Hamza Yerlikaya’nın Sahte Lise Diploması ile ilgili Mahkeme Kararını Partimiz ortaya çıkarttı! Ortaya Çıkartmakla Yetinmedi! Üzerine Gidiyor! Peşini Bırakmıyor!

Günlerdir kamuoyu bu haberle çalkalanıyor:

“Hamza Yerlikaya’nın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması ile Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ortaya çıktı. Hamza Yerlikaya’nın Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununun dördüncü faslında düzenlenen TCK 355 atfıyla 356. Maddeden yani yürürlükteki TCK’de Resmi Belgede Sahtecilik diye adlandırılan suçtan diplomasının sahte olduğu tespit edilmekle hüküm giymiş, verilen sübut ve hüküm kararı ertelenmiş.”

Peki Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diploması ile ilgili

Mahkeme kararını kim ortaya çıkarttı?

Halkın Kurtuluş Partisi!

Birkaç namuslu haberci ve yerel basın dışında Mahkeme kararının kaynağını yazmadı basın. Televizyonlarda, bu haber hemen her akşam verildi ama burjuva siyasetçilerinin bu konudaki atışmaları haber yapıldı. Sanki kararı ortaya çıkartan HKP değilmiş gibi, H. Yerlikaya’nın sahte diploma ile; haksız yere 4 ayrı kurumdan aldığı maaşlarının ve sahte diploma ile elde ettiği görevlerinin iptal edilmesi için başvurular yapan, suç duyuruları yapan HKP değilmiş gibi!

Olay hâlâ gündemde, hâlâ konuşuluyor ama konunun üzerine giden, somut bir adım atan bir muhalefet partisi yok! Birkaç gün konuşup geçecekler…

Zaten Meclisteki 5’li çeteden böyle bir şey beklemek ölü gözünden yaş ummaktır.

Oysa HKP sadece Mahkeme Kararını ortaya çıkarmakla yetinmedi, yetinmiyor

Konunun üstüne gidiyor! Mücadele ediyor! Peşini bırakmıyor!

2 Temmuz 2020’de Parti avukatlarımız aracılığı ile H. Yerlikaya ve sahte diploma sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk.

Devam eden günlerde milletvekilliğinin düşürülmesi için, YSK’ye ve TBMM’ye,

Diplomalarının iptal edilmesi için; İmrahor Endüstri Meslek Lisesine,

Sahte lise diplomasıyla girdiği Sakarya Üniversitesine, Gazi üniversitesine, Süleyman Demirel Üniversitesine, Yönetim Kurulu üyeliğinin iptali için Vakıfbank Genel Müdürlüğüne,

AKP’giller yandaşlığı sayesinde kendisine bahşedilen Başkanlığının iptali için Güreş Federasyonu Başkanlığına başvurmuştuk.

Ancak bu kurumlar kafalarını devekuşu gibi kuma gömdüler. Cevap verenler ise ya Güreş Federasyonu Başkanlığı gibi; “Özel Hayatın Gizliliği nedeniyle bilgi verilememektedir”, diye cevap verdiler

Ya da YSK gibi; “Milletvekili olarak seçilmiş olduğu dönem sona erdiğinden Seçim hukuku açısında yapılacak bir işlem bulunmuyor…”, diye cevap verdiler.

Mahkeme Kararını bulduktan sonra bir Suç Duyurusunu da 16 Aralık’ta yaptık

Ancak mücadelemiz burada bitmedi. Mahkeme kararını ortaya çıkarttıktan hemen sonra 16.12.2020’de Mahkeme kararını ek yaparak bir kez daha Suç Duyurusu yaptık.

Bugün de (25.12.2020) Hamza Yerlikaya’nın sahte diplomasının, kul hakkı yiyerek aldığı maaşları da dahil, tüm eski milletvekilliği kazanımlarının ve ayrıcalıklarının iptali için, bu kez Mahkeme kararını ek yaparak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne başvuru yaptık.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin sahte diplomalılarla mücadelesi Hamza Yerlikaya ile başlamadı

Asıl onun Reisi olan AKP’giller’in başı R. Tayyip Erdoğan’ın, sahteliği belgelerle kanıtlanmış diploması ile başladı mücadele. Onunla ilgili de defalarca suç duyuruları yaptık, kurumlara başvurduk.

Genel Başkanımız Nurullah Efe (Ankut), yazdığı kitaplar nedeni ile kendisine açılan “Cumhurbaşkanına” hakaret davalarında, mahkemelerden; ortada meşru bir “Cumhurbaşkanı” olmadığını söyleyerek diplomasının getirtilmesini istedi defalarca ama nafile! Yargı esir edilmişti bir kere!

Amerikancı muhalefet partileri de AKP’giller tarafından kullanılan, Hamza Yerlikaya’ya yükleniyorlar. Ama o, Halkın gözünden, gönlünden düşmüş durumda. Onun en büyük diplomasıydı Halka hediye ettiği madalyalar, güreşte elde ettiği dünya çapındaki başarıları. Şimdi o elde ettiği, Tarihe geçtiği başarılarıyla değil, sahtekârlığıyla adından söz ettiriyor. Muhalefetin yaptığı bu küçük sahtekâra vurmak. Yani işin kolayına kaçıyorlar.

Ama iş bu kişiyi, prestijinden-saygınlığından yararlanmak için kullanan AKP’giller’in Reisine gelince “Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı” diyerek “suçu, suçluyu övmeye” devam ediyorlar. Yürekleri yetmiyor; “Ortada meşru, yasal bir Cumhurbaşkanı yok”, demeye. Çapları işte bu kadar…

Kaldı ki bir Hamza Yerlikaya’nın kamuya zararı aylık 50-60 bin liradır. Oysa AKP’giller’in Reisinin ve tüm avanesinin kamuya zararı yüz milyar dolarları bulmakta. Muhalefet, özellikle Yeni CHP, bataklığı bırakıyor, bir tane sivrisineği avlamaya çalışıyor.

Bir de tavsiyemiz olsun kendi alanında gerçekten başarılı bir sporcu da olan Hamza Yerlikaya’ya. Maalesef o, Tarihe bir Gazanfer Bilge, bir Koca Yusuf, bir Yaşar Doğu olarak geçme fırsatını kaçırdı. İyi bir sporcunun aynı zamanda ahlâklı olması gerektiğini unuttu. Kasaya, masaya tuş oldu. Tekrar Halkın gönlünde taht kurmak istiyorsa, tarihe adını yazdırmak istiyorsa yapacağı tek bir şey var: Hak etmeden yer aldığı bütün kurumlardan istifa etmek, alınteri dökmeden haksız elde ettiği bütün kazançları kamuya iade etmek ve tekrar güreş sporuna dönerek kendisi gibi başarılı güreşçiler yetiştirmek. Ancak o zaman bir ihtimal halkın gönlündeki yere yeniden yerleşebilir. Kendini halka böyle affettirebilir. Bu cesareti gösterebilirse ancak temizlenebilir, AKP’giller’e bulaşmakla üzerine yapışan pisliklerden ancak böyle arınabilir.

Yargı esir alınsa da, muhalefet partileri haksızlıklara sessiz kalsa ve gereğini yerine getirmese de, örgütsüz bırakılmış tek kişi olarak bırakılmış insanlarımız gölgesinden korkar hale getirilse de bu ülkede onurlu, yiğit, korkusuz Halkın Kurtuluş Partisi var!

İşçilerin, köylülerin, kadınların, gençliğin, halkın Partisi var!

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hem hukuki hem siyasi olarak tüm alanlarda mücadelemiz devam edecek. Bütün haksızlıkların, hukuksuzlukların peşinde olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Sahte diplomalı Hamza Yerlikaya’nın da peşini bırakmayacağız!

İyi bir sporcu olabilir ama yaptığı haksızlıklar nedeni ile mücadelemiz karşısında tuş olup yenilecek!

Tabiî onun kat kat üstünde yolsuzluklara bulaşmış tüm AKP kadroları da, başta Reisleri olmak üzere, mutlaka hesap verecek bağımsız mahkemeler karşısında!

25.12.2020

Halkın Kurtuluş Partisi

(HKP)

Genel Merkezi