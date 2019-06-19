Nakliyat-İş’ten: Venezuela İşçi Sınıfı ve Halkı yalnız değildir

ABD Emperyalizminin Venezuela’ya Yönelik Giriştiği Faşist Darbeyi Protesto Etmek İçin ABD Büyükelçiliğinin Önünde Kitlesel Eylem Yaptık

Katil ABD-Trump Venezuela’dan Defol.

Venezuela İşçi Sınıfı ve Halkı Yalnız Değildir.

Bilindiği gibi insanlık soyunun baş düşmanı ABD Emperyalizmi Venezuela topraklarında bulunan petrol ve doğalgaz yataklarının kontrolünü almak için bu ülkeye bir çok kez darbe girişiminde bulundu. Bir önceki lider Hugo Chavez’e yönelikte darbe girişiminde bulunan ABD Emperyalizmi başarılı olamadı. ABD, Hugo Chavez’in zamansız ölümünün ardından yerine gelen Venezuela’nın meşru başkanı Maduro’ya karşı da faşist darbe girişimlerinde bulundu.

ABD Emperyalizmi ne yaparsa yapsın Venezuela’da başarılı olamayacak. Sendika olarak bizlerde Venezuela halkı ve işçi sınıfı ile her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Bu nedenle bu gün Ankara’da ABD Büyükelçiliğinin önünde ABD’ protesto etmek aynı zamanda Venezuela halkı ve işçi sınıfı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için kitlesel bir basın açıklaması yaptık.

Basın açıklamasına 22 aydır tazminat hakları için direnen Real Direnişçileri, Makro işçileri, sendikamız yöneticileri ve üyelerimiz katıldılar.

Basın açıklamasında Türkçe ve İspanyol’ca pankart ve dövizler açıldı. Ayrıca Fidel Castro, Che Guavere, Hugo Chavez ve Maduro’nun posterleri taşındı. Sık sık “Venezuela Halkı Yalnız Değildir”, “ABD-Trump Venezuela’dan Defol”, “Nicolas Maduro Yalnız Değildir” “Yankee Go Home”, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” “Kahrolsun ABD Emperyalizmi” sloganları atıldı.

Basın açıklaması sendikamız Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu tarafından yapıldı. Yapılan açıklamadan sonra Küçükosmanoğlu bir kez daha şu vurguyu yaptı. “Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki dünya da ilk kez emperyalist işgale karşı kurtuluş savaşını zafere ulaştırmış bir halkın insanları olarak, Amerikan sömürgeciliğine karşı, geçmişte İspanya sömürgeciliğine karşı direnen, mücadele eden Latin Amerika halkları ile her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Venezuela halkı ve işçi sınıfı ile devamlı dayanışma içerisinde olacağız. Yıllardan beri İsrail Siyonizm’ine karşı direnen Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuz gibi emperyalizme karşı direnen, mücadele eden tüm ezilen, sömürge halklarla birlikte olmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.

Basın açıklamamız atılan sloganların ardından sona erdi. 18.06.2019

Yapılan basın açıklamasının tam metni:

KATİL ABD-TRUMP VENEZUELA’DAN DEFOL

VENEZUELA İŞÇİ SINIFI VE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR

Hepimizin bildiği gibi Venezuela’da ki Bolivarcı Devrim tüm dünyada ezilen, sömürge yarı sömürge halklar için yeni bir umut, ilham kaynağı oldu. Chavez ve Bolivarcı iktidar, başta Latin Amerika olmak üzere tüm dünyada ezilen halklardan işçi sınıfından yana bir rüzgar estirdi.

Ölümsüz devrimci önder Hugo Chavez’in 1998 yılında iktidara gelmesinden sonra yolsuzluğa batmış, halka yolsuzluk ve açlıktan başka bir şey getirmeyen Amerikancı iktidara karşı yeni bir dönem başlatmıştı. Öncesinde ABD ve AB’nin kasaları olan başta petrol olmak üzere tüm doğal kaynaklar, Venezuela halkı için değerlendirilmeye başlandı. Eğitim-sağlık-barınmada uygulanan politikalar sonrası Venezuela halkı ve işçi sınıfı önemli kazanımlar elde etti. İşçiler ve halk daha insancıl bir ortamda yaşamaya başladılar.

Venezuela ekonomisi on yılda yüzde 47.4 büyüdü. Sadece 2012 ilk döneminde büyüme oranı yüzde 5.6 olarak açıklanmıştı.

Yerel sorunlarla ilgilenen 30 bin yerel halk konseyi oluşturuldu, halkın sosyal sorunların tespit ve çözümüne doğrudan katılımı sağlandı.

Son on yılda sosyal hizmetlere ayrılan bütçe yüzde 60.6 oranında artırıldı. (772 milyon dolar) Bütçenin yüzde 42.3’ünü sosyal yatırımlara ayrıldı.

Eşitsizlik yüzde 54, yoksulluk yüzde 44 oranında azaldı. 1996 yılında yüzde 40’a ulaşan aşırı yoksulluk oranı yüzde 7.3’e düşürüldü.

İşsizlik yüzde 11.3’ten yüzde 7.7’e düştü. Sosyal güvenceye sahip olanların sayısı üç kat arttı.

Misyon adı verilen sosyal programlardan 20 milyon Venezuela vatandaşı yararlandı.

Chavez öncesinde ciddi bir sorun olan okuma-yazma sorunu UNESCO verilerine göre tamamen ortadan kalktı.

Parasız eğitim sayesinde bugün Venezuelalı anaokul yaşındaki çocukların yüzde 72’si anaokuluna gidiyor, ilköğretimde okullaşma oranı yüzde 85.

Binlerce yeni okul inşa edildi. Devlet okullarında öğretmen sayısı beş kat arttı, 65 binden 350 bine ulaştı.

Bolivarcı Üniversiteler adıyla yeni ve ücretsiz üniversiteler kuruldu. Üniversiteye devam eden gençlerin oranı yüzde 83’e yükseldi ve bu bakımından Venezuela Latin Amerika’da ikinci, dünyada ise 15. sırada bugün.

1998 yılında nüfusun yüzde 21’inin yetersiz beslenmeden mustarip olduğu ülkede, bu oran yüzde 5’e indi. Gıda tekellerinin pahalı ürünleri karşısında, üretimi ucuz gıdaların satıldığı MERCAL isimli süpermarket zinciri oluşturuldu.

1980’lerde gıda ürünlerinin yüzde 90’ı ithal edilirken bu oran yüzde 30’a düşürülmüş durumda.

Bugün 4 milyonu çocuk 5 milyon Venezuelalıya okullarda ücretsiz gıda sağlanıyor.

Son bir buçuk yılda yoksullar ve orta gelirliler için 250 bin ucuz konut üretildi.

Çocuk ölümlerinin oranı binde 25’ten binde 13’e düşürüldü.

Nüfusun yüzde 96’sının temiz suya ulaşımı sağlandı.

1998 yılında 10 bin kişiye düşen doktor sayısı 18’den 58’e yükseldi.

Sadece Barrio Adentro isimli ücretsiz birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti verilmesini içeren programla ülkeye gelen 8 bin 300 Kübalı doktor, 7 bin klinik kurdu, bu kliniklerde 1.4 milyon insanın hayatı kurtarıldı.

Son 6 yılda 19 bin 840 evsiz sokakta yaşamaktan kurtarıldı.

Özel sübvansiyonlar sayesinde normal fiyatların yüzde 34-40’ı arasında daha ucuz satış yapan kamu eczaneleri ağı oluşturuldu.

İşte tam da bu nedenden dolayı ABD ve AB Emperyalistleri ölümlerini görmüşçesine korktular. Latin Amerika ve dünyada ikinci bir Küba’nın ortaya çıkmasını istemiyorlardı.

Bolivarcı devrimin yiğit önderi Hugo Chavez’in zamansız ölümü sonrasında karşı devrimci faaliyetler Maduro yoldaşa karşı tezgahlanmaya devam etti. ABD ve AB emperyalist çakalları yüzmilyonlarca dolar harcayarak işbirlikçi karşı devrimi devrimcileri Bolivarcı Maduro’ya karşı örgütlediler.

Bolivarcı Venezuela’nın meşru iktidarına Maduro’ya karşı faşist darbe tezgahladılar. Hiçbir ahlaki değer taşımayan çakallar sürüsüne Venezüela halkı ve işçi sınıfı gerekli yanıtı verdi.

ABD Venezuela’da giriştiği faşist darbeyi, mali yaptırımlarla devam ettiriyor. Ülkenin dev petrol şirketi PDVSA’ya yönelik ekonomik yaptırımları devreye soktu. Venezuela’nın 7 milyar dolarlık varlığını dondurdu. ABD bankalarında bulunan parasının yönetimini halkın Devlet Başkanı Maduro’dan alıp ABD destekli Guaido’ya verdi. İngiltere’ye baskı yaparak kasasındaki Venezuela Merkez Bankasına ait 1,2 milyar dolarlık altının transferine izin verilmedi. ABD Emperyalizminin devlet şeklinde örgütlenmiş bir haydutluk örgütü olduğu ortadadır. Örnekleri Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalarda, Kore’de, Vietnam’da, Şili’de, Küba’da, Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Yemen’de gördük, görüyoruz.

ABD Emperyalistleri, yerli işbirlikçileri ve bekçi köpekliği yapanlarla Ortadoğu’da İslam coğrafyasında 15 yılda 10 milyona yakın insanı katletmişlerdir. Kendi ekonomik siyasi çıkarları için. Bu bölgede biliyoruz dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz kaynakları var.

ABD Emperyalistleri, haydutlar çetesi her zaman arka bahçesi olarak gördüğü Latin Amerika’da nüfuzunu pekiştirmek istiyor. Ve 300 milyar varille dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip olan Venezuela’nın bu zenginliğini yağmalamak ülkenin halkın çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesini engellemek istiyor.

Venezuela işçi sınıfının ve halkının ABD-AB Emperyalistlerine onların aşağılık karşı devrimci planlarına karşı kahramanca direnişi ve mücadelesi tüm dünya halkaları ve işçi sınıfı adınadır. İşçi sınıfını ve dünya halklarının düşmanları ortaktır. ABD ve AB Emperyalistleri onların ekonomik örgütü IMF, Dünya Bankası, askeri savaş örgütü NATO ve diğerleri…

Bundan dolayı bizler Türkiye işçi sınıfı ve halkı her zaman Bolivarcı Venezuela halkı ve işçi sınıfı ile her zaman dayanışma içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz.

Simon Bolivar, Jose Marti, Fidel Castro, Ernesto Che Guevera’nın mücadele bayrağı bu gün Venezuela halkı ve işçi sınıfımızın elinde. ABD ve AB Emperyalistleri karşı devrimci çeteler her zaman gerekli yanıtı alacaklardır. Ve Bolivarcı Venezuela halk devriminin zafere ulaşması engellenemeyecektir.

Selam Olsun ABD-AB ve Diğer Emperyalist Haydutlar Çetesine Karşı Direnen Venezuela İşçi Sınıfı ve Halkına

Direnen Venezuela Halkı Kazanacak

Katil ABD/TRUMP Venezuela’dan Defol

Yaşasın Venezüela İşçi Sınıfını Ve Halkının ABD-AB Emperyalizmine Karşı Direnişi Ve Mücadelesi

El Pueblo Unido Jamás Será Vencido

Birleşmiş Halk Asla Yenilmeyecek!

Viva Venezuela

Yaşasın Venezuela

Nakliyat-İş Sendikası

Genel Merkezi

18.06.2019