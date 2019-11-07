Nakliyat-İş Sendikasından; Sendikamızdan Soma Maden İşçilerine Dayanışma Ziyareti

Sendikamızdan Soma Maden İşçilerine Dayanışma Ziyareti

5 yıldır ödenmeyen tazminat ve emeklilik hakları için 5 Ekim günü Ankara’ya yürüyüş başlatan, ancak Manisa Valiliği tarafından hukuksuz bir şekilde yürüyüşleri engellenen Maden İşçilerini dayanışma amacı ile ziyaret ettik.

Dayanışma eylemine Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Örgütlenme Daire Başkanımız Erdal Kopal katıldı.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, yapılan eylemin tamamen yasal ve meşru olduğunu, Valiliğin engellemesinin de tamamen hukuksuz olduğunu ve bu hukuksuzluğu kınadıklarını, protesto ettiklerini belirtti.

Bu hak alma mücadelesinin Türkiye İşçi Sınıfı açısından çok önemli olduğunu, bu nedenle de Nakliyat-İş olarak bu yürüyüşü çok önemsediklerini ve maddi manevi her türlü desteği ve dayanışmayı işçiler haklarını alıncaya kadar vereceklerini söyledi.

Dünya çapında 130 ülkeden 97 milyon işçinin üye olduğu, İşçi Sınıfının sınıf temelli mücadele örgütü DSF’nin Emeklilik ve Tazminat hakları gasp edilen yağmalanmaya çalışılan Soma Maden İşçilerinin mücadelesi ile dayanışma için mesaj gönderdiğini, ancak kendi ülkemizdeki sendikalardan maalesef bir tepkinin olmadığını ifade etti.

DİSK yönetimini de eleştiren Küçükosmanoğlu, DİSK’in son Başkanlar Kurul toplantısı sonrası yayınladıkları bildiride alınan kararlar arasında işkolu fark etmeksizin hak gaspına uğrayan bütün işçilerin haklarını savunacaklarını belirtmelerine rağmen bugün burada olmadıklarını belirtti.

Böylesine önemli bir mücadelede bütün sendikaların, konfederasyonların burada olmaları gerektiğini, ancak birkaç sendikanın dışında kimseden bir tepki bir ses çıkmadığını söyledi. Bu sessizliğin iyi olmadığını, bundan önce de işçilere yönelik hak gasplarında ses çıkartmayınca bugün en basit hak arama mücadelesinde karşılarında hukuksuz bir şekilde jandarmayı, polisi bulduklarını, kitlesel sahiplenmeler olsaydı bu kadar engellemeyle karşılaşılmayacağını belirtti.

Küçükosmanoğlu Mücadelenin ortak olduğunu sarı sendikacılığa, patronlara ve onların işbirlikçilerine karşı mücadelenin de birlikte ve dayanışma içerisinde verilmesi gerektiğini belirterek bu hak alma mücadelesini başlatan Bağımsız Maden İş Sendikası’nı kutladığını ve bu mücadelede başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

Küçükosmanoğlu, Maden İşçilerine başarılar dileyerek konuşmasını bitirdi. 09.10.2019

Yaşasın İşçi Sınıfı Dayanışması!

Tazminat Haktır Gasp Edilemez!

Direne Direne Kazanacağız!

Kahrolsun Sarı Sendikacılık!

Nakliyat-İş Sendikası Genel Merkezi