ile Pazar günü Forum İstanbul’da Media Markt’da alışveriş yaparak aldıkları ürünleri kasalardan tek tek geçirdiler. Daha sonra “Metro, Media Markt tazminatımızı ödemedi, paramız yok” diyerek ürünleri kasada bıraktılar. Media Markt’ta eyleme katılan sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Media Markt’ta bir açıklama yaparak; işçiler tazminatlarını alıncaya kadar bu eylemlerin devam edeceğini belirtti. Daha sonra alkış ve sloganlarla AVM’nin dışına çıkan kitle AVM önünde basın açıklaması yaptı.

AVM’nin önündeki açıklamada Real İşçilerinin direniş süreci anlatılarak, işçilerin tazminat haklarından yasal olarak sorumlu olan Metro ve Media Markt İşçilerin tazminatlarını ödeyinceye kadar bu direnişin, mücadelenin devam edeceğini belirtildi.

AVM’ye gelen halkın yoğun ilgi gösterdiği eylem atılan sloganlar ve “Metro ve Media Markt’dan Alışveriş Yapma Zulme Ortak Olma” çağrısı ile sona erdi.

Uyum Genel Müdürlüğü eylemi

Real ve Uyum/Makro İşçileri Güneşli’de bulunan Uyum Genel Müdürlüğü önüne giderek burada da bir basın açıklaması yaptılar. Burada Uyum İşçileri “Tazminat Haktır Gasp Edilemez” dedi. İşyerinin önünde konuşma yapan işçiler, hakları ödeninceye kadar eylemlerin devam edeceklerini belirttiler.

Metro Market Güneşli eylemi

İşçiler daha sonra Metro Marketin Güneşli’de bulunan mağazasının önüne gittiler. Kortej oluşturarak Metro Marketin önüne giden işçiler alışveriş yapmak için içeri girmek istediler. Ancak etten duvar ören özel güvenlik ekipleri buna izin vermedi. İşçiler bu engellemeyi alkış ve sloganlarla protesto ettiler.

Burada işçiler tarafından yapılan açıklamalarda; Metro haklarını ödeyinceye kadar Nakliyat-İş öncülüğünde eylemlerin devam edeceğini belirttiler. Eyleme Uyum/Makro İşçileri de katılarak dayanışmada bulundular.

Kayseri Ve Konya’da Makro İşçileri “Yağma Yok Tazminatlarımızı Alacağız” dediler

Pazar günü Kayseri ve Konya’da bulunan Makro İşçileri eylemlerine devam ettiler. İşçiler tarafından yapılan açıklamada gasp edilen tazminat haklarını almak için bir araya gelerek Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde mücadele etiklerini belirterek tazminatları ödeninceye kadar da eylem yapmaya devam edeceklerini belirttiler. 21.10.2019

Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi