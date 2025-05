Silah Tekelleri, Özellikle ABD Silah Tekelleri Doymak Bilmiyor!

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2024 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı.

Buna göre dünya çapında askeri harcamalar 2023 yılına göre yüzde 9,4 artışla 2 trilyon 718 milyar dolara ulaştı. Bu, tüm zamanların en yüksek rakamı demek.

Bildiğimiz gibi, emperyalizm var olduğu sürece savaşlar asla bitmez. Aksine boyutu, çapı, şiddeti ve yıkıcılığı giderek artarak devam eder. Hatta artık içinde yaşadığımız dünya yetmez; savaşlar artık uzaya taşınır. Ve maliyetler ve buna bağlı olarak kârlar da giderek artar. Ve silah tekelleri daha da fazla kârlar elde ederler.

Ne zamana kadar?

Fidel’in dediği gibi; Dünya tek bir Sosyalist aile olana kadar!

Dünyanın En Büyük Askeri Harcama Yapan Devletleri

SIPRI Raporuna göre, 2024’te en çok askeri harcama yapan beş ülke; ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan’dır. Bu ülkelerin harcamaları dünya askeri harcamalarının yüzde 60’ını oluşturmuştur.

Geriye kalan 200 ülke ise tüm askeri harcamaların yüzde 40’ını yapmaktadır.

Bu 5 ülke içinde de en büyük harcamayı yapan, hepimizin bildiği gibi, ABD’dir.

ABD’nin 2024’te yaptığı askeri harcamaların miktarı 997 milyar dolardır. Yani sadece ABD, küresel askeri harcamaların yüzde 37’sini gerçekleştirmiştir.

Batılı (Avrupalı) Emperyalist büyük devletlerin saldırgan savaş örgütü olan NATO’nun tüm askeri harcamaları içinde de ABD’nin payı yüzde 66. Yani NATO’da da ABD’nin borusu ötüyor.

Geriye kalan tüm ülkeler ise askeri harcamaların yüzde 63’ünü gerçekleştirmişlerdir.

Yani ABD ile diğer ülkeler arasında çok büyük bir uçurum, çok büyük bir fark vardır. Bu da ABD’nin nasıl büyük bir İmparatorluk, nasıl bir Süperemperyalist devlet olduğunu ortaya koymaktadır.

Ve yeni, son yıllardaki bir gelişme olarak ABD’den sonra en büyük askeri harcamayı yapan ülke artık Çin’dir!

Çin’in harcamaları 2015-2024 döneminde yüzde 59 artmış, askeri harcamaları da 2024 yılına oranla geçen yıl yüzde 7 yükselerek 314 milyar dolara çıkmıştır.

Sovyetler Birliği’nin yıkılmasıyla birlikte sıralama değişmiştir artık. Sovyetler’in yıkılmasıyla kurulan Rusya Federasyonu’nun askeri harcamaları 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 38 artışla sadece 149 milyar dolar olmuştur.

Ardından Hindistan ve Almanya gelmektedir.

Hindistan’ın harcamaları 86,1; Almanya’nın ise 88,5 milyar dolardır.

Bu raporda dikkat çeken noktalardan biri de Almanya’nın artık yeniden silahlanmaya başlamasıdır. Geçen yıla göre yüzde 28 artmıştır Almanya’nın silah harcaması. 2015-2024 döneminde göre ise yüzde 89 artmıştır. Bunun sonucu olarak da sıralamada 4’üncü olmuştur.

İngiltere’nin askeri harcamaları geçen yıl yüzde 2,8 artarak 81,8 milyar dolara çıktı. Fransa’nın askeri harcamaları yüzde 6,1 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı.

Suudi Arabistan 80,3 milyar dolarla 2024’te Ortadoğu’nun en büyük, dünyanın ise yedinci en büyük askeri harcama yapan ülkesi oldu.

Rusya ile savaşta olan Ukrayna’nın askeri harcamaları ise geçen yıl yüzde 2,9 artarak 64,7 milyar dolara ulaştı.

Raporda, Türkiye’nin 2015-2024 döneminde askeri harcamalarının yüzde 110 arttığı belirtilerek, geçen yılki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 25 milyar dolar olduğu bildirildi.

Dünyanın En Büyük Silah İhracatçısı ve Silah İthalatçısı Devletleri

SIRPI Raporuna göre,

2020-2024 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçısı devletleri;

ABD, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya’dır.

En büyük ithalatçılar ise; Ukrayna, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan’dır.

Ukrayna, Rusya’yla sürdürdüğü savaş nedeniyle en büyük ithalatçı devletler arasına girmiştir. ABD’den ve Avrupa Birliği ülkelerinden sürekli silah satın almaktadır. Ve bu yüzden de özellikle Alman silah şirketlerinin (Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt ve Diehl) üretimleri büyük ölçüde artmıştır.

İşte şu günlerde Hindistan ve Pakistan savaşın eşiğindeler. Yani silahlar boşuna alınmamış. Ve böyle bir savaşın çıkması demek, başta Hindistan olmak üzere ABD ve diğer silah tekellerinin kârlarına kâr katılması demektir. O yüzden bu silahları üreten silah tekelleri şimdi ellerini ovuşturarak, dört gözle savaşın çıkmasını bekliyorlardır…

Dünyanın En Büyük Silah Üreticileri

SIPRI’nin açıkladığı listeye göre, dünyanın en büyük savunma (gerçekte saldırı) sanayi şirketleri şunlardır:

1- Lockheed Martin Corp., 2- RTX (Raytheon Technologies), 3- Northrop Grumman Corp., 4- Boeing, 5- General Dynamics Corp., 6- BAE Systems, 7- Rostec, 8- AVIC (Aviation Industry Corporation of China), 9- NORINCO (China North Industries Group), 10- CETC (China Electronics Technology Group Corporation).

Gördüğümüz gibi, ilk 5’e giren şirketlerin tamamı ABD’li. Yani ABD bu alanda da lider.

6’ncı şirket İngiliz Emperyalistlerinin. 7’ncisi ise Rusya’dan.

100 en büyük silah şirketi içinde ABD’li şirket sayısı 41’dir.

Listede dikkat çekici bir gelişme var. İlk 10 şirket içine 3 Çin şirketi, 8-9-10’uncu sıradan girmiş.

Büyük olasılıkla sıralama birkaç yıl içinde değişecek ve Çinli şirketler üst sıralara çıkacaklardır. Gelişmeler bunu gösteriyor…

İlk 100 şirket içine Türkiye’den de 3 şirket; ASELSAN: 54’üncü sıradan, BAYKAR 69’uncu sıradan, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) 78’inci sıradan girmiştir.

Şu anda dünyanın en zengin insanı olan E. Musk’ın şirketleri; elektrikli otomobil, güneş enerji panelleri, Space X adlı şirketi aracılığıyla Dragon adlı uzay aracı, uzaya uydular götüren Falcon 9, Falcon Heavy ve Starship adlı roketleri üretmekte ve uzaya Starlink adlı uydular göndermektedir. Ayrıca X (eski adıyla Twitter) adlı sosyal medya uygulamasının sahibidir.

Uzaydaki Starlink Uyduları, ki binlercedir, askeri amaçlar için de kullanılmaktadır. Yine ürettiği roketler ABD Ordusu tarafından askeri amaçlarla kullanılmaktadır. Yani bu şirketler görünürde askeri değil teknoloji şirketleri olmasına rağmen askeri alanda da kullanılmaktadır bu teknoloji ürünleri…

(Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için, Halkın Kurtuluş Yolu Gazetesi’nin 7 Ekim 2023 tarihli 182’nci sayısındaki “Dünyayı yağmaladılar sıra Uzay’a geldi Dünyanın yağmalanmasından Uzayın yağmalanmasına Elon Musk-SpaceX-Starlink…” adlı makalemize bakılabilir.)

Dünyanın En Güçlü Orduları

ABD merkezli Global Firepower tarafından ülkelerin askeri güçleri, askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60’tan fazla kriter değerlendirilerek gerçekleştirilen 2025 sıralamasına göre ilk sıradaki devlet: ABD.

Onu sırasıyla; Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, Japonya, Türkiye, İtalya, Brezilya, Pakistan, Endonezya, Almanya, İsrail, İran, İspanya, Avustralya, Mısır ve Ukrayna takip ediyor. İlk 20 devlet bunlar.

Türkiye dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 9’uncudur.

ABD, özellikle hava, deniz ve kara olmak üzere tüm alanlarda çok belirgin bir üstünlüğe sahip. Hem uçak hem savaş gemileri açısından şu an için erişilemez bir güce sahip. Ancak yukarıda da dediğimiz gibi, Çin bu alanda da çok büyük bir atılım içinde. Hem uçak hem gemi alanında çok büyük yatırımlar yapıyor.

Dünya genelinde 48 bin 82 adet askeri hava aracı (uçak, helikopter) bulunuyor. Birinci sırayı yine ABD almaktadır.

Hava aracı sayısı en fazla olan 10 ülke şunlardır:

ABD: 13.043, Rusya: 4.292, Çin: 3.309, Hindistan: 2.229, Güney Kore: 1.592, Japonya: 1.443, Pakistan: 1.399, Mısır: 1.093, Türkiye: 1.083, Fransa: 976. (https://www.haber.aero/aero-gundem/en-guclu-hava-kuvvetlerine-sahip-ulkeler-hangileri/)

Savaşların Artması Silah Tekellerinin Kârlarının Artması Demektir

Savaşların artması Teknoloji şirketlerinin ve özellikle Silah Tekellerinin kârlarının artması, dolar milyarderlerinin, yeni söyleyişle centimilyarderlerin sayısının artması demektir. Bildiğimiz gibi, yüz milyar doların üstünde servete sahip olanlara artık centimilyarder denmektedir.

Sosyal-Toplumsal Sınıflar varlığını sürdürdüğü sürece, savaşlar da varlıklarını sürdüreceklerdir. Dünya; ezenle-ezilenin, sömürenle-sömürülenlerin ezeli savaş meydanıdır çünkü. Güçlünün güçsüzü ezdiği, soyduğu, sömürdüğü, zulmettiği dünyadır. Egemen sınıfların, günümüzde bir avuç Tekelci Kapitalistin, Finans-Kapitalistin, Parababasının; yarısömürge ve sayısı oldukça azalmış sömürge ülkelerin yeraltı ve yerüstü servetlerine sahip olduğu ve bu sahipliklerini devam ettirmek için savaşları kışkırttığı bir ortamda savaşlar da kaçınılmazca olacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur.

Bu sahipliklerini devam ettirmek yani var olan nüfuz bölgelerini elde tutmak, yeni nüfuz bölgeleri elde etmek için emperyalistler arasında savaşlar olmaktadır. Olacaktır.

Büyük emperyalist devletler bir de bunu vekâlet savaşları biçiminde sürdürmektedirler.

Ayrıca bölgesel, yerel savaşları kışkırtmaktadırlar.

Kısacası, dünya üzerinde kâh doğuda, kâh batıda, kâh güneyde, kâh kuzeyde bir yerde savaşlar çıkarmaktadır Emperyalistler. Ve bu savaşlar sonucunda on binlerce, yüz binlerce ve hatta Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşlarında olduğu gibi milyonlarca, on milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Bunun yanında on milyonlarca insan sakat kalmakta, yerinden yurdundan olmakta, ülkeler harabeye dönmektedir.

Ama bütün bunların sonunda kazanan esas olarak Büyük Silah Tekelleri olmaktadır. O silah tekellerinin devletleri olmaktadır.

Ama nereye kadar?..

İnsanlık, elbet bir gün, insanın insanı ezmediği, soymadığı, zulmetmediği bir dünyaya ulaşacak. Çünkü İnsanlığın genel gidişi ileriyedir. Bu evrensel bir kanundur. Toplum Bilimleri kanunudur. Bir bilim olan Marksizm-Leninizmin, Tarihsel Materyalizmin İnsanlığa gösterdiği gerçeklik budur.

Gelecek o güzel günler. Mutlaka gelecek…