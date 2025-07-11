İşçi Kardeş,

Gözlerinle görüp ellerinle tuttun. 15-16 Haziran olayları, 1905 yılı Çar önünde Pop Gapon’un oynadığı oyuna döndü. Gapon, gizli polis hafiyeliği yapan bir din adamı (Papaz) idi. İşçileri Kızıl Meydan’da kurşunlatarak yıldırmak için kışkırtıp, işçilerin önlerine düşmüştü. Evdeki pazar çarşıya uymadı: 1905 Devrimi o kıvılcımdan çıktı.

Sömürücüler 15-16 Haziran günleri, İşçiler ve Gençler arasına yetmiş yedi buçuk Devletin casuslarını soktular. Maksatları: İşçilerle askerlerin arasını açmak, işçileri kurşunlatarak bir daha sokağa çıkamaz duruma sokup yıldırmaktı. İşçileri kan içinde bırakmakla da, halkı ve devrimcileri sindirmekti. Arkasından Sıkıyönetim gölgesinde: Türk parasının değerini düşürmek, pahalılığı, işsizliği, vergileri arttırmaktı. Hepsini yaptılar.

Yalnız bir şey yapamadılar: İşçi Sınıfını yıldıramadılar. İşçi Sınıfı direndi, direniyor. 27 Mayıs İhtilal Anayasasının verdiği direnme hakkını yok etmek için sömürücüler, Sıkıyönetim Mahkemesinin yetmediğini gördüler. Kendi kanunlarını çiğneyip, yığın yığın işçileri işten atıyorlar. İşveren Sendikaları, Gizli Polisle ortak listeler yaptılar: suçsuzca ve kanunsuzca işten atılan işçileri başka hiçbir işyerine aldırmamakla, açlıktan ölüme mahkûm etmektedirler.

Dünyada bugün ölüme mahkûm olanlar sömürücü zalimlerdir. İşçi Sınıfı savaşta ezildikçe güçlenen ölümsüzlerdendir.

Zalimlere bir gün dedirir Kudret’i Mevlâ:

Tallah’ü lekad âserek Allah’ü aleyna!

Yeter ki İşçi Sınıfımız siyaset ve sendika örgütlerini bir sürü asalak ve avantüryelerin ellerinden kurtarmayı bilsin. O zaman hem kendi kurtuluşu, hem de zavallı fakir Türkiye Halkının kurtuluşu İşçi Sınıfımızın öncülüğünde gerçekleşecektir.

Bütün Türkiye İşçileri Birleşiniz, Örgütleniniz!

Bütün Türkiye Köylülerine, Aydınlarına Öncü Olunuz!

Sosyalist Gazetesi

(Sosyalist Gazetesi, 8 Aralık 1970, Yıl: 1, Sayı: 1)