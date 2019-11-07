Nakliyat-İş Sendikasından; Eskişehir’de Entil, Hapalki ve Tarkon Fabrikalarından tazminatsız…

Eskişehir’de Entil, Hapalki ve Tarkon Fabrikalarından tazminatsız İşten Atılan İşçilere yönelik polisin saldırısını ve gözaltıları protesto ediyoruz

Eskişehir’in köklü sanayi kuruluşlarından Zeytinoğlu Grubun bünyesindeki Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine işyerlerinde Eylül ayında üretim durduran işverenler, çalışanların dört aylık ücretlerini de ödememişti. Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı bu işyerlerindeki işçiler kıdem tazminatları da ödenmeden işsizlik cehennemine atılmıştı.

Birleşik Metal-İş üyesi işçiler patronun bu saldırısına karşı mücadele başlatmışlar, birçok kez basın açıklamaları yaparak seslerini yetkililere duyurmaya çalışmışlardı. Eskişehir’de ES PARK önünde Direniş Çadırı kuran işçiler, açlık grevine de başlamıştı.

İşçiler bugün de seslerini duyurmak için Genel Başkan Adnan SERDAROĞLU’nun da katılımıyla ANKARA’ya yürümek için toplandılar.

Sendikamız Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik’in de katıldığı basın açıklaması yapıldığı sırada polis orantısız bir şekilde kitleye biber gazı sıkarak dağıtmak istedi. Direk eylemcilerin yüzüne sıkılan gazdan araların da Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan SERDAROĞLU’nun da olduğu birçok yönetici ve üye etkilendi, yaralandı. Yaralananlar hastaneye götürülürken dağılmayan diğer işçiler de gözaltına alındılar.

Tamamen yasal ve meşru olan, şiddetten uzak bir eyleme yapılan bu orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz. Tamamen keyfi ve hukuksuz, insan haklarına aykırı bu saldırıyı protesto ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır.

İşçilerin en ufak bir hak alma mücadelesine tahammül edemeyenler, patronların 500 işçiyi hiçbir hakkını ödemeden kapının önüne koymasına ses çıkartmıyor, tam tersine destek oluyor.

Bu kabul edilemez bir durumdur. Buradan bir kez daha Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri ile dayanışma içerisinde olduğumuzu bildirirken, patronlara ve bu saldırıyı yapanlara karşıda birlikte mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. 24.10.2019

Gözaltılar Serbest Bırakılsın!

Birleşik Metal-İş ve Entil, Hapalki, Tarkon İşçileri Yalnız Değildir!

Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi