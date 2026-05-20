Hikmet Kıvılcımlı
1 Mayıs
Hikmet Kıvılcımlı
Bir Mayıs ilk yanan ateş
İlkbaharda ilk doğan güneş
Yansın ışıklarında beş
Kıtadaki milyonla kardeş
Sınır ve Kanundan yüksek
Hükmünle işçiler birleşecek
Bütün dünya emekçisi bir tek
Vücut olacak, bir tek istek
Yoldaşlar tutun kızıl yolu
Bağrımız inanç ateş dolu
Haykıralım yüksek şuuru:
Marşmarş! Marşmarş! Marşmarş!
Hep Enternasyonale doğru…
Biz o ateşte eriyen
Emekçiyiz, çelik külçeyiz
Devrimlere “Yürü!” diyen
Tarihe yollar açan deviz
Dünyanın beşte birinde
Düşmana planlı Barikat kurduk
Elektrik Sosyalizmini kurduk
Durduk Komünizmin mihverinde
Yoldaşlar tutun kızıl yolu
Bağrımız inanç ateş dolu
Haykıralım yüksek şuuru:
Marşmarş! Marsmarş! Marşmarş!
Hep Enternasyonale doğru…
ÖNCEKİ KONU
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM