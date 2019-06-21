Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)’den; İBB Seçimi İçin halkın malını usulsüzce kullanan Binali Yıldırım hakkında Suç Duyurusu!

AKP’giller’in yenilgiyi hazmedemediği için YSK eliyle yenileteceği ve tüm Türkiye’nin odaklandığı İBB Başkanlığı seçimi, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. Kendileri için büyük bir yemlik olan, vurgun alanı olan İstanbul gibi bir şehirde seçim kaybetmeleri demek, tepetaklak gidişlerinin de önemli bir göstergesi demek.

Bu nedenle AKP’giller seçimi kaybetmemek için her türlü hukuksuz yola başvurmakta. Bunları yaparken de kamunun bütün olanaklarından faydalanmakta. En son basında çıkan haberlere göre Yıldırım’ın bir televizyon programına katılmak için Lütfi Kırdar Kongre Salonu’na eşi ile birlikte gelirken kullandığı 34 AN 3861 plakalı Audi marka A8 model araç, Aydoğan Dış Ticaret AŞ’nin grup şirketlerinden olan Autocrat filo hizmetlerinden Başbakanlık adına kiralanmış.

Ayrıca bu programa; 8-10 tane çakarlı araç ile resmi ve sivil polislerden oluşan eskortlarla geldiğine dair video görüntüleri de sosyal medyada yayınlanmıştır. Milletvekilliği dışında hiçbir resmi sıfatı olmayan bu kişinin seçim çalışmalarını böylesine devletin sırtından yürütmesi açıkça suçtur.

Bu haber üzerine harekete geçen Halkçı Hukukçular konu ile ilgili olarak Binali Yıldırım hakkında Halka ait olan ve kamu hizmeti için kullanılması gereken bir malların kişisel çıkarları için kullanılmasının hukuk dışı olduğunu belirterek Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet ve İrtikâp suçlarından suç duyurusunda bulundu ve cezalandırılmasını istedi.

AKP’giller’in tüm yolsuzluk, vurgun, talan ve hırsızlıklarına karşı amansız bir şekilde verdiğimiz mücadele mutlaka ama mutlaka zafere ulaşacaktır!

Halkın olan tekrar Halka iade edilecektir!

İşte o zaman; her şey gerçekten çok güzel olacaktır!

Halkız, Haklıyız Yeneceğiz!

Davamız Halkın Davasıdır!

20.06.2019

Halkçı Hukukçular

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

SUÇ DUYURUSUNDA

BULUNAN :Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Karanfil Sokak No:24/15 Kızılay/ANKARA

V E K İ L L E R İ : Av. Ayhan ERKAN, Av. Ali Serdar ÇINGI, Av. Pınar AKBİNA,

Atatürk Bulvarı Emlak Bankası Blokları B Blok K:4 D:16

Fatih/İstanbul

Ş Ü P H E L İ L E R : 1- Binali Yıldırım (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı)

2-Soruşturma aşamasında ortaya çıkartılacak; menfaat temin eden ya da sağlayan şüphelilerin fiillerine onay veren, ya da suçu bildirmeyen diğer kamu görevlileri.

S U Ç : Bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak (İrtikap TCK. 250/1), Zimmet (TCK 247), Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257)

İHBAR VE BEYANLARIMIZ:

Bildiğimiz gibi YSK’nin kararı üzerine 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi tekrar gerçekleşecektir. Kamuoyunun neredeyse tamamen odaklandığı bu seçimle ilgili sık sık basında haberler çıkmaktadır. Eşitsiz bir şekilde giden bu süreçte iktidar partisi AKP kamunun tüm olanaklarından fütursuzca faydalanmaktadır.

19.06.2019 tarihinde ODATV’de yayınlanan habere göre “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi süresince sadece Cumhurbaşkanı ve bakanların değil, AKP Büyükşehir Belediye başkan adayı da kamu olanaklarını kullanıyor. Başbakanlığı döneminde kendisine tahsis edilen Çankaya Köşkü’nü hâlâ boşaltmayan Binali Yıldırım’ın kullandığı lüks araç da kamuya ait.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar akşamı CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı televizyon programının yapıldığı Lütfi Kırdar Kongre Salonu’na eşi ile birlikte gelirken kullandığı 34 AN 3861 plakalı Audi marka A8 model aracın Aydoğan Dış Ticaret AŞ’nin grup şirketlerinden olan Autocrat filo hizmetlerinden başbakanlık adına kiralanmış.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre; Eyüp’teki Flatofis’te faaliyet gösteren şirketten aylık 4 bin TL + KDV ile birlikte 5 bin Avro karşılığında kiralanan aracın kamuyla hiçbir ilişkisi kalmayan ve halihazırda siyasi bir partinin adayı olan Binali Yıldırım’a tahsis edilmesi hem kamu açısından hem de Yıldırım açısından suç teşkil ediyor.

HAKSIZ REKABET

Seçim afişleri, broşürleri İBB’nin Kültür A.Ş adlı şirketi tarafından bastırılan, seçmenlere gidilirken İSPARK tarafından kiralanan araçları kullanan, ev ve işyeri ziyaretleri Kültür AŞ. çalışanları tarafından yapılan AKP adayı Binali Yıldırım, kamu kaynaklarını ve araçlarını kullanarak seçim yarışına katılıyor.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı televizyon programında İmamoğlu’nun her suçlamasına “yalan” diye itiraz eden Binali Yıldırım, kullandığı lojmanın ve binek otomobilin kamuya ait olduğu bilgisine de “yalan” diyecek mi merak ediyoruz”.

Ayrıca Binali Yıldırım sadece tek araç kullanmamakta, aynı şekilde kamu olanaklarını kullanarak gittiği her yere onlarca araçlık konvoyla gitmektedir. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/imamoglu-ve-yildirim-yayina-boyle-geldi-238504h.htm

Binali Yıldırım Kamunun Zararına Sebebiyet Verme Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu işlemiştir. Kamu zararı kavramı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71. maddesinde tanımlanmıştır. Bu tanım şöyledir: “Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır”

Zimmet suçu, kamu görevlisi olan şahsın görevi nedeniyle zilyetliği kendisine verilmiş olan veya gözetimiyle sorumlu olduğu mallar üzerinde görev çerçevesine aykırı bir şekilde tasarrufta bulunması, bu malları kendisinin veya irtibatlı bulunduğu bir başkasının zimmetine geçirmesidir.

İrtikap Suçu da kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar etmesi ile işlenir.

Yine Kamu görevlisinin görevinin sağladığı güveni kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği hileli davranışlarla, kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna etmesi ile işlenir.

Suç duyurumuza konu olayda bu suçların Binali Yıldırım tarafından işlendiği açıktır. Başbakanlık adına kiralanmış bir aracı teslim etmeyip İBB seçim çalışmalarında kullanması bu suçu işlediğini açıkça göstermektedir.

Yukarıda işlendiği açık birçok suç göz ardı edilmemesi, siyasi saiklerle tüm bu yasadışı işlerin üstü örtülmemesi için müvekkil Parti bu ve benzer konularda defalarca suç duyurularında bulunmuştur. Çünkü Halkın Kurtuluş Partisi “Halk İçin, Halk Tarafından” bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Ayrıca Halkın Kurtuluş Partisi’ne göre, idari her türlü eylemin ve davranışın halka açık olması ve yargısal denetime tabi olması gerçek hukuk devletinin de temel prensibidir. Ancak bugünlerde yapılanlar Halkın menfaatlerini hiçe sayılarak yapılmakta, sadece iktidardaki belirli kişilerin ve yakınlarının menfaatlerini esas almaktadır.

Tüm bu sebeplerle, şüpheli olarak belirtilen kamu görevlileri ile soruşturma sonucunda tespit edilecek diğer sorumlular hakkında kamu davası açılması için işbu suç duyurusunu yapmak zorunlu olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıkladığımız ve Cumhuriyet savcılığınca resen araştırılacak sebeplerle, şüphelilerin eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun anılan suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yürütülerek Kamu Davası açılmasını müvekkil Parti adına talep ediyoruz. 20/06/2019

Suç Duyurusunda Bulunan

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı

Vekilleri

Av. Ayhan ERKAN Av. Ali Serdar ÇINGI Av. Pınar AKBİNA