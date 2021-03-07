Atma Recep, Din Kardeşiyiz!

Atıyor Tayyip. Atıyor ki tutabilene aşk olsun:

“2023 hedeflerimizin tamamına ulaşarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek milletimizin refahını hak ettiği seviyeye yükselteceğiz.”

Ufak at da civcivler yesin Tayyip!

Tamam; sen ekonominin başısın. Tamam; ekonomi senden soruluyor. Tamam, icabında ben ekonomi okudum, diyorsun. (Ama gerçek bir diploman da yok ha. Bunu sen dahil herkes biliyor. Var dediğin diploman da sahte hani. Sen ekonomi falan okumadın. Sen sadece İmam Hatip bitirdin. Başka bir okulda da okumadın…) Tamam da; bu kadar da atma!

“Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getir”menden falan vazgeçtik, sen ülkemizi (üstelik de faize karşı olduğunu söylüyorsun sürekli olarak ama);

Dünyanın en yüksek faizini ödeyen ülkesi olmaktan kurtar önce be!

Dünyanın en çok değer kaybeden parasına sahip olmaktan kurtar önce be!

ABD’de faiz oranı 1 küsur. Türkiye’de resmi olarak 17. Fiiliyatta 20-22.

Halkımıza bir lokma ekmek, bir parça iş ver be!

Yahu insanda biraz insaf olur!

Ülkemizde Asgari Ücret; 2.825.90 TL.

Açlık Sınırı, yani dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2.718,89 TL.

Dikkatini çekeriz, sadece Gıda harcaması tutarı bu rakam.

Yoksulluk Sınırı, yani gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 8.856,31 TL. (http://www.turkis.org.tr/SUBAT-2021-ACLIK-ve-YOKSULLUK-SINIRI-d488756)

Yani sen/siz, bilimsel olarak 4 kişilik bir ailenin adı üstünde asgari geçimini sağlayacak ücret olarak, 2.825.90 TL’yi reva görüyorsun İşçi Sınıfımıza ama bu ücret, Açlık Sınırında be!

Ülkemizde Yoksulluk Sınırı; 8.856.31 TL.

Yani, Asgari Ücretin 3 katından fazla Yoksulluk Sınırı.

Sen, değil 4 kişilik bir ailenin Yoksulluk Sınırında yaşamasını sağlayacak bir ücret vermeyi, Açlık Sınırında bir ücret veriyorsun be!

Dolayısıyla sen kim, “Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getir”mek kim?

Şimdi anmanın tam sırası değil mi senin hiç sevmediğin ve “İki Ayyaş” dediğin Birinci Kuvayimilliye Kahramanlarından İsmet İnönü Paşa’yı:

“Hadi canım sen de!”

Diğeri kim bu kahramanların?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu; Mustafa Kemal Paşa, değil mi Tayyip!

Ya halkımızı can evinden vuran lanet halkaları: İşsizlik ve Pahalılıkta durum ne?

Facia! Facia ki ne facia…

Her ne kadar sen kabul etmesen de, gerçekler gerçeklerdir ve insanlarımız hem İşsizlik hem de Pahalılık cehenneminde yanıyorlar.

Resmi rakamlara göre Enflasyon oranı Yıllık yüzde 14,97; İşsizlik oranı 12,9.

Resmi rakamlarınızla bile Enflasyon ve İşsizlik oranları çok yüksek diğer ülkelere göre.

DİSK-AR’ın rakamlarına göre ise;

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,8 (Geniş işsiz sayısı 10 milyon 382 bin),

Kadın işsizliği (geniş) yüzde 37,7,

Genç işsizliği (geniş) yüzde 43,5,

Ümidini kaybeden işsiz sayısı 1 milyon 674 bin,

Covid-19 nedeniyle aylık ortalama iş kaybı 4,4 milyon. (http://disk.org.tr/2021/02/disk-ar-issizlik-ve-istihdamin-gorunumu-raporu-yayimlandi-issizlik-roket-gibi/)

“Türkiye’de 2020 yılı enflasyon oranı 14,6 olarak açıklandı. Ancak bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği “gerçek enflasyon” yüzde 36,7 ile yüzde 50 arasında değişiyor.

“(…)

“Akademisyenlerden ve eski bürokratlardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG), Türkiye’de 2020’de enflasyon oranı yüzde 36,72.” (https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55935159)

Bırak “ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri” haline getirmeyi, orta düzeye getirsen bile bugünkünden çok daha iyi şartlarda yaşar insanlarımız.

Geldiğinizden bu yana iddianızdan birisi de; Kişi Başı Milli Geliri 20 bin dolara çıkartmaktı.

Peki gerçek ne?

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)”in bugün, 1 Mart günü, açıkladığı rakamlara göre, 2020 yılı 8 bin 599 dolar oldu.

2019 yılı rakamı; 9 bin 151 dolar.

Yani son bir yılda bile 552 dolar düşmüş Kişi Başı Milli Gelir.

Dünya Bankası’nın 2019 yılı rakamlarına göre, toplam 189 ülke içinde 74’üncü sıradayken bu rakamlarla daha da gerileyeceğimiz açık.

Türkiye’de Kişi Başı Milli Gelir en yüksek seviyesine 2013 yılında ulaştı. O zaman da rakam 12 bin 489 dolardı.

Yani senin başında olduğun, sorumlusu olduğun ekonomi yönetimiyle 2023 yılında Kişi Başı Milli Geliri bırakalım 20 bin dolara ulaştırmak, 10 bin dolara bile ulaştırmak mümkün değil. Hayal bile edemezsin böyle bir şeyi…

Dünyada 20 bin doların üzerinde Kişi Başı Milli Gelire sahip ülke sayısı; 41. 10 bin doların üstündeki ülke sayısı ise 60.

İşte gerçek bu Tayyip!

Yükseltmek bir yana düşürdünüz be!

Eğer cesaretin varsa; çık pazara ve gerçekleri gör: Fiyatlar sizin TÜİK’in sahte düşük rakamlarında mı, yoksa uçuşta mı?..

Eğer cesaretin varsa; git İŞKUR önüne ve gör işsiz insanlarımızı… Dinle onların çektikleri acıları.

Allah’tan korkmadığını artık tüm Türkiye anladı da bari kuldan utan be!

Böyle mi getireceksin “ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri”, haline?

Bırak kalsın!

Biz, Demokratik Halk İktidarımızı kurduğumuzda, insanlarımız gelirde ve geçimde eşit, özgür ve kardeşçe yaşadıkları bir ülkeye sahip olacaklar.

Ve bu cennet ülkenin, yeraltı ve yerüstü olağanüstü zenginliklere sahip bu ülkenin, namuslu vatandaşları olarak, Dünya Uluslar Ailesinin onurlu ve şerefli üyeleri olarak yaşayacaklar…