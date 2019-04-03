Diplomasızlığından dolayı Cumhurbaşkanı filan olmadığını da görecek halkımız Tayyip!

1994’te ABD yönetiminde çıktığınız ihanet yolculuğuna bu şehirde başlamıştınız, Tayyip…

Sonu, kendinizi Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri önünde bulacağınız bayır aşağı tekerlenişiniz de, yine aynı şehirde başladı be Tayyip…

Yani İstanbul, sizin kaderinizin başlangıç ve sonuna damga vuruyor…

Sana defalarca söyledik; Saraylar çöker, tahtlar, saltanatlar devrilir, diktatörler tekerlenir gider, diye.

Hadi bizi dinlemedin, ama Tarihten de hiç ders almadın be Tayyip…

Kendine benzer diktatörlerin bir teki kalabilmiş midir iktidarda sürgit?

Hayır…

Hepsinin acıklı ve hazin bir sonla bitişi gerçekleşmiştir. Tarih bunun en somut tanığıdır.

İşte sen de sonunun başlangıcı olan yolculuğuna çıkarılmış bulunmaktasın.

Şanlı Gezi Günlerimizde haykırdığımız gibi, “Bu daha başlangıç.” Ve asla geriye dönüşü yok bu yolun.

Dediğimiz gibi, işlediğiniz binbir suçtan, yaptığınız binbir ihanetten dolayı çıkacaksınız, ve vicdanla çalışan bağımsız yargı önüne. Asla kaçışınız olmayacak!

Aslında bu ilk yenilginiz değil. 16 Nisan 2016 Referandumu’nu da kaybetmiştin sen. Son 24 Haziran Seçimlerini de kaybetmiştin. Ama Amerika arkanda durduğu için, hileyle, düzenle ve avcunun içine aldığın YSK’nin sana suç ortaklığı edişiyle kendini kazanmış gösterttin.

Fakat bu kez delik o kadar büyük ki, hiçbir hile yaması onu kapatmaya yetmiyor. Üstelik de ABD arkandan, en azından şimdilik, yani bu seçime mahsus çekiliverdi.

Ne olacak, ona güçlük mü var…

Meclisteki Beşli Çete’nin tamamı zaten ABD hizmetkârlığında birbirleriyle yarış halindedir. Üstelik de Kraliçe’nin Gül’ü, Davudun Oğlu, Samanpazarlı-Bezirgânlıktan yetişme Ali Babacan aleste bekliyorlar, Amerika’dan sinyal gelmesini; “Haydin evlatlarım, sıra sizde”, anlamına gelecek…

Kendini fena kaptırdın be Tayyip…

Sandın ki ölünceye kadar kalacaksın Kaçak Saray’ında. Sonrasında da Damat Berat gelecek. Bilal gelecek, Sümeyye gelecek, vb. gelecek. Böylece de Ebu Süfyan, Muaviye, Yezid soyunun saltanatına benzer, yüzyıllar sürecek bir Tayyipgiller Saltanatı kurmuş olacaktın.

Saltanatlar devri çoktan bitti, Tayyip… Dünyadan da haberin yok.

Yukarıda da söyledik; bu tekerlenişin durmayacak. Durduramayacaksın. Hiçbir güç durdurmaya yeterli olmayacak.

Ve sonunda tüm yaptıklarınızın, ihanetlerinizin, vurgunlarınızın, soygunlarınızın, zulümlerinizin, katliamlarınızın, ABD-AB Emperyalist Çakallarına taşeronluklarınızın, suç ortaklıkları edişinizin, ellerinizin Ortadoğu’da 10 milyon masum Müslümanın kanına bulanmışlığının; hepsinin, hepsinin hesabını vereceksiniz!

Ve ayrıca da Tayyip; özel olarak sen şundan da hesaba çekileceksin:

Üniversite diploman olmadığı halde, elindeki tek geçerli diplomanın Fatih İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu gösteren diploma olduğu halde, AKP’giller’in bir yan kuruluşuna çevirdiğin YSK’yi de suçuna ortak ederek ve evrakta sahtecilik yaparak kendini Cumhurbaşkanı seçilmiş göstermenden dolayı da, yani 82 milyon insanımızı ahmak yerine koyarak kandırdığından dolayı da hesaba çekileceksin!

Ha, bu konuda eline iki sahte diploma vererek sana suç ortaklığı etmeye kalkan Marmara Üniversitesi yöneticileriyle, bu konuya ilişkin yani diplomasızlıktan dolayı Cumhurbaşkanlığının boş düştüğünün tescil edilmesi amacıyla yaptığımız birden fazla suç duyurularını görmezlikten, bilmezlikten gelerek hep takipsizlik veren yargı organlarının sorumlu kişileri de gerçek yargı önünde hesaba çekilecek!

Bütün millet tam anlamıyla görecek o zaman, sizlerin 17 yıldan bu yana insanlarımızı nasıl din alıp satarak Allah’la aldattığınızı, binbir çeşit hile ve tuzakla kandırdığınızı, işlediğiniz suçların kapsam ve derinliğini; velhasıl içyüzünüzün ne olduğunu.

Bak, Tayyip!

Diplomasızlığını, İstanbul eski Milletvekilin ve AKP’giller’in önde gelenlerinden Metin Külünk de şu tweet’iyle netçe ifade etmiş olmaktadır. Ya da itiraf etmektedir:

“Siyaset diploma ile yapılmaz, Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır. Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, Peygamberler tarihi okusun. Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır.” (https://tr.sputniknews.com/turkiye/201804121033010313-ak-partili-kulunk-diploma-yorumu-peygamberlerin-de-yoktu/)

Din alıp satmak da kurtaramayacak sizi, Tayyip!

Bugüne kadar, sayesinde devran sürdüğünüz Dincilik, daha doğrusu Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dinciliği artık yetmeyecek ihanet iktidarınızı sürdürmenize.

Kork, Tayyip kork!

Senin de çok iyi bildiğin gibi, ne der Arap?

“Men dakka dukka.”

Bizim Halkımız ne der?

“Etme bulma dünyası.”

Bunca kötülük, zulüm, ihanet ettin ve cürüm işledin.

Elbette bunların bu dünyada da, ötede de hesabı sorulacak!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Nisan 2019

Nurullah Ankut

HKP Genel Başkanı