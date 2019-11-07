DSF: Birleşik Metal-İş Sendikası’nın Yöneticilerine ve Üyelerine yönelik polisin saldırısını ve gözaltıları protesto ediyoruz

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), Metal İşçileri ile dayanışma içerisindedir.

130 ülkeden 97 milyon işçinin üye olduğu, işçi sınıfının sınıf temelli mücadele örgütü DSF, dört aydır ücretleri patron tarafından ödenmeyen ve tazminatları verilmeden işten çıkartılan Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve Tarkon Makine İşçilerinin mücadelesi ile dayanışma içerisindedir.

Haklarını almak için mücadele başlatan Birleşik Metal-İş üyesi işçiler dün seslerini duyurmak için Genel Başkan Adnan SERDAROĞLU’nun da katılımıyla ANKARA’ya yürümek için toplanmışlardı.

DSF üyesi Nakliyat-İş Sendikamızın Eskişehir Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik’in de katıldığı yürüyüş öncesinde yapılan basın açıklaması sırasında, işçileri dağıtmak için polisin orantısız bir şekilde işçilerin yüzüne biber gazı sıkmasını ve gözaltıları kınıyoruz.

Tamamen yasal ve meşru olan, şiddetten uzak bir eyleme yapılan bu orantısız müdahale tamamen keyfi ve hukuksuz, insan haklarına aykırı bir davranıştır.

DSF, sermaye düzeninin, metal işçilerinin en temel haklarını gasp etmesine karşı mücadele eden Birleşik Metal-İş ile her zaman dayanışma içerisindedir. 25.10.2019

Yaşasın Uluslararası Sınıf Dayanışması!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

DSF Sekretaryası