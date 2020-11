Yaşanan felaketin sorumlusu deprem değil, Antika ve Modern Parababaları düzenidir, özellikle de Ortaçağcı Tayippgller iktidarıdır

Bugün merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bilinmelidir ki, depremler birer doğa olayıdır ve dünyamızın, olmasını engelleyemeyeceğimiz bir gerçeğidir.

Ancak her doğa olayı gibi buna karşı da tedbir almak mümkün, gerekli ve hayatidir. Alınacak tedbirler sonucu deprem engellenemese de can kaybının ve bina yıkımlarının önüne geçilebilir. Ama bunun için yapılması gereken şey, bulunan her boş araziyi AKP’giller’in yandaşlarına peşkeş çekmesi olmamalıdır. Birileri kâr elde edecek diye aslında yapılmaması gereken yapıları ilk bulunan yere dikmek olmamalıdır.

Ancak içinde yaşadığımız Kapitalizm düzeninin ve bu düzen sayesinde zenginliklerine zenginlik katan AKP’giller iktidarının tek önem verdiği şey kârlarıdır. İnsanlarımızın yaşamı, sağlıkları bu düzende önemsizdir.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak zaten salgın ortamı içerisinde ayakta kalmaya çalışan İzmir Halkına geçmiş olsun diyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.

Depremlerin yarattığı kayıpların önüne geçmenin tek koşulunun ancak insanlarımızı asıl ölüme sürükleyen kapitalist düzene karşı mücadele vermek olduğunu belirtiyoruz.

İnsanlarımızın depremden dolayı hayatını kaybetmesini istemiyorsak, insanı ve doğayı hiçe sayan kapitalist düzeni ortadan kaldırmak için halkımızı Kurtuluş Partisi saflarında örgütlenmeye çağrıyoruz.

30 Ekim 2020

HKP Genel Merkezi