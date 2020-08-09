Kartondan Maskeler…

Av. Pınar Akbina

Gün içinde gördüğüm bir fotoğraf derinden etkiledi beni…

Afrikalı siyahî çocuklar tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınına karşı ağızlarına kartondan uydurma maskeler takmışlardı ve kimbilir hangi belgeselcinin veya habercinin çektiği kameraya mahzunca poz veriyorlardı.

Sonra İnstagram’daki zengin çocuk fotoğrafları takıldı gözüme.

Kimine elmas emzik takılmıştı, kiminin parmakları altın yüzüklerle doldurulmuştu.

Kimi ise paranın içinde yüzdürülüyor, pahalı oyuncak arabaları üzerinde aileleri tarafından çekilen fotoğraflar milyarlarca beğeni alıyordu.

“Lanet olsun sizin çocuk katili düzeninize!’ sözcükleri dökülüverdi ağzımdan.

Bu fotoğraf yaşadığımız Kapitalist düzeni; düzenin eşitsizliğini, acımasızlığını, vicdansızlığını öyle çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyordu ki onlarca sayfa yazı yazsam, saatlerce konuşsam böylesine anlatamazdım!

Hani sosyal medyada “Korona sınıf ayırımı yapmıyor, zengin fakir herkese bulaşıyor” teraneleri dolaşıyor ya…

Yalan!

Koronavirüs en çok yoksullar, emekçi halklar içinde yayılıyor ve bu kesimi etkiliyor.

ABD’de en fazla vaka ve ölümler, köle olarak görülen siyahîler içinde, Hindistan’da şehirlerin yoksul bölümlerinde, kayıt dışı çalışan işçilerde, İstanbul’da işçi semtlerinde görülüyor.

Ve şu bir gerçek ki salgınla birlikte tüm dünya emekçileri içinde işsizlik, yoksulluk kat be kat artıyor ve artmaya devam edecek.

Peki bu Koronavirüs sürecinden Kadınlar ve Çocuklar nasıl etkileniyor?

Salgından önce de var olan Kadın Sorunu ve ona ayrılmaz bağlarla bağlı olan Çocuk Sorunu salgın sürecinde katmerlendi.

Salgından önce de Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın deyimiyle “Çifte Sömürü”ye uğrayan kadınlarımız bu süreçte işsiz kalarak; zaten ev emekçisi olan kadınlarımız karantina sürecinde işsiz kalan veya evden çalışan kocaları ve okulları kapanan çocukları ile birlikte evlerinde büyük sorunlarla başbaşa kaldı:

“Kız çocukları ve kadınlara yönelik çabalar sıfırlanabilir”

Dünya çapında 133 ülkede faaliyet gösteren SOS Çocuk Köyü kuruluşu da, özellikle gelişmekte olan ülkelerde koronavirüs pandemisinin kaybedenlerinin kız çocukları ile kadınlar olabileceği tehlikesine dikkat çekti. Kuruluştan yapılan açıklamada, “Eğer şimdi dikkatli olmazsak, onlarca yıldır yürütülen çabalar ve ulaşılan sonuçlar sıfırlanabilir ve mevcut adaletsizlikler daha da artabilir” ifadesine yer verildi.

Kız çocuklarının zorla evlendirilmesi veya eğitimden mahrumiyetinin söz konusu olduğu belirtilirken, ev işleri veya kardeşlerine bakmak üzere temel haklarından mahrum kalabileceği uyarısı yapıldı. Ailelerin ekonomik zorluklar yaşaması halında ilk gözden çıkardıklarının kız çocukları olduğuna dikkat çeken SOS Çocuk Köyü kuruluşu, benzer olumsuz tecrübelerin geçen yıllarda Afrika’da yaşanan ebola salgınında görüldüğünü hatırlatarak, “Çocukların geleceği paramparça olabilir” uyarısında bulundu.”

(https://www.dw.com/tr/koronavir%C3%BCs-yoksullukla-m%C3%BCcadeleyi-tehdit-ediyor/a-53089551)

Haber kanayan yaramız kadın sorunu ve onunla kopmaz bağ içinde olan çocuk sorununu çok kısaca gözönüne sermiş.

Yine aşağıda paylaşacağım biraz uzun ama çok önemli olan haber salgının çocuklarımız üzerindeki etkisini, sonuçlarını, tüm açıklığı ile gözler önüne seriyor:

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UNICEF salgın nedeniyle risk altında olan Ortadoğu’daki çocuklar için daha fazla yardım gerektiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler’in çocuklar için projeler geliştiren ve insani yardım fonları oluşturan UNICEF, pazartesi günü Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da salgından kötü şekilde etkilenen yerlerdeki çocuklara yardım edebilmek için 92,4 milyon dolar ek bütçe talep etti.

Özellikle Yemen gibi çatışmaların yaşandığı yerler UNICEF’in en çok odaklandığı bölgeler.

Buradaki çocukların ciddi risk altında olduğunu belirten UNICEF Bölge Direktörü Ted Şaban, “Beş yıldır süren iç savaş sonrası Yemen’deki sağlık kurumlarının yarısı işlevsiz hale geldi” dedi.

‘Yemen’de iki milyon çocuk açlık çekiyor’

“İki milyon kadar çocuk açlık yaşıyor ve 400 bini açlıktan ölme riski ile karşı karşıya”, Şaban şöyle konuşuyor:

“Eğer bu çocuklara her ay yardım götüremezsek ölümlerde yüzde 50 oranında bir artış yaşanacak. Salgın öncesi zaten son derece zor olan durum Covid-19 sonrası daha beter bir hal aldı.”

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda Fore, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgının başlangıcından bugüne kadar 5 ay geçtiğini anımsattı.

Fore, aradan geçen zamanda salgının çocuklar üzerindeki derin etkisinin uzun süreceğini bildiklerini vurgulayarak, “Kovid-19’un hızla çocuk hakları krizine dönüşen bir sağlık krizi olmasından korkuyoruz.” uyarısında bulundu.- “1,8 milyar çocuk evde kalıyor”

Fore, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya genelindeki çocukların dörtte üçünün başka bir ifadeyle 1,8 milyar çocuğun “evde kal“ politikasının uygulandığı ülkelerde yaşadığını aktardı. Ayrıca, 153 ülkede okulların kapatıldığını 1,2 milyar çocuğun (toplam eğitim alan çocukların yüzde 70’i) eğitim alamadığına işaret etti.-”

“Gelecek 6 ayda her gün 6 bin çocuk ölebilir”

Fore, geçen hafta Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, salgının devam ederek sağlık hizmetlerini kesintiye uğratması durumunda, gelecek 6 ay her gün 6 bin çocuğun “önlenebilir hastalıklardan dolayı ölebileceği” tahmini yapıldığını aktardı.

“Bir yaşın altındaki en az 80 milyon çocuk risk altında, çünkü 68 ülkede küçük çocuklar için rutin aşılama hizmetleri önemli ölçüde kesintiye uğradı.” ifadesini kullanan Fore, Kovid-19 dolayısıyla kızamık ve çocuk felci için aşı kampanyalarının büyük darbe yediğini söyledi.

Fore, 27 ülkede kızamık, 38 ülkede de çocuk felci aşı kampanyalarının askıya alındığı bilgisini paylaşarak, “Bunun sonuçları çocuklar için ölümcül olabilir.” uyarısında bulundu.

Salgına rağmen aşı kampanyalarının yürütülmesi için pek çok yol olduğunu vurgulayan ve bunları tek tek sayan Fore, “Ölümcül bir salgını bir başkasıyla değiştiremeyiz. Herkesin onlarca yıldır elde etmek için çok çalıştığı sağlık kazanımlarını kaybetmeyi göze alamayız. Aşı kampanyalarının başlatılması için ortak ve uyumlu çabalara ihtiyacımız var. Bunu yapmanın pek çok yolu var.” dedi.- “Hayat kurtarıcı aşıları unutmamalıyız”

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise Kovid-19 salgını nedeniyle sekteye uğrayan en önemli hizmetlerden birinin de rutin çocuk aşıları olduğunu belirtti.

Fakir veya zengin ülkelerde on milyonlarca çocuğun difteri, kızamık ve zatürre gibi öldürücü hastalıklara yakalama riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, “Dünyanun Kovid-19 için güvenli ve etkili bir aşı geliştirmek için bir araya geldiği bir dönemde, zaten var olan ve her yerde çocuklara ulaşmaya devam etmesi gereken onlarca hayat kurtarıcı aşıyı unutmamalıyız.”

(https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-soke-eden-corona-virus-aciklamasi-80-milyon-cocuk-6218316)

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Görüldüğü gibi Koronavirüs salgınından en çok etkilenen kesim İşçi Sınıfının içindeki kadın ve çocuk!

Dolayısıyla bu salgın işçi-emekçi-yoksul halk kesimleri açısından kadın-çocuk sorununu bir kez daha çarpıcı bir şekilde günyüzüne çıkarttı.

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı’nın “Kadın Sosyal Sınıfımız”, ve Genel Başkanımız Nurullah Ankut (Efe)’nin “Kadının Kurtuluşu İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız Değildir” ve “Kadın/İnsanlığa Geçiş-Tarih-Sosyalizm” eserlerinde ortaya koydukları gibi; bundan 10 bin yıl önce kadının erkek tarafından alt edilmesi ve eşit, kandaş, sınıfsız düzen olan Anacıl Düzenin son bulması sonucu kadın sorunu katmerlenerek bugünlere geldi. Yaşanan her felakette kadın ve çocuğun en büyük zararları görmesi bu yüzden…

Bu yüzden salgında bile şiddet görmesi, cinayete kurban gitmesi kadının.

Bu yüzden bakmaya, öpmeye kıyamadığımız çocuklarımızın tacize, tecavüze uğraması, cinayete kurban gitmesi…

Bu yüzden yoksul, aç kalması ve salgına karşı kartondan maske takması…

Ama işte bizim mücadelemiz de bu yüzden!

Dünyadaki hiçbir çocuk aç yatmasın mücadelesi bizimki…

Kadın-Erkek-Çocuk el ele sömürüsüz, mutlu yaşasın mücadelesi.

Ant olsun ki o yaşamı kuracağız!

“Çocuklara Kıymayın Efendiler!” N. Hikmet

Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

Halkın Kurtuluş Partisi

Merkezi Kadın Çocuk Komitesi Üyesi Av. Pınar Akbina