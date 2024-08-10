Ders zili değil dert zili yine çalacak olan. Uyan halkım, uyan! Davran halkım, davran!

Dert bir değil, elvan elvan!

Bir yanda işsizlik pahalılık cehennemi,

Mutfaklarda yangın,

Halkım, seni kasıp kavuran.

E bir de okullar açılacak,

Kara kara düşünüyorsun, tüm bu masrafların altından sefalet ücretiyle yaşarken nasıl kalkılacak?

Öte yanda Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitim,

Kırıntısı bile bırakılmayan;

Geleceğimiz çocuklarımız,

Ortaçağcı gericiliğin kıskacında kıvranıp duran.

ÇEDES yetmiyor bu AKP’giller denen Laik Cumhuriyet düşmanlarına.

Ekliyorlar bir de cihatçı müritler yetiştirecek “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni,

Ortaçağcı Faşist Din Devletine giden yolda.

Bilesin, yakında öğretmen de kalmayacak okullarımızda.

Silip süpürecekler öğretmenlik mesleğini, çıkardıkları Öğretmenlik Meslek Kanunu dedikleri ucube uygulamayla.

Cemaat-tarikat evlerinde yavrularımızın ömürlerini talan eden meczuplar doluşacak iyiden iyiye öğretmen diye sınıflara.

Daha ne kadar dayanacaksın bu vurguncu, talancı, hainler haini iktidara?

Daha ne kadar kanacaksın seni Allah ile aldatan bu düzenbazlara?

Uyan halkım, uyan!

Davran halkım, davran!

Ülken Ortaçağ’ın karanlık girdaplarına hapsolmadan.

Kurtulalım bu çocuk, doğa, hayvan, halk düşmanı hainlerin zalim iktidarından vakit çok geç olmadan.

Yavruların, vicdanın, vatanın bir gün senden veremeyeceğin hesabı sormadan!

Bilesin, hiç yalnız, hiç çaresiz değilsin.

Tek dostun bir partin, Halkın Kurtuluş Partisi var;

Mücadelesinin temeline ‘Sevgi’yi koyan.

Ve Senin İktidarını, Demokratik Halk İktidarını kurmak için var gücüyle çalışan!