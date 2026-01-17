Sen Bizi-Sen İnsanlığı Yenemezsin Ey İnsanlığın Başdüşmanı ABD Emperyalizmi!

Biz İnsanlığız çünkü!

Sen geçmişsin!

Biz geleceğiz!

O yüzden:

Biz Yeneceğiz!

Biz Kazanacağız!

Bunu aklında mıh gibi tut ey zalim!

İnsanlık 1 milyon 700 bin yıldır var.

Bu yüz binlerce yıl boyunca, İnsanlık İlkel Komünal Toplum, bir başka deyişle İlkel Sınıfsız Toplum halinde yaşadı.

Kadın-Erkek İnsanlar arasında eşitsizliğin, adaletsizliğin olmadığı, insanın insanı ezmediği, soymadığı, sömürmediği, yalanın dolanın, hilenin hurdanın bilinmediği, kankardeşlerinden oluşan bir toplum halinde yaşadı.

Bundan yaklaşık 10 bin yıl önce Kadınlar alta düşürüldü, Anahan-Anaerkil Düzenden, Babahan-Ataerkil Düzene geçildi.

Bundan yaklaşık 6 bin, 6 bin 500 yıl önce de Sınıflı Topluma geçildi.

Böylece insanın insanı ezdiği, soyduğu, sömürdüğü bir düzen başladı. Yalan, hile, dümen, eşitliksizlik, adaletsizlik başladı insanlar arasında.

İnsanlık, çeşitli toplumsal süreçlerden, aşamalardan geçerek bugünkü aşamasına, Devrimler Kartalı Lenin Usta’nın deyişiyle; Kapitalizmin “En Yüksek” Aşamasına ulaştı. Türkiye Devrimi’nin Önderi Hikmet Kıvılcımlı Usta’nın deyişiyle de; “Geberen Kapitalizm” Aşamasına ulaştı.

Sizin Sınıflı Toplum Düzeniniz, insanlığın 1 milyon 700 bin yıllık süreci içinde hepi topu 6 bin, 6 bin 500 yıldır var!

Ne önemi var bunun yüz binlerce yıl süren Sınıfsız Toplum Düzeni yanında!

Sizin Ey Kuzey Amerika İmparatorluğu;

Sizin, Emperyalist bir güç olarak Tarih sahnesine çıkışınız ise 100, 150 yıllık bir süre!

Ne önemi var bunun yüz binlerce yıl süren Sınıfsız Toplum Düzeni yanında!

Biz sizi; siz kapitalistleri, siz emperyalistleri Tarihte yendik, yarın da yeneceğiz!

Çünkü biz İnsanlığın geleceğini temsil ediyoruz!

Bilim; yalana dolana aldırış etmez. Kuru ajitasyona, kısa vadeli başarılara ya da başarısızlıklara bakarak karar vermez bilim. İster Fizik, Tıp, Kimya, Doğa vb. bilimleri olsun, ister Toplum Bilimleri açısından olsun… Olay neyse onu söyler bilim.

İşte İnsanlığın Tarihini, Bugününü ve Yarınını aydınlatan Tarihsel Maddecilik Bilimi, bize geleceğin toplumunun Modern Sınıfsız Toplum Düzeni olacağını söylüyor.

Ve bu; Matematiksel bir kesinliktir!

Çünkü;

Bir avuç insanın, milyarlarca insanı ezdiği, soyduğu, sömürdüğü, zulmettiği, insanı yük hayvanı yerine koyduğu, her türlü insanlık dışı işleri yaptığı;

Bir avuç Parababasının, milyarlarca insanın alınteri dökerek ürettiği maddi-manevi değerlere el koyup, kendisi lüks ve safahat içinde yaşarken, milyarlarca insanı açlığa, yoksulluğa mahkûm ettiği bir düzen, sürdürülemez bir düzendir.

Tarih, bunun örnekleriyle dolu!

Sen geçmişi temsil ediyorsun Ey ABD Emperyalizmi!

Sen tarih sahnesinden silinmeye, taş baltayla çıkrığın yanında yer almaya mahkûmsun Ey ABD Emperyalizmi!

Biz; yani İnsanlık ise geleceği temsil ediyoruz!

Tarihte yendik sizi!

Bundan 109 yıl önce; buzu kırdık, yendik sizi!

Yendik ve Tarihin ilk bilinçli İşçi Sınıfı Devletini kurduk Rusya’da!

Sosyalizmi kurduk, İnsanlığa geleceğin yolunu gösterdik!

Lenin Usta ne diyordu gerçekleştirdikleri Büyük Ekim Devrimi için:

“Biz başlangıcı yaptık. Ne kadar zamanda, ne zaman, hangi ulusun proleterleri bu eseri sonuna kadar vardırırlar, bunun önemi yok. Önemli olan, buzun kırılmış, yolun açılmış ve gösterilmiş olmasıdır.” (Lenin, Seçme Eserler, Cilt: 6, İnter Yayınları, s. 522.)

Tarihte yendik sizi!

Sizlere karşı Ey ABD, İlk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı Zaferle taçlandırdık bundan 103 yıl önce Anadolu’da, yani bizim topraklarımızda yendik sizi!

Biz yendik sizi! Unutma bunu!

Tarihe de Batılı Emperyalistlere karşı İlk Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış bir ulus, bir halk olarak geçtik!

Tarihte yendik sizi!

Emperyalist çıkarlarınız için başlattığınız İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda; kana ve ateşe boğduğunuz dünyada, on milyonlarca insanın kanına girdiğiniz dünyada, Alman Emperyalistleri eliyle yok etmek istediğiniz Sovyetler Birliği Halklarının kahramanca savaşı sonucu yendik sizi!

Unutmayın bunu!

Ve bu zafer sonucu, Doğu Avrupa ülkelerinde de Sosyalist Devletler kurduk.

Tarihte yendik sizi!

Çin’de yendik sizi bundan 77 yıl önce.

Dünyanın en geri ülkelerinden birinde yendik sizi!

Tarihte yendik sizi!

Kore’de yendik sizi. Ülkeyi böldünüz ama Kuzey’de, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ni kurduk bundan 73 yıl önce.

Ve bu Cumhuriyet bugün size meydan okumaya devam ediyor. Dişiniz geçmiyor Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne. Çünkü size, sizin anladığınız dilden cevap veriyor.

Tarihte yendik sizi!

Senin 150-160 kilometre ötendeki küçücük Küba’da, o zaman 7 milyonluk nüfusa sahip Küba’da, bundan 67 yıl önce yendik sizi!

Unutma bunu!

Ve o ülke, o ulus, o halk senin her türlü insanlık dışı girişimlerine, ambargolarına, ablukalarına rağmen dimdik ayakta durmaya, sana meydan okumaya devam ediyor!

Başta Latin Amerika Halkları olmak üzere, Afrika’ya ve dünyanın dört bir yanındaki halklara umut olmaya, ışık olmaya devam ediyor. Umudun canlı tutulmasına neden oluyor.

Küçücük bir adada bugün de 11 milyon insan savaşıyor ve zafere ulaşıyorsa biz neden başarmayalım, diyor halklar…

Tarihte yendik sizi!

Vietnam’da yendik, bundan 51 yıl önce sizi!

Hem de her türlü teknolojik silahları kullanmanıza, halkı ikiye bölmenize, işbirlikçi hainlerinize rağmen yendik sizi!

Unutma bunu!

Ve sen Ey ABD, hâlâ “Vietnam Sondromu”nu yaşıyorsun, yaptığın alçakça, canice, insanlık dışı eylemlerinle de bu sendromun etkilerini atmaya çalışıyorsun.

Tarihte yendik sizi!

Afrika’da yendik sizi.

Kongo’da, Mozambik’te, Angola’da, Güney Afrika’da yendik sizi. Demokratik Halk İktidarları, kurduk, Sosyalist devletler kurduk Afrika kıtasında.

Tarihte yendik sizi!

Afganistan’da yendik bundan 48 yıl önce!

Unutma bunu!

Tarihte yendik sizi!

Venezuela’da yendik sizi bundan 28 yıl önce Bolivarcı Devrimin önderi Chavez önderliğinde!

Bugün, meşru Başkan Maduro ve Eşini, bütün hukuk kurallarını, uluslararası hukuku çiğneyerek, Para-Casus-Ordu gücünle yaptığın alçakça saldırı sonucu yakaladığın, ülkene götürdüğün için sevinç naraları attığın Venezuela’da yendik sizi!

Yine yeneceğiz! Unutma bunu!

Tarihte yendik sizi!

Şili’de yendik. Kolombiya’da yendik. Bolivya’da yendik!

Ve Bugün Afrika’da yeniyoruz sizi!

Burkina-Faso’da, Mali’de, Nijer’de yeniyoruz sizi!

Sahel Devletleri Konfederasyonu (EAS) olarak yeniyoruz sizi!

Unutma bunu!

Ve bu ülkelerde Fransız Emperyalistleriyle birlikte yaptığınız onca alçakça saldırılara, darbe girişimlerine karşın mücadele yükseliyorsa ve siz Fransız ve ABD’liler bu ülkelere turist olarak bile giremiyorsanız artık, yenilmişsiniz demektir!

Askeri üsleriniz kapatılmış, sömürgeci şirketleriniz kamulaştırılmışsa yenilmişsiniz demektir.

Yani Afrika’da da buz kırılmaya devam ediyor demektir!

Ve Yarın da yeneceğiz sizi!

Unutma bunu!

Çünkü siz; insanlık dışısınız!

Siz; Kahraman Gerilla Che’nin deyişiyle; İnsan soyunun baş düşmanısınız!

Ve biz Türkiyeli devrimciler olarak söz veriyoruz;

İkinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızı zaferle sonuçlandıracağız.

Ulusal kurtuluşu Sosyal kurtuluşla taçlandıracağız!

Devrimci Demokratik Halk İktidarını kurarak kesintisiz bir şekilde Sosyalist Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni kuracağız!

Kürt Kardeşlerimizle birlikte önce ülkemizden defedeceğiz seni, sonra bölgemizden.

Unutma bunu Ey ABD!

Unutma bunu!

Amerika Katil

Bütün insanlık adına

Amerika katil katil

Kanun yapar kendi teper

Amerika katil katil

Vietnam’ın suçu nedir?

Hür yaşamak ayıp mıdır?

Atom patlat ister kudur?

Amerika katil katil

Türk Milleti! Türk Milleti!

Nerden gelmiş elin iti?

Bu gidişin sonu kötü

Amerika katil katil

Bir gün gramlar bir olur

Kilodan hakkını alır

Zalim olan bela bulur

Amerika katil katil

Mahzuni Şerif uyuma

Gün geldi çattı akşama

Bizden selam Vietnam’a

Amerika katil katil

Amerika Katil – 2

Defol git benim yurdumdan

Amerika katil katil

Yıllardır bizi bitirdin

Amerika katil katil

Tuz diye yutturur buzu

Gafil düştü kuzu kuzu

Dünyanın en namussuzu

Amerika katil katil

Devleti devlete çatar

İt gibi pusuda yatar

Kan döktürüp, silah satar

Amerika katil katil

Japonya’yı yiyen velet

Dünyadaki tek nedamet

İkiyüzlü kahpe millet,

Amerika katil katil

İnsanın alçak sarısı

Küstü dünyanın yarısı

Vietnam’ın pis karısı

Amerika katil katil

Bunca milletlere yazık

Sömürülmüş bağrı ezik

Seni seven kanı bozuk

Amerika katil katil

Mahzuni der Türk milleti

Çıksın gitsin elin iti

Demedim mi bunlar kötü

Amerika katil katil