Real İşçileri, Uzel İşçileri ve Uyum/Makro İşçileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Direniş Alanlarında kutladı

Sendikamız öncülüğünde sarı sendikacılığa, işçi-sendika düşmanlığına karşı Real ve Uyum/Makro Market İşçileri ile 11 yıldır haklarını alamayan Uzel İşçileri gasp edilen tazminat hakları için eylemlerine devam ettiler.

Uzel Makinenin Eylemi

Bayrampaşa’daki Uzel Fabrikası’nın önünde toplanan Uzel İşçileri, ödenmeyen tazminat hakları için basın açıklaması yaptı.

İşçiler eylem sırasında konuşmalar yaparak mücadelenin geldiği aşamayı ve bundan sonra yapacakları üzerine görüşlerini anlattılar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine de vurgu yapan İşçiler, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bıraktığı cumhuriyete sahip çıkacaklarını ve bunun için mücadele edeceklerini belirttiler.

Eyleme katılan sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da bir konuşma yaptı.

Küçükosmanoğlu konuşmasına Eskişehir, Muğla, Şanlıurfa ve Kütahya’da sendikamız üyesi olan ve sendikal hakları için direnen üyelerimizin ve eyleme katılan direnişçilerin Cumhuriyet bayramlarını kutlayarak başladı.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı verdikleri savaşı kazandıklarını, bunun çok önemli olduğunu, dünyada böyle bir Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanımının ilk olduğunu belirtti.

Bugün de emperyalistlerin saldırılarının devam ettiğini ifade ederek, bu saldırılara karşı bugün de mücadelenin ve direnişin devam ettiğini söyledi. Şu an yasal ve kazanılmış hakları için direnen mücadele eden işçilerin aynı zamanda emperyalizme karşıda direndiğini, bu nedenle işçilerin vermiş olduğu mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.

Küçükosmanoğlu, Uzel İşçilerinin mücadelesinin yapılan eylemlerle önemli bir aşamaya geldiğini, artık Uzel İşçilerinden bağımsız bu arsanın ihalesinin yapılamayacağını söyledi. Mücadelenin daha kararlı ve daha kitlesel bir şekilde farklı ve daha etkili eylemlerle devam edeceğini ve Uzel İşçilerinin de er veya geç haklarını alacaklarını, bu hak alma davasından asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek sözlerini bitirdi.

Uzel Makine önündeki eyleme Real ve Uyum/Makro İşçileri de katıldı. Atılan sloganların ardından eylem sona erdi.

Real İşçilerinin eylemi

Uzel Makine’nin önündeki eylemin ardından işçiler topluca Bayrampaşa Forum İstanbul AVM’ye gittiler.

27 aydır gasp edilen tazminatlarını almak için sendikamız öncülüğünde mücadele eden Real Direnişçileri, Uzel ve Uyum İşçilerinin de katılımı ile Forum İstanbul’da Media Markt’dan alışveriş yaparak aldıkları ürünleri kasalardan tek tek geçirdiler. Daha sonra “Metro, Media Markt tazminatımızı ödemedi, paramız yok”, diyerek ürünleri kasada bıraktılar.

Media Markt’ta eyleme katılan sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu Media Markt’ta bir açıklama yaparak, işçiler tazminatlarını alıncaya kadar bu eylemlerin devam edeceğini belirtti.

Daha sonra alkış ve sloganlarla AVM’nin dışına çıkan kitle AVM önünde basın açıklaması yaptı.

AVM’nin önündeki açıklamada Real İşçilerinin direniş süreci anlatılarak, işçilerin tazminat haklarından yasal olarak sorumlu olan Metro ve Media Markt işçilerin tazminatlarını ödeyinceye kadar bu direnişin, mücadelenin devam edeceğini belirtildi.

Konuşmalarda Cumhuriyet Bayramı’mızın kazanımlarına vurgu yaparak, ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet’i koruyacaklarını ve mücadele edeceklerini belirttiler. AVM’ye gelen halkın yoğun ilgi gösterdiği eylemde ayrıca Media Markt’ın içinde ve dışarıda “Metro ve Media Markt’tan Alışveriş Yapma Zulme Ortak Olma” başlıklı bildiriler dağıtıldı.

Eylemlerde; “Cumhuriyetimizin 96. Yılı Kutlu Olsun” ozaliti açıldı ve dövizler taşındı. 29.10.2019