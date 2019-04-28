Selam olsun Türkiye İşçi Sınıfına…

İşçi Sınıfımızın Birlik, Mücadele ve Dayanışma günüdür 1 Mayıs!

Tarih, bu şanlı günde mücadele veren Kurtuluş Partilileri unutmaz elbet.

Ve ne güzeldir ki; 1 Mayıs’ta İşçi Sınıfının Kızıl Bayrağı, Kurtuluş Partililerin ellerinde dalgalanıyor her zaman ki gibi…

1 Mayıs 2019’da da keyfi yasaklar, hukuksuz engellemeler yapacaklarını ilan ettiler. Yerel ve Uluslararası Mahkemelerin “Taksim’de 1 Mayıs kutlanabilir” kararlarına rağmen, yine İşçi Sınıfına ve Kurtuluş Partililere kapattılar Taksim Meydanı’nı. Hukuk tanımaz AKP’giller tarafından emirler yağdırıldı, “Taksim’i kapatın” denildi. Mahkemelerin de AKP’giller’in hukuk bürosuna çevrildiği ülkemizde, zerre olsun hukuk kalmadı.

34 Devrimcinin, kanlarıyla sulayarak Vatan yaptıkları Taksim Meydanı, 1 Mayıs alanıdır. Namussuzca, alçakça Kontrgerilla tarafından işçilerin ve devrimcilerin üzerlerine atılan kurşunlarla katledildi hepsi.

Tam da bu sebeple artık orası sadece bir meydan değildir, orası İşçi Sınıfının kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı topraktır.

İşte tam da bu sebeple AB-D Emperyalistlerinin yerel taşeronluğunu yapan AKP’giller, İşçi Sınıfımızı Bakırköy çukuruna ve Maltepe dolgu alanına hapsetmek istemektedirler.

Sevrci ve Sahte Sol, AKP’den icazetle koşar adım Taksim’in özüne yakışmayan alanlara sahip çıkmaktalar. Bu durum ne acı vericidir ki; doğa katliamının yapıldığı Maltepe dolgu alanlarını ve Bakırköy çukurunu meşrulaştırmaktadır. Çünkü AKP’giller için Taksim bir mevzi, devrimcilere ve işçilere kaybedilmemesi gerekilen bir cephe!

Kurtuluş Partililer için yasaklar ve engellemeler sökmez. Bizler, İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız.

Onlar, Taksim’i hangi sebeplerle İşçi Sınıfımıza kapatıyorlarsa; bizler de o sebeplerle Taksim diyoruz.

Bizler, “Vatan Aşkını söylemekten ve gereğini yapmaktan korkar hale gelmektense ölmeyi yeğleyen”leriz.

Eğer öyle diyorsak, nasıl mücadele etmeyiz?.. Nasıl vatan aşkımızı haykırmayız?..

Hiçbir güç bizi İşçi Sınıfı Mücadelesinden alıkoyamaz.

Taksim, 1 Mayıs’ın tartışmasız Vatanıdır! Vatan terk edilemez!

Taksim’de 1 Mayıs Engellenemez!

Taksim Kızıldır, Kızıl Kalacak!

Yaşasın 1 Mayıs!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

28.04.2019

HKP Adana İl Örgütü