Amerika’daki Çiziği Camide Silmeye Çalışıyor!

Tabiî yine Din alıp satarak, Din bezirgânlığı yaparak.

Oysa Amerika ziyaretinde Trump’la yaptığı görüşmede;

Tek kelime Filistin’nden, Gazze’den bahsetme…

Yüzüne karşı, “hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir” densin, ses etme…

Türkiye’de ajan faaliyetlerinde bulunan Rahip Brunson için; “Ben devreye girmeden önce 35 yıl ile yargılanıyordu. Erdoğan’ı aradım, o da Rahip Brunson’ı serbest bıraktı.” diyen adama tık deme…

Rusya’dan 2019’da alınan S-400 hava savunma sistemlerine karşı, ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) yaptırımına tabi tutmasını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu yaptırımlar nedeniyle KAAN uçaklarının verilmediğini deşifre etmesini görmezden gel…

Yaklaşık 1.4 milyar dolar ödenerek alınan F-35 savaş uçaklarına el konulmasını gündeme getirme…

Görüşmede tespih taneleri gibi dizilen heyetle “hepsini tanıyorum, herkesten daha iyi tanıyorum. Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı” diye dalga geçen bunağı gülücüklerle karşıla…

Üç kuruşluk “meşruiyet” devşirmek için; sınır komşularımızdan aldığımız doğalgaz miktarını artırmak varken, okyanus ötesinden sıvılaştırılmış doğal gazı mevcutların üç katı fiyatına al…

Amerika’dan gelen tarım ürünlerinde gümrük vergisini sıfırlayarak, yerli üreticimizi perişan et…

İki yüz Boing uçağı siparişi vererek toplamda 100 milyar dolarlık ticari anlaşmaların altına imza at…

BM Genel Kurulu’nda bir iki katliam fotoğrafı göstererek boş koltuklara konuş…

Velhasıl ABD ziyaretinde dünya âlemin gözünde madara ol.

Ülkeye gelir gelmez de (26 Eylül 2025’te) Çamlıca Camii’nde soluğu alıp Cihat çağrıları yap…

Kim inanır bu sahte çağrılara?

Camide mihraba gelerek imamın elinden aldığı mikrofonla şunları söyledi:

“Rabbim, Allah yolunda bizlere cihadı emrediyor. Şu anda malum, Filistin’de olanları hep birlikte takip ediyoruz. Rabbim Filistin’deki kardeşlerimize imdat eylesin. Bütün bunlara karşı direnenlerin direncini artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bizlere İslami şuurla şuurlanmayı nasip eylesin. Ve hepsinden öte, âlem-i İslamın intibahına, ittihadına bizleri vesile eylesin. Bu millet ayağa kalktığı anda birçok şey değişecektir. Âlem-i İslamın uyanışından tarihte olduğu gibi, her zaman uyanış, ittifak, bunlara bu millet vesile olmuştur. İnanıyorum yine bu millet buna vesile olacaktır.”

Tayyip, Amerika ziyaretinde çizdirdiği karizmayı böyle gizlemek istedi.

Her zamanki gibi din bezirgânlığına son hızla devam ediyor. Cemaati yandaşlarını ajite ederek, içine düştüğü açmazı perdelemek istiyor.

Oradaki bazı meczuplar da tekbir sesleriyle cep telefonlarına kaydediyorlar bu konuşmayı.

Sözde Allah’ın evi olan cami siyasi toplantı mekânına dönüştürülüyor.

Bu insanlar akıllarını özgürce kullanabilseler;

Camide cihat çağrısı yapanın konuşması ile icraatlarının birbiri ile son derece zıt olduğunu kavrarlardı.

İsrail’le ticari ilişkiye devam ettiğini, Kürecik Radar Üssü’nün İsrail’in güvenliğini korumaya devam ettiğini görürlerdi.

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın belgeleriyle deşifre ettiği gibi, Irak Merkezi hükümeti ile anlaşma imzaladığı halde, Barzani yönetimiyle illegal ilişkilere girerek Ceyhan Boru Hattı’ndan İsrail’e petrol akıttıklarını anlarlardı.

Dahası bu ilişkiler nedeniyle Uluslararası Tahkim mahkemesi tarafından ülkemize kesilen 1 milyon 400 bin dolarlık cezanın emekçi halkın sırtından çıkartılacağını kavrarlardı.

Bunların Filistin için yaptıkları en baba desteğin İstanbul’da Galata Köprüsü’ne sıkıştırdıkları mitinglerden ibaret olduğunu görürlerdi.

Ama nerde onlarda bu feraset…

AKP’giller’in, İsrail’le ticareti durdurdukları iddialarına karşılık olarak, İsrail merkezli yayın yapan “Maariv Gazetesi”, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den İsrail’e sevkiyatların Yunanistan üzerinden sürdüğünü yazdı.

Yine The Jerusalem Post, The Cradle, Middle East Eye’ın da aralarında olduğu dünya medyasında çıkan haberlere göre, “Türkiye’den çıkan mallar, Kıbrıs ya da Rodos üzerinden yönlendirilip Yunanistan üzerinden belgeleri değiştirilerek İsrail’e ulaştırılıyor”muş.

Öyle ki; Maariv’deki haberde, “İsrail Müteahhitleri Birliği Başkanı Eran Siv, Ocak-Temmuz 2025 döneminde Türkiye’den 1.9 milyar şekellik (Yaklaşık 23.5 milyar lira/567 milyon dolar) ithalat gerçekleştiği” bilgileri yer alıyor.

Görüldüğü gibi bunlar İsrail’le ticareti yasaklamak bir yana her geçen gün daha da artırıyorlar.

Esasen Tayyip, ne zaman dara düşse bu tür cami konuşmalarına başvuruyor. Son CB seçimlerinin ikinci turundan iki gün gönce de (26 Mayıs 2023’te) aynı camide yine fetih çağrısı yapmıştı.

Bu eylemlerin başta Anayasa’nın 2’nci maddesinde tanımlanan “Laiklik İlkesi” olmak üzere; “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması” başlıklı 4’üncü maddesine, “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24’üncü maddesinin son fıkrasında tanımlanan; “Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” şeklindeki emredici hükme aykırı olduğu gibi ve başta TCK’nin 309’uncu maddesinde öngörülen “Anayasayı İhlal” suçu olmak üzere 216’ncı maddenin 1’inci fıkrasında öngörülen; “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunun kapsamına girdiği çok açıktır.

Biz, geçmişte başta Tayyip olmak üzere siyasilerin yaptıkları benzer din bezirgânlıkları hakkında defalarca Suç Duyurusunda bulunduk. Tabiî Cumhuriyetin savcıları(!) her zamanki gibi bu girişimlerimize kayıtsız kaldılar. Bazıları hakkında İşleme Konulmama Kararı, bazılarına ise Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararlar verdiler.

Ama bütün bu dosyalar açılmış oldu.

Otuzbeş yılla yargılanan Rahip Brunson’u bir telefonla serbest bırakan yargıdan başka ne beklenir?

Artık Demokratik Halk İktidarının yargısında açacağız bu dosyaları…

07.10.2025