Partimiz Asgari Ücret-Sefalet Ücretine karşı eylemlerine devam ediyor…

2021 yılı için belirlenecek Asgari Ücret için komisyon toplantılarının başlaması üzerine sefalet ücretine karşı ilk eylemimizi, 4 Aralık günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü önünde yapmıştık.

İkinci eylemimizi de 16 Aralık Çarşamba günü Karşıyaka Çarşı’da yaptık.

Karşıyaka Çarşı’da Asgari Ücret taleplerimizi içeren panolar açarak, sesli ajitasyon ve propaganda yaparak Asgari Ücret ile ilgili bildirimizi dağıttık.

Eylem sırasında, Asgari Ücretin dört kişilik bir ailenin Asgari Geçim Endeksinden düşük olmaması gerektiğine vurgu yaptık. Bunun da 8.500 TL olduğunu açıkladık.

AKP’giller’in ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, Parababalarının sömürü ve soygun düzenine hizmet ettiği vurguladık.

Dört kişilik bir aile için Asgari Geçim Endeksinden düşük bir ücretin belirlenmesinin emekçi halkımıza ve İşçi Sınıfımıza ihanet olacağını söyledik.

Ülkemizde çalışanların % 43’ünün Asgari Ücretle çalıştığını, bugüne kadar belirlenen Asgari Ücretlerin hep açlık sınırının altında olduğunu, bunun da Parababalarının aşırı kâr hırsı ve sömürüsünden kaynaklandığını belirttik.

Emekçi halkımıza ve İşçi Sınıfımıza reva görülen, halkımızı işsizlik ve pahalılık cehennemine atan Sefalet Ücretinin kabul edilemeyeceğini söylenerek eylemimizi sonlandırdık.

Kahrolsun Parabalarının Sömürü ve Soygun Düzeni!

Sefalet Ücreti Değil İnsanca Yaşam Ücreti!

16.12.2020

HKP İzmir İl Örgütü