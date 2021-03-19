Çanakkale Zaferi’mizin 106’ncı yılında bir kez daha haykırdık: “Çanakkale Geçilmez, Direnen Halklar Yenilmez!”

İstanbul

Bundan tam 106 yıl önce Batılı Emperyalistlere karşı kazandığımız destansı Çanakkale Zaferi’mizi Kurtuluş Partililer olarak bu yıl da coşkuyla kutladık.

Bütün mazlum ulusların emperyalizme karşı ilk zaferi, aynı zamanda tüm ezilen halklara ilham kaynağı olan Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’mıza giden yolda önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferimizi İstanbul Kadıköy’de; bundan 106 yıl önce Çanakkale Destanı’nı yazan ve vatanımızın emperyalist işgalden kurtarılmasına öncülük eden Mustafa Kemal’in Anıtının önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ile kutladık.

Basın açıklamasını HKP İstanbul İl Yöneticisi Durmuş Kaygusuz Yoldaş yaptı. Yapılan basın açıklamasında, Çanakkale Zaferi’nin sadece bizim değil, tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferi ve Batılı Emperyalistlere; “Çanakkale Geçilmez!”, dedirten şanlı bir zafer olduğu belirtildi. Bu büyük ve destansı mücadele sonucunda, deniz harekâtıyla emperyalistlerin arzuladığı başarının sağlanamadığını, 250 bin vatan evladının, kanları canları pahasına Çanakkale’yi geçilmez yaptığını belirtti. Çanakkale Zaferinin, Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın yolunu açtığını, bu nedenle çok önemli bir zafer olduğunu dile getiren Yoldaşımız, Çanakkale Zaferi’ni her yıl kutladığımızı, bundan sonrada da kutlamaya ve anmaya devam edeceğimizi ifade etti.

Yoldaşımız konuşmasını “Nasıl ki Çanakkale Zaferi’mizde ve daha sonra Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda uyandıysak, emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı zafer üstüne zafer kazandıysak, bugün de uyanma vaktidir. Bu ihanet cephesini, bu hainleri sırtımızdan atma vaktidir.” diyerek bitirdi.

“Bizi Mahvetmek İsteyen ABD-AB Emperyalizmine Karşı Yaşasın Çanakkale Zaferimiz” pankartının açıldığı eylemde sık sık “Çanakkale Geçilmez, Birleşik Halklar Yenilmez”, “Yaşasın Çanakkale Zaferi’miz”, “Yeni Sevr’e Karşı Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler”, “Mustafa Kemal Ölümsüzdür” sloganları atıldı. Atılan sloganların ardından eylemimiz sona erdi.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın “Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, tüm mazlum milletlerin Emperyalizme karşı ilk zaferidir. Onun için bu zaferi ne kadar kutlasak yeridir”, dediği Çanakkale Zaferi’mizi, Kurtuluş Partililer olarak kutlamaya ve zaferi bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi anmaya devam edeceğiz.

Yine Mustafa Kemal’in “Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı, bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i milliyece mücadeleyi öngören bir mesleği takip eden insanlarız.” diyerek tanımladığı Kurtuluş Mücadelesini bugün Kurtuluş Partililer olarak ABD-AB Emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçilerine karşı İkinci Kurtuluş Savaşı’mız şeklinde vermeye devam ediyoruz, edeceğiz.

Biliyoruz ki “Örgütsüz Halk Köle Halktır, Örgütlü Halk Yenilmez”. Bizler Çanakkale Zaferi ve Antiemperyalist Birinci Kurtuluş Savaşı’mızı nihai sonuca ulaştıracak İkinci Kurtuluş Savaşı’mızı örgütleyerek İşçi Sınıfımızın, kadınların, tüm emekçilerin biricik kurtuluşu olan Sosyalizmi kuracağız.

Yaşasın Çanakkale Zaferi’miz!

Kahrolsun ABD-AB Emperyalizmi!

Çanakkale Geçilmez, Direnen Halklar Yenilmez!

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi, Yaşasın İkinci Kurtuluş Savaşımız!

Yaşasın Çanakkale Zaferi’miz!

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İzmir

Çanakkale Zaferi’nin 106 yıldönümünde, İzmir’den Halkın Kurtuluş Partililer olarak haykırdık:

“Emperyalistler, işbirlikçiler bir kez daha geldikleri gibi gidecekler!”

Tüm mazlum ulusların emperyalizme karşı ilk zaferi olan Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılını kutlamak ve basın açıklamamızı yapmak üzere İzmir’den Halkın Kurtuluş Partililer olarak 18 Mart 2021 18:00’de, Karşıyaka Parti Örgütümüzde bir araya geldik.

“Çanakkale Zaferi Tüm Mazlum Ulusların Emperyalizme Karşı İlk Zaferidir” pankartımızın yanı sıra, “Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızın Önderi ve En Büyük Müttefiki” sözünün yazılı olduğu ve Mustafa Kemal ve Lenin’in portrelerinin yer aldığı pankartımız, “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” yazılı Mustafa Kemal’in portresinin yer aldığı pankartlarımız; yine “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” yazılı flamalarımız ve Parti bayraklarımızla oluşturduğumuz kortejimizle, eylem yapacağımız Karşıyaka Çarşı girişine kadar 18 Mart’ın coşkusu ile sloganlarımız eşliğinde yürüdük.

Tam Bağımsızlığa olan sarsılmaz inancımızla “Çanakkale Geçilmez, Örgütlü Birleşik Halk Yenilmez”, “Yaşasın Çanakkale Zaferimiz”, “Halkız Haklıyız Yeneceğiz”, “Çanakkale Geçilmedi Geçilmeyecek”, “Katil ABD Ülkemizden Defol”, Katil ABD Ortadoğu’dan Defol”, “Mustafa Kemal Ölümsüzdür”, “Emperyalistler, İşbirlikçiler, Geldikleri Gibi Gidecekler” sloganlarımızı haykırdık.

Basın açıklamamızı HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak yaptı.

Tacettin Çolak konuşmasına, “Sadece Bizim Değil, Tüm Mazlum Ulusların Emperyalizme Karşı İlk Zaferi: Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun”, diyerek başladı.

Çolak, açıklamasının devamında, “Emperyalistler, Çanakkale Deniz ve Kara Savaşlarından büyük bir yenilgiyle çıktılar. İşte bu yüzden Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, tüm mazlum milletlerin emperyalizme karşı ilk zaferidir. Bu yüzden bu zaferi ne kadar kutlasak yeridir. Batılı Emperyalistlere; “Çanakkale Geçilmez!”, dedirten şanlı bir zaferdir.

Çanakkale Zaferi, büyük kahramanlar yaratmıştır. Nusret Mayın Gemisi, Yüzbaşı Hakkı Bey, Seyit Onbaşı, Albay Cevat Bey, 57’inci Alay, Onbeşlikler ve tabiî Mustafa Kemal bu kahramanlardan adını bildiğimiz bazılarıdır sadece. Çanakkale Zaferi, Türk-Kürt evlatlarının emperyalistlere karşı birlikte verdiği bir yurt savunması, bir seferberliktir. Bu yüzden Antiemperyalisttir.” dedi.

Tacettin Çolak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Saygıdeğer Halkımız, Türkiye Cumhuriyeti’ne, bugün iktidarda olan Ortaçağcı, Vatan ve Mustafa Kemal düşmanı AKP’giller iktidarından daha büyük kötülüğü ve ihaneti hiç kimse yapmamıştır. Onlar, ABD’nin, CIA’nın sadık hizmetkârlarıdır. Ortadoğu’yu kan ve gözyaşına boğan, milyonlarca masum insanı katleden ABD-AB Emperyalistlerinin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’un taşeronlarıdır.

Nasıl ki Çanakkale Zaferi’mizde ve daha sonra Birinci Kurtuluş Savaşı’mızda uyandıysak, emperyalistlere ve onların yerli işbirlikçilerine karşı zafer üstüne zafer kazandıysak, bugün de uyanma vaktidir. Bu ihanet cephesini, bu hainleri sırtımızdan atma vaktidir. İkinci Kurtuluş Savaşı’nı örme vaktidir. Demokratik Halk İktidarımıza giden yolda yeni Zafer’ler kazanma vaktidir.”

İzmir Halkının da ilgiyle izlediği eylemimizi “Yaşasın Çanakkale Zaferimiz”, “Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!” sloganları eşliğinde sonlandırdık.

18 Mart 2021

Kurtuluş Partililer