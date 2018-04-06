Üç Kızıl Karanfilimiz Halkların Kurtuluş Davası’nda yaşıyor!

6 Mayıs 1972’de 12 Mart Faşist darbesi tarafından katledilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ı 46. ölüm yıldönümünde mezarları başında andık. Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Üç Kızıl Karanfilimizin Anti-Emperyalizme, Anti-Şovenizme Anti-Feodalizme karşı vermiş olduğu mücadelenin tek ve gerçek savunucuları olarak bugün saat:13.00’de Karşıyaka Mezarlığı 2 No’lu kapının önünde kortejimizi oluşturarak anma etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere toplandık.

1 Mayısı’ta, Beşiktaş’tan Taksim’e 1 Mayıs’ın Anavatanını Özgürleştirmek için yürüyen 47 yoldaşımız AKP’giller’in kolluk güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Hukuksuz yapılan gözaltılardan 5 avukat yoldaşımız dün serbest bırakılırken diğer 41 yoldaşımız haksız, hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde hala 6 gündür gözaltında tutuluyor. Yoldaşlarımız Denizlerin mücadelesini Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde bizimle birlikte aynı saat’de anarak mücadele ruhunu bir kez daha perçinleştirdi. Bizler de Karşıyaka Mezarlığında yaptığımız anmada gözaltılara, tutuklamalara, baskılara boyun eğmeyen, Taksim Direnişçilerinin sesi olduk.

Eylemimiz Üç Fidan’ın mezarlarının bulunduğu noktaya doğru yürüyüşle başladı. Yürüyüşümüz boyunca “Üç Fidan Yaşıyor HKP Savaşıyor!’’, ”Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!”, “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Sosyalizm!”, “Gözaltılar, Tutuklamalar, Baskılar, Bizi Yıldıramaz!”, “ Yaşasın Taksim Direnişimiz!”,“Taksim İçin Dövüşen Yiğitlere Bin Selam!”, “Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği!”, Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!” sloganlarımızı coşkulu bir şekilde haykırdık.

Denizleri anmaya gelen halkımızın, üzerinde Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan yoldaşların fotoğrafları ve “ İkinci Kurtuluş Savaşçıları… İdeallerinizi Zafere Ulaştıracağız!”, “ Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız” sözleri bulunan pankartımıza ilgi her zaman ki gibi büyüktü.

Denizlerin mezarları başında tüm devrim şehitleri için saygı duruşunda bulunarak basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Basın açıklamamızı Kurtuluş Partisi Gençliği’nden Hüreyra Oflaz yoldaş yaptı.

Açıklamada Üç Kızıl Karanfilimizin mücadelesine vurgu yapılarak, onların mücadele mirasçılarının Kurtuluş Partililer olduğu belirtildi.

Üç Kızıl Karanfil’imizin mezar başı anmasından sonra 1 Eylül 1978’de Ankara’nın Şentepesi’nde faşistlerce katledilen Üç Şehitlerimiz Mahmut-İbo-Sadi yoldaşların ve 3 Eylül 1979’da faşistler tarafından arkasından vurularak katledilen Engin Yüzbaşıoğlu yoldaşın mezarlarına gittik. Yoldaşlarımızın mezarları başında, uğruna canlarını verdikleri mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi ve zafere ulaştıracağımıza ant içtik.

Bizler Kurtuluş Partisi Gençliği olarak Denizlerin, Mahirlerin, Üç Şehitlerin, Kıvılcımlı Usta’nın bizlere bıraktığı bayrağı en yükseklerde dalgalandıracağız ve Demokratik Halk İktidarı’nı kurup Sosyalizmi zafere ulaştıracağız. 06.05.2018

Kurtuluş Partisi Gençliği