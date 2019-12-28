Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşama Ücreti Olsun!

Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü olarak geçen hafta AKP’giller Hükümeti tarafından açıklanan, 2020 yılı için belirlenen Asgari Ücreti protesto ettik.

Kadıköy Süreyya Operası önünde gerçekleşen eylemimizde hep bir ağızdan “İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son” diye haykırdık.

Hayat şartları gittikçe zorlaşırken, halkımız pahalılık cehennemi altında inim inim inlerken, işsizlik rakamları 5 milyona ulaşmışken belirlenen bu rakamla milyonlarca emekçiye kazık atılmıştır.

2.324 TL’lik Sefalet Ücreti’ne karşı basın açıklamamızı İstanbul İl Başkanımız Av. Pınar Akbina gerçekleştirdi. Akbina, “Yoksulluk Sınırı (gıda harcaması ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı) 7 bin 92 TL’dir. Asgari Ücret, Yoksulluk Sınırının 3’te birinden bile daha azdır. İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımız yoksulluk sınırının altında öldürmeyip süründürecek bir ücretle yaşamaya bir kez daha mahkûm edilmiştir” dedi. Akbina, “İnsanlarımızın cinnet geçirip intihar ettiği bu Parababaları düzeninde, Çalışma Bakanlığı’nın önünde de eylem yapan Partimiz HKP dışında herkes suskun” diye konuştu.

Eylemimizde sık sık, “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”, “Sefalet Ücretine Hayır!”, “Örgütsüz Halk Köle Halktır”, “Örgütlü Halk Yenilmez” sloganları atıldı.

Açıklamamızda, HKP önderliğinde kurulacak Halkın İktidarında, temel insan haklarından olan eğitim ve sağlığın parasız olacağını, Asgari Ücret’in, insanın insanca yaşayacağı bir ücret olacağını dile getirdik.

Eylemimizde, Parababalarının sömürü ve soygun düzenine karşı, Halkın İktidarını kuracağımızı ve bu Kanser Düzenini yıkacağımızı bir kez daha haykırdık.

Halkımız tarafından yoğun ilgiyle takip edilen eylemimiz alkışlarla sona erdi.

Halkız, Haklıyız, Kazanacağız!

Halkın Kurtuluş Partisi

İstanbul İl Örgütü