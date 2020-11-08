Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz! İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!

1 Kasım Pazar günü Gebze’de Kıdem Tazminatlarımızın gasp edilmesine karşı bir eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdik.

Geçen hafta AKP’li grup üyelerinin oylarıyla Komisyondan geçen ve önümüzdeki hafta meclise gelecek olan torba yasa ile 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları tümden ortadan kaldırılacak. AKP’giller’in kıdem tazminatının parça parça gaspına yönelik ilk adımı olacak bu yasa tasarısını protesto etmek için Gebze’de yoldaşlarımızla bir araya geldik.

“Kıdem Tazminatı Hakkımızın Fon, Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası Ve Süresi Belirli Çalışma Adı Altında Gasp Edilmesin İzin Vermeyeceğiz”, “25 Yaş Altı Ve 50 Yaş Üstü İşçilerin İş Güvencesinin Ortadan Kaldırılmasına Hayır!” “Deprem Öldürmez Bina Öldürür, İnsan Hayatı Parababalarının Kar Hırsından Daha Değerlidir!”

Yazılı dövizlerimizi ve HKP bayraklarımızı açtık eylemde. Ayrıca Mustafa Kemal ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir, flamalarımız da eylemdeki yerini aldı.

Sloganlarla başlayan eylemimizde, basın açıklamasını HKP Kocaeli İl Sekreteri Murat Kızıltaş okudu.

Kızıltaş, sözlerine iki gün önce merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir Seferihisar açıkları olan, 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başladı. Yaralılara acil şifalar diledi. Yaşanan felaketin sorumlusunun deprem değil, Antika ve Modern Parababaları düzeni olduğunu, özellikle de Ortaçağcı AKP’giller iktidarı olduğunu vurguladı.

Açıklamasının devamında, AKP’giller’in halklarımızın tüm değerlerine, tüm kazanımlarına, saldırmaya devam ettiğini, İşçi Sınıfımızın uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği Kıdem Tazminatını kuşa çevirmenin telaşına ve çabasına girdiğini, üstelik “kıdem tazminatınızı güvenceye alıyoruz, istihdamı arttırıyoruz” diyerek her çıkardıkları yasada olduğu gibi halkımızı uyutmaya, kandırmaya devam ettiğini belirtti.

AKP iktidarının Pandemi sürecini bile fırsata çevirmeye çalıştığını, işçilerin işlerini kaybettiği, işten atıldığı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkının askıya alındığı, yüzbinlerce işçinin ücretsiz izne çıkartıldığı, pandeminin faturasının İşçi Sınıfımıza çıkartılmaya çalışıldığı bu dönemde AKP iktidarı ve Parababalarının işçilerin 84 yıllık kıdem tazminatına saldırdığını söyledi.

AKP iktidarının bu torba yasa ile patronların vergilerini, cezalarını af niteliğinde düzenlemeler ile indirimler yaptığını belirtti. Ancak asgari ücretliden vergileri katlanarak almaya devam ettiklerini ifade etti.

Kızıltaş, Pandemi sürecinde halkımızın yaşadığı bir sorunun da uzaktan eğitim faciası olduğunu söyledi. Sözde büyük yatırımların yapıldığı EBA sistemi çökmekte, interneti, bilgisayarı, tableti olmayan yoksul aile çocukları eğitimin dışına itilmektedir. Zaten AKP iktidarı tarafından gerileştirilip, içi boşaltılan eğitim sistemi, imkansızlıklar nedeni ile çileye dönmüştür. Ayrıca korona vakaları bu kadar artmışken, okulların altyapısını hazırlamadan okulları açmak, çocuklarımızın ve kamu çalışanlarının sağlığı açısından da doğru değildir, diyerek sözlerini sürdürdü.

Pandemi sürecinde AKP’giller’in halkımızı bilim dışı bir şekilde Sürü Bağışıklığına götürdüklerini, her gün 70 civarında insanımız göz göre göre bu hastalığa kurban verildiğini ve 129’u sağlık çalışanı olmak üzere, on binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimizi sözlerine ekledi.

Murat Kızıltaş, sözlerini bitirirken, “AKP iktidarının Parababalarından yana, işçi düşmanı bu uygulamalarına karşı, HKP olarak işçilerin, emekçilerin çıkarları için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bilimsel, parasız ve laik eğitim sistemi ile tüm halk çocukları gerçek anlamda eğitimde fırsat eşitliğine ve çağdaş eğitime kavuşacaktır. Kısacası halkımızı insanca bir yaşama kavuşturacağız.

İşsizliği pahalılığı yaratan Parababaları iktidarına karşı halkımızı HKP saflarında mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Eylemde sık sık, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek”, “Tazminat Hakkımız Gasp Edilemez”, “İşçiyiz Haklıyız Kazanacağız”, Halkız Haklıyız Yeneceğiz”, “Esnek Çalışmaya Hayır”, “İşsizlik Fonu Yağmalanamaz”, “Örgütlü Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez”, “AKP İşsizlik Pahalılık Zam Zulüm Demektir”, “Zam Zam Zam Ucuzluk Ne Zaman”, “İşsizliğe Pahalılığa Zama Zulme Son”, “Davamız Halkın Kurtuluş Davasıdır”, “Yaşasın Halkın Kurtuluş Davası” sloganları atıldı.

Eylemimiz, coşkulu sloganlarla ve AKP’giller zulüm düzenine karşı mücadeleye kararlıca devam edeceğimizi vurgulayarak sona erdi. 01.11.2020

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

HKP Kocaeli İl Örgütü