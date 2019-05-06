Durmuyor AB-D Emperyalistlerinin Ortadoğu’daki Bekçi Köpeği İsrail, katletmeye devam ediyor

Arap Halkları birleşip bu kudurmuş Bekçi Köpeğini Filistin’den defetmediği sürece de Filistin Halkına karşı soykırıma varan katliamlarına devam edecek Siyonist İsrail. ABD Emperyalistlerinin beslemesi Suudiler, varlıklarını ABD Emperyalistlerine borçlu Şeyhlikler, Emirlikler, İsrail’e “one minute” deyip el altından özürler yollayan, askeri, ekonomik hiçbir ilişkiyi kesmeyen AKP’giller olduğu sürece İsrail Filistin’i bombalamaya, acılar çektirmeye devam edecek.

Bu Müslüman geçinenlerin hiçbirinde Fidel’in, Raul’un, Chavez’in, Maduro’nun, Kim Jong-un’un insan sevgisi yok. Çünkü onlar İsrail diye bir devletin varlığını kabul etmiyorlar. Onlar Siyonist İsrail’in soykırıma varan katliamlarına her türlü ilişkiyi keserek yanıt verirlerken, insanları Allah’la aldatan bu CIA İslamcıları el altından Siyonist İsrail’e hiçbir desteklerini esirgemiyorlar. Esirgemedikleri gibi Arap Dünyasında İsrail’e karşı en net tavırları koyan Kaddafi gibi önderlerin katledilmesine, Esad gibi önderlerin ülkelerinin parçalanma girişimlerine aracılık ediyorlar.

AB-D Emperyalistleriyle, Onların Bekçi Köpeği İsrail ile birlikte bayramlar yapıyorlar bu Halkçı, Antiemperyalist önderlere karşı operasyonlar düzenlenirken.

Şimdi kim Müslüman?

Allah’la Halkları aldatan, sadece adlarında Müslümanlık olan, biz Müslümanız diye ortalıkta dolaşanlar mı?

Yoksa dünyanın bir başla ucunda, Filistin Halkına karşı yapılan haksızlığı yüreğinin en derininde hissedebilen ve haksızlığı yapan insan soyunun en büyük düşmanlarına karşı cepheden duruş sergileyebilenler mi?

Fidel, Raul, Chavez, Maduro, Kim Jong-un gerçek insanlardır, gerçek Müslüman dostlarıdır. Diğer satılmışların adları Abdullah’tır, Recep’tir, Faysal’dır, Aziz’dir, Selman’dır ama onlar dünya menfaati için satmışlardır Halklarını, vatanlarını, ruhlarını; dolayısıyla onlar CIA İslamcılarıdır. Onlar artık insan formundan farklı bir türe evrilmişlerdir. Nükleer atık olarak adlandırılabilir onlar.

Bütün bu yerli satılmışların ve Filistin Halkına kan kusturan Siyonist İsrail’in arkasında ABD Emperyalistleri vardır. O yerli satılmışları besleyen de, iktidara taşıyan da, iktidardan indiren de ABD Emperyalizmidir. ABD Emperyalistlerinin dünyadaki daimi üç müttefikinden bir olan Siyonist İsrail’e zarar gelmesin diye ABD Emperyalistleri Ortadoğu’yu dizayn etmeye çalışıyor. ABD Emperyalistlerine ve O’nun Bekçi Köpeği İsrail’e karşı savaşan, karşı duran kim varsa ABD Emperyalistleri hemen müdahaleyi kendinde hak görüyor. Bombalar yağdırıyor, yerli satılmışlar aracılığıyla halkları düşmanlaştırıyor, casus örgütü CIA’yı kullanarak provokatif eylemler, operasyonlar düzenliyor, Halkçı önderleri katlediyor. Aman bize ve bekçi köpeğimizin başına bir şey gelmesin, diyorlar. Yıllardır dile getirdiğimiz gibi ABD İsrail’dir, İsrail ABD’dir.

Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısı bunu birkez daha kanıtlamıştır. Şu ana kadar 24 Filistinlinin hayatını kaybettiği bu saldırıya Manyak Trump bakın nasıl sahip çıkıyor:

“Bir kez daha İsrail Hamas ve İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı karşıya. İsrail’i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde yüz destekliyoruz.”

Ve manyak devam ediyor:

“Gazze halkına: İsrail’e karşı bu terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın ve barış için çalışın. Bu mümkündür.”

Saldıran kim, öldüren kim, katleden kim… Bunlar nasıl insan?

Filistin Halkının başına bombaları yağdır, topraklarına el koy, kadın çoluk çocuk demeden katlet, insanlara acılar çektir, neredeyse nefes alacak bir alan bırakma insanlara, ondan sonra tanka, uçağa, kurşunlara, füzelere, bombalara karşı taş atanları, biraz nefes alayım diye başını kaldıranları terörist diye nitele. Bu alçaklıktır. Boşuna söylememiş daha doğrusu az bile söylemiş Kahraman Gerilla Che bu alçaklar için “İnsan Soyunun en büyük düşmanları” diye. Bunlar Tarihin en karanlık sayfalarında yerini almadıkları sürece Dünya Halklarına rahat yüzü yoktur.

İnsanlığı hayvanlık konağında tutmaya çalışan emperyalistler Fidel Yoldaş’ın dediği gibi eninde sonunda Nürnberg benzeri bir mahkemede yargılanacaklar. İnsanlık insanlık düşmanlarından bu hesabı soracak. Halklara çektirilen acıların, döktürülen gözyaşların, yapılan katliamların hesabı sorulmadan insanlık rahat nefes alamaz. Bu hesap sorulmadan insanlık aynı anadan doğmuş çocuklar gibi tek bir Sosyalist Aile olamaz.

Bu hesabı ancak yaşanılası bir dünya için mücadele eden, kendini bu kutsal davaya adayan, “Katil ABD Ortadoğu’dan Defol” diyebilen Gerçek Devrimciler sorabilir. Uzlaşmacılar hesap soramaz. Katil ABD Ortadoğu’dan Defol diyemeyen gafil ve hainler hesap soramaz. ABD Emperyalistlerinin umut kaynakları hesap soramaz. Ancak ve ancak bu hesabı ABD Emperyalistlerinin düşmanlığını kazanan, hiç esnemeden, bükülmeden, korkmadan, yılmadan bu insanlık düşmanlarına karşı kararlı mücadele yürüten Gerçek İnsanlar, Gerçek Devrimciler sorabilir.

O günler, o hesap sorma günleri, o güzel günler, ABD Emperyalistlerinin ve yerli satılmışların korkuyu yaşadığı günler mutlaka gelecek. İnsanlığın hayvanlıktan kurtulup insanlık konağına gidişini hiçbir güç durduramayacak. Ne kadar katletseler de, ne kadar acılar çektirseler de milyonların özgürlüğe, insanlığa yürüyüşünü durduramayacak eli kanlı emperyalistler. AB-D Emperyalistleri de, onların ruhlarını satın aldığı yerli satılmışları da, Onların Bekçi Köpekleri de milyonların tükürüklerinde boğulacaklar.

Katil ABD, Ortadoğu’dan defol!

Kahrolsun Siyonist İsrail!

Kahrolsun AB-D Emperyalizmi!

Yaşasın Filistin Halkının Özgürlük Mücadelesi!

6 Mayıs 2019

HKP Genel Merkezi