Recep Vurmuş Yoldaş Halkların ve İşçi Sınıfının Kurtuluş Mücadelesinde Yaşıyor!

İşçi Sınıfının yiğit neferi, cesaretiyle, fedakârlığıyla, yüreğindeki insan sevgisiyle, devrimci önderliğiyle gerçek insan olan Recep Vurmuş Yoldaş’ı, görevi başında, Malatya’ya işçi örgütlenmesi için giderken geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Yoldaşımızın bedence aramızdan ayrılışının 12. yılında İstanbul İl Örgütü’müzde bir Anma Etkinliği gerçekleştirdik.

Anma etkinliği, Recep Vurmuş Yoldaş ve aramızdan bedence ayrılan tüm devrim şehitleri için saygı duruşu ile başladı. Recep Vurmuş Yoldaş’ın mücadelesinden kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile programımız devam etti.

Anma konuşmasını gerçekleştiren Sema Yoldaş’ımız, Recep Yoldaş’ımızın kişiliğinden, verdiği mücadeleden bahsetti. Bu mücadele ışığında bir devrimci önderin nasıl olması gerektiğini anlattı. Cesareti, atılganlığı, devrimci teoriye ve hareketimize olan bağlılığından bahsederek, Halkların Kurtuluş Davasında her birimizin Recep Yoldaş gibi olması gerektiğini vurguladı. Ülkemizin içinde bulunduğu süreci kısaca değerlendirdi. İşsizlik oranlarını, açlık ve yoksulluk oranını dile getirerek halkımızın içinde bulunduğu İşsizlik, Pahalılık, Zam Zulüm Cehennemini çarpıcı örneklerle dile getirdi.

Ana konuşmanın ardından söz alan yoldaşlarımız, Recep Yoldaş ile yaşadıkları mücadele anılarını paylaştılar.

Anma etkinliğinde söz alan HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, bütün haksızlığa uğrayanların yanında olduğumuzu, onların acılarını kalplerimizde duyduğumuzu söyledi. Konuşmasında özetçe şunları dile getirdi: “Kendi hayatımız parantez içinde yani. Kendi hayatımız, kendi özel, çocukluktaki ilgilerimiz, zevklerimiz, hepsini hapsettik, kapattık bir odaya. Orada onlar. Varsa yoksa tüm yaşamımız davamız üzerine. Recep yoldaş da böyleydi. Böyle yoldaşlar bulmak çok zor şimdi. Çok zor böyle yoldaşlarla karşılaşmak. 24 saatini davaya adamış davayı düşünen bir arkadaştı Recep Yoldaş.”

Anma etkinliğimiz yapılan konuşmalar ardından son buldu.

Recep Yoldaş Ölümsüzdür!

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!



İstanbul’dan Kurtuluş Partililer

RECEP VURMUŞ YOLDAŞ BEDENCE ARAMIZDAN AYRILIŞININ 12. YILDÖNÜMÜNDE ANKARA’DA ANILDI

12 Sene önce ömrünü adadığı işçi sınıfı mücadelesi için çıktığı yolda zamansız ve kahredici şekilde tüm yoldaşları yasa boğan o haberi aldık. Recep Yoldaş’ı Bir işçi örgütlenmesine giderken geçirdiği trafik kazasında kaybettik.

Recep Yoldaş’ı Ankara’da genç yaşta mücadeleye atıldığı şehirde andık. O’nu anarken bir devrimcinin nasıl olması gerektiğini bir kez daha gördük. Recep Yoldaşın başköşede duran afişte ki fotoğrafıyla göz göze geldik. Recep Yoldaş’ın önünde bir kez daha kendimizi tarttık, Devrimciliğimizin hakkını verebiliyor muyuz diye.

Anmada Recep Yoldaşın Ankara’ya adım attığı ilk günden itibaren omuz omuza birlikte mücadele verdiği Adnan Okur Yoldaş bir konuşma yaptı. Adnan Yoldaş konuşmasında Recep Yoldaş’ın mücadeleye ilk atıldığı günden bedence aramızdan ayrıldığı güne kadar yaşamını anlattı. Recep Yoldaş’ın Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın düşüncesiyle tanışıp onu nasıl kavradığını gençlik mücadelesinde nasıl önderleştiğini okulunda ki diğer gruplardan insanların bile O’na nasıl saygıyla yaklaştığını insanları nasıl bir kardeş abi ve en önemlisi bir yoldaş olarak çevresinde örgütlediğini anlattı.

Sonrasında Devrimci Sınıf Sendikacılığının nasıl yapılacağını, yapılacaksa bunun Recep Yoldaşın yaptığı gibi olacağını, İşçi sınıfının içine bir denize dalar gibi girdiğini, her yaştan İşçi arkadaşın Recep Başkanı olduğunu, ömrünü işçi sınıfı mücadelesine adayanların ölmeyeceklerini, sadece bedence aramızdan ayrılacaklarını, Recep Yoldaş’ın tüm Devrimcilerin olduğu gibi insanlığın tek bir sosyalist aile olma mücadelesinde yaşayacağını anlattı bizlere Adnan Okur Yoldaş.

Adnan Yoldaşın Konuşmasının ardından diğer yoldaşlar da söz alarak Recep Vurmuş Yoldaş’ın mücadelesin ve anılarının yaşatıldığını, mücadelesinin devam ettiğini anlatan konuşmalar yaptılar. O’nun mücadelesini sürdüreceğimize sürdürmemiz gerektiğine olan inancımız bir kez daha bilendi.

RECEP VURMUŞ YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR

ANKARA’DAN KURTULUŞ PARTİLİLER