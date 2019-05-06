AB-D Emperyalistlerinin katliam-işkence örgütü NATO’nun Dünya Halklarına “katkısı” kandır, gözyaşıdır, acıdır

Yine geliyor ülkemize insan soyunun en büyük düşmanlarının askeri örgütü NATO’nun Genel Sekreteri Stoltenberg.

Mazlum Halkların kanı bulaşmış elleriyle CIA İslamcılarının elini sıkmaya geliyor.

Mazlum Halkların kanı bulaşmış ayaklarıyla topraklarımızı kirletmeye geliyor.

Ortadoğu’nun Müslüman Halkları üzerindeki kirli emellerine yönelik emirler vermeye geliyor.

Bakın bize muhtaçsınız, sakın ola ki çizgi dışına çıkmayın, S-400 filan karıştırmayın, İran’la ilişkilerinizi bir gözden geçirin, ittifak, müttefik ayaklarına girmeyin, demeye geliyor.

Gelmeden önce Türkiye’ye teşekkürler yağdırıyor, Kanlı NATO’nun elleri kanlı Genel Sekreteri. Bizimkiler de seviniyorlardır herhalde. Hakkımızı teslim ediyor efendilerimiz diye. AB-D Emperyalistleri için Türkiye; AB-D Emperyalistlerinin canları tatlı askerleri ölmesin diye, en iyi ihraç malı olan Ordusunu çekinmeden, utanmadan, vicdanları sızlamadan bu insanlık düşmanlarının hizmetine sunan kallavi yerli satılmışların olduğu ülkedir. Ara sıra mızıldansalar da, kendilerine karşı seslerini yükseltseler de halkını kandırmak için, kırmamak lazım, incitmemek lazım, çok uzaklaştırmamak lazım kendilerini gönüllüce hizmete sunan yerli satılmışları. İşte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu ince ayarı vermek için geliyor.

Gelmeden önce neler söylüyor bakalım bu kanlı örgütün Genel Sekreteri:

“…zorlu güvenlik sınamaları ile karşı karşıya kalınan bu dönemde NATO, müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir. Türkiye de NATO’ya önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.”

Ve devam ediyor:

“Askeri teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak az önce de belirttiğim gibi, müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur.

“NATO müttefiklerinin 2013’ten bu yana Türkiye’nin hava savunma sistemlerini takviye ettiğini de göz ardı etmemeliyiz. İspanya ve İtalya’nın füze bataryaları Türkiye’nin güney sınırlarının yakınlarında konuşlandırılmış bulunuyor.”

Nasıl ince ince tehditler savuruyor alçak. Çünkü karşısındakiler yiyor bu tehditleri. Adam biliyor ki karşısındakiler insanlıklarını satmışlar AB-D Emperyalistlerine. O yüzden çok rahat.

Diyor ki adam; kardeşim NATO’ya girmiş olduğunuz 1952 yılından bugüne biz sizin Türk Ordusu’nu Mustafa Kemal’in ordusu olmaktan çıkardık. Ordunun başındaki generallerin cesaret vatanlarını yerle yeksan ettik, onlarda ruh bırakmadık. Kore’ye çağırdık gönderdiniz, sizin kahramanlığınıza Yugoslavya’da, İran’da, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da ihtiyaç var dedik, hiç ikiletmediniz. Ordunuzu biz donattık, uçaklarınızı biz verdik, Patriot’ları biz yerleştirdik, üslerimizi kurduk, kurduğumuz üslerden Müslüman Halkları katlettik, her birinden sizin haberiniz de vardı, rızanız da; üstelik katkı da sundunuz. Bu kadar bizle kaynaşmışken, sizin bütün hava savunma sistemlerini biz takviye etmişken, yeni emperyalist rakibimiz, üstelik Suriye’de bizim işimizi de bozan Rusya’dan S-400’leri alırım ayaklarına girmeyin. Gelin şu İran’ın parçalanma işinde bize yardımcı olun, sizi parçalamadan önce orayı halletmemiz gerek.

Acı bir durum dünyada ilk olarak Emperyalistlere karşı Ulusal Kurtuluş Mücadelesini zaferle taçlandırmış bir ülkeye bu tehditleri savurabilmek, bu emirleri verebilmek. Ama maalesef AB-D Emperyalistleri, yerli satılmışlar eliyle Laik Cumhuriyet’i kaldırdılar ortadan. CIA İslamı’nı hakim kıldılar ülkede. Yeniden ülkeyi şeyhler, dervişler, mensuplar ülkesine dönüştürdüler. Kendilerine tamamen biat eden, BOP’larına eşbaşkanlık etmekle övünen satılmışlar yarattılar.

Şimdilik istedikleri gibi at oynatıyorlar. Ama şimdilik. Bütün bunlar gelip geçecek. Eninde sonunda AB-D Emperyalistlerini de, yerli satılmışları da, kovacağız bu coğrafyadan. Bu sefer bir daha gelmemek üzere. O günler gelecek. Halkın iktidarı kurulacak, hesap sorulacak Halklara bu acıları yaşatanlardan.

Katil NATO Ortadoğu’dan defol!

Katil ABD Ortadoğu’dan defol!

Gün Gelecek, Devran Dönecek, Katiller Halklara Hesap Verecek!

6 Mayıs 2019

HKP Genel Merkezi