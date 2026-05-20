1 Mayıs

20.05.2026
Hikmet Kıvılcımlı

 

Bir Mayıs ilk yanan ateş

İlkbaharda ilk doğan güneş

Yansın ışıklarında beş

Kıtadaki milyonla kardeş

 

Sınır ve Kanundan yüksek

Hükmünle işçiler birleşecek

Bütün dünya emekçisi bir tek

Vücut olacak, bir tek istek

 

Yoldaşlar tutun kızıl yolu

Bağrımız inanç ateş dolu

Haykıralım yüksek şuuru:

Marşmarş! Marşmarş! Marşmarş!

Hep Enternasyonale doğru…

 

Biz o ateşte eriyen

Emekçiyiz, çelik külçeyiz

Devrimlere “Yürü!” diyen

Tarihe yollar açan deviz

 

Dünyanın beşte birinde

Düşmana planlı Barikat kurduk

Elektrik Sosyalizmini kurduk

Durduk Komünizmin mihverinde

 

Yoldaşlar tutun kızıl yolu

Bağrımız inanç ateş dolu

Haykıralım yüksek şuuru:

Marşmarş! Marsmarş! Marşmarş!

Hep Enternasyonale doğru…

 

 

 

 

